Volkswagen назвал дату премьеры кроссовера Nivus

После огромной череды тизеров Volkswagen готов представить миру новый "паркетник" Nivus. Премьера модели, разработанной в Бразилии для глобального рынка, состоится 29 апреля 2020 года.

Ранее "РГ" опубликовала официальные фото VW Nivus в камуфляже и рассказала о некоторых "фишках" новинки. Так, например, Nivus будет первым автомобилем в субкомпактном сегменте, который получит адаптивный круиз-контроль.

Известно, что Nivus создан на модульной архитектуре MQB A0, лежащей в основе зарубежных VW Polo и Skoda Scala. Эта платформа не предусматривает системы полного привода.

Официально объявлено, что на первых порах Volkswagen Nivus укомплектуют 3-цилиндровым двигателем мощностью 128 л.с., который "переваривает" и бензин, и этанол. В пару литровому моторчику определили 6-диапазонный "автомат".

Продажи "паркетника" в Бразилии начнутся до начала лета, во втором полугодии модель появится в других странах Южной Америки. До Европы Nivus доберётся в 2021 году, и здесь ему предстоит выдержать конкуренцию с новым кроссовером Toyota, представленным накануне.