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Видео: Майкл Мэдсен призвал соблюдать карантин танцем из "Бешеных псов"

Новости
    28.04.2020, 18:25
Текст:   Козьма Лоханкин
Фото: youtube.com/ BlackView HD Фото: youtube.com/ BlackView HD
Фото: youtube.com/ BlackView HD

Каждый развлекается в самоизоляции как умеет. Стивен Грэм вот налысо бреется, например. Сэмюэл Джексон - сказки читает.

А ещё одна звезда фильмов Квентина Тарантино Майкл Мэдсен в рамках поддержки карантинного режима исполнил свой знаменитый танец из "Бешеных псов" под песню с иронично соответствующим моменту названием Stuck in the Middle With You группы Stealers Wheel. Снабдив всех членов семьи нехитрым гримом, имитирующим отрезанное ухо.

Оригинальный танец можно освежить в памяти здесь:

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