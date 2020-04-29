Постановление правительства Тюменской области от 29 апреля 2020 года № 255-п "О внесении изменений в постановление от 17.03.2020 № 120-п"

В постановление Правительства Тюменской области от 17.03.2020 № 120-п "О введении режима повышенной готовности" внести следующие изменения:

текст постановления изложить в следующей редакции:

"В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28.04.2020 № 294 "О продлении действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций", Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 "О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 02.03.2020 № 5 "О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)", постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18.03.2020 № 7 "Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-19", постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.03.2020 № 9 "О дополнительных мерах по недопущению распространения COVID-2019", Законом Тюменской области от 28.12.2004 №323 "О предупреждении и ликвидации природных и техногенных чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера", письмом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 10.03.2020 № 02/3853-2020-27 "О мерах по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" в связи с угрозой завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), постановлением Главного государственного санитарного врача по Тюменской области от 04.04.2020 № 4 "О дополнительных мерах по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Тюменской области":

1. Ввести с 18 марта 2020 года в Тюменской области режим повышенной готовности.

2. Установить, что распространение новой коронавирусной инфекции (COVID-19) является в сложившихся условиях чрезвычайным и непредотвратимым обстоятельством, повлекшим введение режима повышенной готовности в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций".

3. Приостановить с 18 марта по 11 мая 2020 года в Тюменской области:

3.1. проведение спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий, организуемых в помещениях государственных или муниципальных организаций (учреждений);

3.2. проведение мероприятий, в том числе в сфере культуры, физической культуры и спорта, религиозной, выставочной, развлекательной, просветительской деятельности и иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан;

3.3. образовательный процесс (включая программы дополнительного образования) в зданиях всех образовательных организаций, осуществляющих свою деятельность в Тюменской области (кроме дежурных групп в образовательных организациях, предоставляющих дошкольное образование, и образовательных организаций Регионального отделения ДОСААФ России Тюменской области, осуществляющих подготовку граждан по военно-учетным специальностям в соответствии с планом-заданием штаба Центрального военного округа), организовав реализацию общеобразовательных и профессиональных образовательных программ с использованием дистанционных образовательных технологий;

3.4. выезды групп обучающихся на территории других муниципальных образований, субъектов Российской Федерации, стран, организованные образовательными организациями, указанными в подпункте 3.3 пункта 3 настоящего постановления, либо их представителями;

3.5. предоставление услуг населению учреждениями культуры, осуществляющими свою деятельность в Тюменской области, в том числе выезд творческих коллективов и обучающихся детских школ искусств, профессиональных образовательных учреждений на территории других муниципальных образований, субъектов Российской Федерации, стран;

3.6. выезд спортивных делегаций и спортивных клубов на территории других муниципальных образований, субъектов Российской Федерации, стран;

3.7. выезд граждан (групп граждан) для посещения мест религиозного почитания (паломничества) и объектов религиозного назначения, расположенных на территории Российской Федерации и за ее пределами, в целях участия в религиозных обрядах и церемониях (паломническая поездка) как самостоятельно, так и через религиозные организации или организации, созданные религиозными организациями, осуществляющие паломническую деятельность;

3.8. посещение родителями, иными законными представителями, иными лицами загородных лагерей отдыха и оздоровления детей, детских оздоровительных центров, баз и комплексов, детских оздоровительнообразовательных центров, специализированных (профильных) лагерей и других лагерей, а также проведение выездных мероприятий при участии пребывающих в данных лагерях детей;

3.9. деятельность ночных клубов (дискотек), кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и детских развлекательных центров, исключить курение кальянов в ресторанах, барах, кафе, а также при выездном обслуживании.

