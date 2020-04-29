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29.04.2020 13:01
Рубрика: Легковые авто

Toyota выпустит кроссовер Urban Cruiser

Текст: Константин Руссов
Фото: www.indianautosblog.com Фото: www.indianautosblog.com
Фото: www.indianautosblog.com

Уже в августе 2020 года модельный ряд Toyota может пополниться кроссовером Urban Cruiser. Но это будет не оригинальная разработка компании, а клон Suzuki Vitara Brezza, прошедший через бейдж-инжиниринг.

Ожидается, что Urban Cruiser получит новые бамперы и решётку радиатора, а вот оптика, скорее всего, в целях экономии останется такой же, как на Vitara Brezza, пережившем в начале 2020 года рестайлинг. Более того, у кроссовера Toyota даже диски могут оказаться такими же, как у "донора".

Аналогичный подход касается и силовых агрегатов. Toyota Urban Cruiser оснастят 1.5-литровым двигателем мощностью 105 л.с. и крутящим моментом 138 Нм. Этого хватает для модели длиной менее 4 метров (длина Vitara Brezza - 3 995 мм).

Фото: Пресс-служба Toyota.
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В пару мотору можно выбрать как 5-ступенчатую механическую коробку передач, так и 4-диапазонный "автомат". Но есть одна поправка: японцы предложат на своей модели систему мягкого гибрида, то есть Urban Cruiser получит стартер-генератор, который позволит сделать машину экономичнее по сравнению кроссовером Suzuki.

Также выбор в пользу Urban Cruiser поможет сделать улучшенная отделка интерьера и расширенная гарантия. Предполагается, что субкомпактный "паркетник" Toyota не будет предложен в базовых комплектациях.

Основным и, наверное, единственным рынком для Toyota Urban Cruiser станет Индия, где, как ранее сообщала "РГ" выстраиваются очереди за Kia Seltos из тысячи покупателей. Напомним, что в линейке Kia появится новый субкомпакт Sonet, который сыграет на одном поле с Toyota Urban Cruiser.

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#Toyota