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26.04.2020 20:00
Рубрика: Экономика

Безбаррельная среда

Будет ли нефть продаваться по схеме "бери или плати"
Текст: Сергей Тихонов
Российская газета - Федеральный выпуск № 91(8145)
Идея перевести нефтяные контракты на принцип "бери или плати" (Take-or-Pay), часто выдвигаемая в последнее время и используемая на рынке газа, не лишена смысла. Но ее реализации могут помешать не только логистические отличия нефтяной торговли и высокая волатильность котировок. В условиях падающего спроса на нефть схема "бери или плати" теряет всякую привлекательность для покупателя.

Смысл схемы в том, что в договоре прописываются максимальные объемы товара, которые поставщик обязан отгрузить за определенный срок по требованию покупателя, и минимальный платеж, который должен совершить покупатель вне зависимости от того, заказывал он этот товар или нет. Такие договоры раньше часто заключались на поставку газа по трубопроводам.

Фото: iStock
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У покупателя "голубого топлива" до появления на рынке сжиженного природного газа было немного альтернатив, где покупать газ - это решалось наличием трубопровода. Вариантов транспортировки нефти было всегда множество, конкуренция между поставщиками выше, как и борьба за рынки сбыта, которая не прекращалась даже в условиях растущего спроса на "черное золото". А в сегодняшнем положении контракты по схеме "бери или плати" невыгодны потребителям, которые могут выбирать наиболее приемлемые для них условия поставки.

"Российским нефтяным компаниям сейчас было бы выгодно работать по принципу Take-or-Pay. Это позволило бы сохранить часть доходов, а также поддержать необходимый уровень инвестиций", - считает аналитик "Финам" Алексей Калачев. Но, с его точки зрения, и до эпидемии с карантинами и обвалившимся спросом на топливо в мире наблюдался избыток нефти. А сейчас ее и вовсе скоро некуда будет деть. Можно купить много и дешево. Поэтому едва ли кто-то согласится подписывать долгосрочные обязательства.

Экономика Отрасли Нефть и газ

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