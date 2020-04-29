Башаров прокомментировал призыв лишить его всех званий за насилие

Российский актер и телеведущий Марат Башаров прокомментировал требование активистов лишить его регалий, в частности - звания Заслуженного артиста Татарстана и Государственной премии РФ.

Напомним: ранее на портале Change.org, после того, как актер признался в домашнем насилии по отношению к очередной бывшей жене, появилась соответствующая петиция. А в Instagram артиста - множество гневных комментариев. После чего Башаров был вынужден выложить в соцсети видеообращение, где призвал, если уж так не терпится и наболело, оставлять реплики под его роликом, а не под опубликованным ранее фото сына - "плодом насилия", как иронизирует Марат.

Кроме того, перед этим, передает канал "Россия. Татарстан", актер отметил: "Ребята, не вы давали мне звание. Его мне вручил президент Республики Татарстан. Поэтому тот, кто давал, пусть тот и лишает".

По мнению 45-летнего Башарова, авторам петиции и тем, кто ее подписывает, просто нечем заняться на самоизоляции. В то время как он за избиение супруги достаточно уже поплатился, лишившись "очень многих работ".

"Вас надо судить и наказывать за домашнее насилие. Я уверена, что наступит время, когда людей с подобным девиантным поведением перестанут приглашать в проекты и съёмки до тех пор, пока они не перестанут калечить женщин, получат необходимую психологическую и психиатрическую помощь и пока не научаться контролировать свой гнев и агрессию", - тут же откликнулись на предложение артиста пользователи (здесь и далее редакция авторская).

"Показалось, что попала на страницу к Регине Тодоренко сначала: те же выражения, та же злоба, да и лица вроде те же. Люди, вы сами уже весь мозг изнасиловали!!! Идите займитесь уже своей безгрешной жизнью! Что ж вы поселились уже прям на страничках у этих бедных грешников. Прежде чем кидать камнями в кого-то, заслужите для начала это право!" - высказываются оппоненты хулителей.

На текущий момент петицию подписали почти 45 000 человек.