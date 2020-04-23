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Рубрика: Общество

Здоров по справке

ВОЗ не поддержала идею ввести "иммунные паспорта"
Текст: Ирина Невинная
В Европе кривая заболеваемости COVID-19 близка к перелому, и страны обсуждают, что делать, чтобы избежать второй волны эпидемии. В некоторых странах предлагается ввести "иммунные паспорта", подтверждающие, что человек безопасен для окружающих. Однако в ВОЗ подобные нововведения считают преждевременными и, возможно, избыточными.

"Сейчас многие страны задумались о том, как возвращаться к нормальной жизни. Особенно остро стоит вопрос с туристическим бизнесом и деловыми международными контактами после окончания пандемии, - сказал "РГ" председатель попечительского совета "Лиги защиты пациентов" Владимир Слепак. - Так, в Германии, Великобритании, США обсуждают введение "иммунных паспортов" с отметкой, что человек не заразен".

Внутри страны такие "справки" могут пригодиться уже сейчас - выздоровевшие от COVID-19 могут спокойно приступить к работе, требующей контакта с людьми, стать волонтерами или донорами. Что касается международных поездок и контактов - тут все сложнее. Если подобные требования будут введены, странам волей-неволей придется договориться об общих "правилах игры".

Глобальных требований о тестировании перед любой поездкой за рубеж мир пока не знал

"Должна быть единая форма документа, который в обязательном порядке обязан быть в едином реестре, верифицируемом с базами данных медицинских и правоохранительных организаций, - считает Владимир Слепак. - Ясно, что для решения этого вопроса нужна оперативная система тестирования с достоверностью, исключающей любую ошибку. Россия может выступить главным инициатором международного сотрудничества в этой сфере".

Фото: EPA-EFE/STEPHANIE LECOCQ
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Прецеденты, когда страны ограничивают въезд людям с неблагополучными показателями по опасным инфекциям, есть и сейчас. В Австралии, например, требуют подтвердить, что человек не болен туберкулезом. А Россия до сих пор не отказалась от запрета на въезд в страну трудовых мигрантов с ВИЧ, - рассказал "РГ" директор ФНМЦ по борьбе и профилактике ВИЧ-инфекции Центрального НИИ эпидемиологии, академик РАН Вадим Покровский. Требуется выполнять определенные эпидемиологические правила - вакцинацию, профилактический прием препаратов - и перед поездкой в страны, эндемичные по той или иной инфекции. Но все же глобальных запретов и требований о всеобщем тестировании мир до сих пор не знал.

"Что касается паспортов, это пока не более чем предложение, и за ним можно усмотреть заинтересованность производителей тест-систем, - сказал академик Покровский "РГ". - Думаю, многое будет зависеть от дальнейшего развития пандемии. Скажем, нет никакого смысла проверять на наличие вируса или антител к вирусу рпиезжающих из тех стран, где не будут регистрироваться случаи коронавирусной инфекции. Точно так же, как и вакцинироваться перед поездкой в ту страну, где нет эпидемии коронавируса. Полагаю, что подобные решения могут диктоваться в значительной мере с учетом политических или экономических моментов".

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В ВОЗ также считают дискуссию преждевременной. "ВОЗ просит страны быть очень осторожными в этом вопросе, - ответили в организации на запрос "РГ". - Введение и использование "иммунных паспортов" не сможет помочь правительствам решить проблему, которая, кроме всего прочего, имеет серьезную этическую сторону, которую необходимо тщательно изучить". В ВОЗ отметили, что новый патоген еще не достаточно изучен, а вакцина против него только разрабатывается.

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