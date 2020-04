Видео: Майкл Мэдсен призвал соблюдать карантин танцем из "Бешеных псов"

Каждый развлекается в самоизоляции как умеет. Стивен Грэм вот налысо бреется, например. Сэмюэл Джексон - сказки читает.

А ещё одна звезда фильмов Квентина Тарантино Майкл Мэдсен в рамках поддержки карантинного режима исполнил свой знаменитый танец из "Бешеных псов" под песню с иронично соответствующим моменту названием Stuck in the Middle With You группы Stealers Wheel. Снабдив всех членов семьи нехитрым гримом, имитирующим отрезанное ухо.

Оригинальный танец можно освежить в памяти здесь: