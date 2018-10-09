Суд оштрафовал подарившую новорожденную дочь омичку

Кировский районный суд Омска вынес приговор омичке, подарившей новорожденную дочь учительнице из Санкт Петербурга.

25-летняя горожанка обвинялась в совершении преступления, предусмотренного статьей 127.1 УК РФ "Совершение иной сделки в отношении несовершеннолетнего лица, заведомо для виновного, находящегося в беспомощном состоянии, с использованием поддельных документов". Однако после общественного резонанса ее действия были переквалифицированы по статье 154 УК РФ "Незаконное усыновление".

- Подсудимой назначено наказание в виде штрафа в размере 24 000 рублей, - сообщили "РГ" в Кировском суде Омска.

Из-за тяжелого материального положения омички, уплата штрафа рассрочена на один год. Ежемесячно она будет выплачивать 2000 рублей.

Учительницу из Санкт-Петербурга также признали виновной в незаконном усыновлении и использовании поддельных документов. Суд назначил ей наказание в виде исправительных работ на срок один год шесть месяцев с удержанием 15 процентов из заработной платы в доход государства.

Напомним, 25-летняя безработная омичка решила подарить кому-нибудь свою дочку еще во время беременности. По ее словам, она поняла, что не сможет самостоятельно содержать ребенка и написала об этом в соцсетях.

Забрать новорожденную решила жительница Петербурга. 43-летняя учительница младших классов вырастила родного сына и воспитывала приемную дочь, но, по ее словам, очень захотела третьего малыша. Педагог перевела будущей роженице три тысячи рублей - на памперсы и пеленки - и прилетела в Омск после родов.

Девятидневную девочку по "липовому" свидетельству о рождении вывезли в Северную столицу. Никто из работников аэропорта не заподозрил неладное. О преступлении стало известно благодаря хозяйке комнаты, которую снимала роженица вместе с родственниками.

В настоящее время малышка помещена в один из домов ребенка Ленобласти. Если биологическую мать ребенка лишат родительских прав, ему найдут новую семью.