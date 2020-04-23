Умер один из жильцов хостела в Ленобласти, где произошла вспышка COVID-19

Владельцу хостела в деревне Новосергиевка Всеволожского района Ленобласти, где больше 120 постояльцев заболели коронавирусом, ужесточили обвинение. Как выяснилось, один из жильцов скончался.

Как сообщили "РГ" в Следственном комитете по Ленинградской области, в ходе расследования обстоятельств дела было установлено, что помимо тех жильцов, что сейчас находятся в хостеле, был еще один постоялец. Но он еще до того, как хостел попал в поле зрения правоохранительных и надзорных органов, плохо себя почувствовал и был госпитализирован.

Врачи не смогли спасти мужчину. Первый тест на коронавирус у него был положительным, второй - отрицательным.

Проанализировав обстоятельства смерти пациента, следователи пришли к выводу о необходимости ужесточить обвинение. Изначально владельцу хостела вменяли нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание. Сейчас обвинение переквалифицировано на нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности смерть человека.

На период следствия владелец хостела отпущен под подписку о невыезде, своей вины он не признает. Между тем, во дворе хостела развернут госпиталь.