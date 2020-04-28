Васильева и Бабкину в "Модном приговоре" заменят Пельш и Дибров

Постоянного ведущего телепрограммы "Модный приговор" Александра Васильева временно заменят шоумены Валдис Пельш и Дмитрий Дибров.

Напомним: советский, российский и французский историк моды уже выписан из больницы в Коммунарке и сейчас восстанавливается после перенесенной пневмонии - новой коронавирусной инфекции у него нет.

Его коллега Бабкина все еще проходит лечение. По уверениям представителей, состояние здоровья артистки показывает положительную динамику.

А до той поры, пока Васильев будет готов вновь влиться в строй, "Модный приговор" на Первом канале будут вести Пельш и Дибров.

Об этом сообщает сегодня ТАСС со ссылкой на генерального директора компании "Красный квадрат" Илью Кривицкого.

"Пока Васильев восстанавливается в ток-шоу ведущими заседания модного суда временно станут Дмитрий Дибров и Валдис Пельш", - процитирован Кривицкий.

Планируется, что каждый из шоуменов снимется в пяти выпусках.

"Модный приговор" выходит на Первом с 30 июля 2007 года. Надежда Бабкина - в роли звездного защитника - присоединилась к процессу в 2009-м.