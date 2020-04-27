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27.04.2020 17:18
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

По факту жесткой посадки вертолета Ми-26Т на Ямале возбуждено дело

Текст: Татьяна Воробьева

По факту жесткой посадки вертолета Ми-26Т авиакомпании "Абакан Аэр" в Ямало-Ненецком автономном округе возбуждено уголовное дело.

Напомним, крушение произошло в минувшие выходные: вертолет двигался по маршруту Новый Уренгой - месторождение "Ванкор", и при заходе воздушного судна на вынужденную посадку на площадку газопромыслового месторождения, у него вышел из строя правый двигатель. Борт не долетел до площадки всего двадцать метров, он коснулся хвостовой балкой снега и завалился на бок.

Фото: www.youtube.com
Опубликовано видео жесткой посадки вертолета Ми-26 на Ямале

В вертолете находилось восемь человек (из них четверо - члена экипажа). По данным Уральского следственного управления на транспорте СК России, в результате происшествия четыре человека получили травмы различной степени тяжести. Их сразу же госпитализировали в травматологическое отделение больницы (состояние двоих - средней степени тяжести, двоих - удовлетворительное). Еще четверо направлены на амбулаторное лечение.

"Основные версии авиационного инцидента - ошибка пилотирования, техническая неисправность воздушного судна, а также неблагоприятные погодные условия", - передает СК на транспорте.

Расследование уголовного дела по ч.1 ст.263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта) продолжается.

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