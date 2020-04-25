Более 5 миллионов человек проверили на COVID-19 в США

Более 5 миллионов человек проверили в США на COVID-19. Об этом заявил вице-президент Майк Пенс, подчеркнув, что темпы тестирования будут нарастать, что скажется на статистике.

"Люди не должны впадать в уныние из-за цифр. Мы наблюдаем очень позитивный тренд по части госпитализаций, обращений в приемные отделения больниц", - цитирует Пенса РИА Новости.

Ранее глава Управления по контролю за качеством продовольствия и медикаментов Стивен Хан сообщил, что в США достаточно тест-систем для первой фазы отмены карантина.

Согласно последним данным, в Соединенных Штатах коронавирус выявлен у 889 тысяч человек, скончались - свыше 50 тысяч.