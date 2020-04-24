Минобороны досрочно завершило строительство медцентра в Одинцово

В Одинцово на неделю раньше запланированного срока завершилось строительство многофункционального медицинского центра на 100 койко-мест. Все оборудование подключено. К работе готовы рентген-аппараты, компьютерный томограф, техника для ультразвуковых исследований и искусственной вентиляции легких.

Ранее в медцентр были доставлены функциональные медицинские кровати, различная мебель, средства транспортировки пациентов. Выполнено благоустройство территории. Весь персонал на месте. Инфекционисты, пульмонологи, анестезиологи, рентгенологи начнут оказывать помощь больным в самое ближайшее время.

Медцентр в Одинцово - это второй из 16 лечебных объектов, которые по распоряжению президента России военные строители ускоренно возводят по всей стране для лечения инфицированных коронавирусом пациентов.

До 30 апреля вслед за объектами в Нижнем Новогороде и Одинцово введут в строй лечебницы в Подольске, Смоленске, Волгограде, Новосибирске, Ростове-на-Дону и Омске.