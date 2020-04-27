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27.04.2020 18:00
Рубрика: Легковые авто

В Сети представили "Ниву" нового поколения

Текст: Валерий Карташов

В этом месяце мы публиковали изображения новой Lada 4x4 (Niva) от независимого промышленного дизайнера Александра Исаева и выпускника Московского Политехнического университета Владимира Кошевого. Теперь уже чешское издание auto.cz представило, как могла бы выглядеть Niva третьего поколения.

Иностранцы нарисовали сразу трехдверную и пятидверную версии внедорожника. Легендарному внедорожнику придали более современные черты. На выходе - весьма оригинальный концепт.

Фото: www.sap.com.kz
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Niva получила изменённый угол наклона передних стоек, защитный пластиковый обвес, литые диски большого диаметра, оригинальную бамперную группу, массивный капот, прямоугольную головную оптику, узкие надфарники, решетку радиатора с двумя ламелями, Х-выштамповки на боковинах, а также горизонтальные "жигулёвские" фонари, спойлер на пятой двери, "нивовские" псевдодефлекторы на задних стоках, рейлинги на крыше и наружные зеркала от Lada Xray.

Напомним, в 2018 году на Московском автосалоне АвтоВАЗ продемонстрировал Lada 4x4 Vision. Концепт лишь в общих чертах соответствует облику будущего серийного автомобиля. "Нива" в новом кузове появится не раньше 2021-2022 гг. и разрабатывается как кроссовер повышенной проходимости на платформе Альянса Renault-Nissan-Mitsubishi - Global Access (эволюция B0).

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#Lada