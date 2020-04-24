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24.04.2020 15:13
Рубрика: Легковые авто

Volkswagen назвал дату премьеры кроссовера Nivus

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба Volkswagen. Фото: Пресс-служба Volkswagen.
Фото: Пресс-служба Volkswagen.

После огромной череды тизеров Volkswagen готов представить миру новый "паркетник" Nivus. Премьера модели, разработанной в Бразилии для глобального рынка, состоится 29 апреля 2020 года.

Ранее "РГ" опубликовала официальные фото VW Nivus в камуфляже и рассказала о некоторых "фишках" новинки. Так, например, Nivus будет первым автомобилем в субкомпактном сегменте, который получит адаптивный круиз-контроль.

Фото: www.instagram.com/p/B_R0-_jlm4p/
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Известно, что Nivus создан на модульной архитектуре MQB A0, лежащей в основе зарубежных VW Polo и Skoda Scala. Эта платформа не предусматривает системы полного привода.

Официально объявлено, что на первых порах Volkswagen Nivus укомплектуют 3-цилиндровым двигателем мощностью 128 л.с., который "переваривает" и бензин, и этанол. В пару литровому моторчику определили 6-диапазонный "автомат".

Продажи "паркетника" в Бразилии начнутся до начала лета, во втором полугодии модель появится в других странах Южной Америки. До Европы Nivus доберётся в 2021 году, и здесь ему предстоит выдержать конкуренцию с новым кроссовером Toyota, представленным накануне.

Фото: Пресс-служба Volkswagen.
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#Volkswagen