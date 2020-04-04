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04.04.2020 17:19
Рубрика: Российский автопром

В Сети показали преемника легендарной "Нивы"

Текст: Валерий Карташов

Lada 4x4 ("Нива") выпускается без малого 43 года. Отечественный автомобиль давно требует смены поколения. За последние 10 лет много кто из дизайнеров рисовал свою версию новой "Нивы".

Поклонник легендарной модели и независимый промышленный дизайнер Александр Исаев разместил в Сети очередной проект преемника Lada 4x4. Концепт получил название "G-NIVA 2020" и отличается качественной и детальной проработкой как экстерьера, так и интерьера. В этом даже может позавидовать сам АвтоВАЗ.

Фото: Lada Sport Rosneft
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В основе данной дизайнерской работы лежит идея объединения двух легенд мирового автопрома. Речь о российской "Ниве" и немецком Mercedes G-Class. Оба автомобиля длительное время сходили с конвейера практически в первозданном виде, лишь периодически производители вносили незначительные изменения. В 2018 году Mercedes радикально обновил свою модель, но стилистически новый Gelandewagen остался верен классике.

Наступил момент и для "Нивы". Неудивительно, что её решетка радиатора выполнена в стиле Mercedes G-Class. В остальном G-Niva 2020 сохранила брутальную внешность с угловатыми формами, надфарниками, массивным капотом. Ручки открывания дверей напоминают нынешние, реализованы "нивовские" псевдодефлекторы на задних стоках, "жигулевские" задние фонари.

Внутреннее убранство также выполнено в брутальном стиле, но при этом выделяется современными решениями и изготовлено по последней автомобильной моде. Здесь присутствует многоуровневая передняя панель с двумя дисплеями, воздухозаборники сложной формы.

Фото: www.vk.com/rcinews
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От себя добавим, что этот проект имеет схожие дизайнерские решения с концептом Lada 4x4 Vision, показанным на Московском автосалоне в 2018 году. К примеру, к вазовскому проекту отсылает панорамная крыша и рулевое колесо. В идеале новой Lada 4x4 от Александра Исаева не хватает лишь фирменной стилистики бренда Lada, вроде Х-передка и Х-выштамповок на боковинах.

Отметим, дизайн Lada 4х4 Vision только в общих чертах соответствует облику будущего серийного автомобиля. Lada 4x4 нового поколения сохранит черты классической модели, реальная машина будет выглядеть "спокойнее", без сложных технологических решений типа выемок в передних дверях, передних фонарей, спрятанных в кромку крышки капота, "исчезающих" дверных ручек или "спрятанных" задних дверей.

На боковинах сохранятся фирменные Х-образные выштамповки, они станут менее рельефными, примерно такими же останутся наклоны передней и задней стоек, оставят и характерную "нивовскую" фишку в виде псевдодефлекторов на задних стойках. По пропорциям машина будет ближе к Renault Duster-2.

Фото: www.wroom.ru
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Напомним, в начале 2020 года АвтоВАЗ начал продажи обновлённой Lada 4x4 с полностью новым салоном. До лета текущего года модель должна получить новое рулевое колесо и рулевую колонку. Срок производства Lada Niva-1 продлен до 2026 года, тогда ей исполнится 49 лет.

Ранее дизайнер Александр Исаев опубликовал проект нового поколения легендарной "Буханки". Необычный концепт получил имя "H-UAZ" и представляет собой гибрид УАЗа "Буханка" и Hummer.

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