4. Обязать граждан:

4.1. прибывающих из зарубежных стран на территорию Российской Федерации, в соответствии с требованиями постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18.03.2020 № 7 "Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-19":

незамедлительно сообщать на горячую линию, организованную в Тюменской области, о своем возвращении из-за рубежа в Российскую Федерацию и обеспечить самоизоляцию на дому на срок 14 календарных дней со дня возвращения в Российскую Федерацию, исключив посещение места работы, учебы, иных общественных мест (аналогичное требование распространяется и на совместно проживающих с указанными гражданами);

при появлении первых респираторных симптомов незамедлительно обратиться за медицинской помощью на дому без посещения медицинских организаций;

соблюдать постановления санитарных врачей о нахождении в режиме изоляции на дому;

4.2. работающих вахтовым методом:

по возвращении к месту постоянного проживания обеспечить в течение 14 календарных дней со дня прибытия к месту постоянного проживания режим самоизоляции по месту проживания либо в иных помещениях, в том числе жилых и садовых домах, исключив посещение места работы, учебы, иных общественных мест;

незамедлительно сообщать на горячую линию, организованную в Тюменской области, о своем возвращении к месту постоянного проживания;

при появлении первых респираторных симптомов незамедлительно обратиться за медицинской помощью на дому без посещения медицинских организаций;

4.3. прибывающих в аэропорт "Рощино" г. Тюмени рейсами из неблагополучных регионов Российской Федерации, в том числе из городов Москвы и Санкт-Петербурга, а также Московской области:

обеспечить на срок 14 календарных дней со дня прибытия режим изоляции по месту жительства (для жителей Тюменской области), по месту пребывания в Тюменской области при наличии условий или в условиях обсерватора при отсутствии возможности изоляции по месту пребывания (для граждан, проживающих в иных субъектах Российской Федерации);

при появлении первых респираторных симптомов незамедлительно обратиться за медицинской помощью на дому без посещения медицинских организаций;

соблюдать постановления санитарных врачей о нахождении в режиме изоляции на дому;

4.4. прибывающих в Тюменскую область иными видами транспорта из неблагополучных регионов Российской Федерации, в том числе из городов Москвы и Санкт-Петербурга, а также Московской области:

незамедлительно сообщать о своем прибытии, а также контактную информацию (место фактического пребывания, номер телефона) на горячую линию, организованную в Тюменской области;

при появлении первых респираторных симптомов незамедлительно обратиться за медицинской помощью на дому без посещения медицинских организаций;

соблюдать постановления санитарных врачей о нахождении в режиме изоляции на дому;

4.5. прибывших в Тюменскую области из неблагополучных регионов Российской Федерации, в том числе из городов Москвы и Санкт-Петербурга, а также Московской области в период с 27 марта 2020 года по 8 апреля 2020 включительно сообщить о своем прибытии, а также контактную информацию (место фактического пребывания, номер телефона) на горячую линию, организованную в Тюменской области;

4.6. определить единый номер телефона горячей линии для обращений, указанных в настоящем пункте: 8-800-234-35-22.

5. Обязать:

5.1. работодателей независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, осуществляющим деятельность в Тюменской области:

организовать возможность обработки работниками и посетителями рук с кожными антисептиками, предназначенными для этих целей (в том числе с помощью установленных дозаторов), или дезинфицирующими салфетками;

осуществлять контроль температуры тела работников при входе работников в здание работодателя и в течение рабочего дня (по показаниям) с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте работников с повышенной температурой тела и с признаками инфекционного заболевания;

оказывать содействие в соблюдении работниками режима самоизоляции на дому;

ограничить направление работников в командировки, особенно за пределы территории Российской Федерации, кроме важных, срочных, не подлежащих отмене или переносу на иной период;

приостановить проведение корпоративных мероприятий, участие работников в иных массовых мероприятиях;

проводить рабочие встречи, совещания и иные подобные мероприятия посредством видео-конференц-связи (при наличии технической возможности);

руководствоваться рекомендациями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по профилактике новой коронавирусной инфекции;

5.2. владельцев транспорта общего пользования, предоставляющих услуги населению Тюменской области, обеспечить его обработку с применением дезинфицирующих средств с соблюдением рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по профилактике новой коронавирусной инфекции;

5.3. собственников зданий в Тюменской области, в которых расположены торговые центры, организовать возможность обработки посетителями рук с кожными антисептиками, предназначенными для этих целей (в том числе с помощью установленных дозаторов), или дезинфицирующими салфетками.

6. С 28 марта 2020 года по 11 мая 2020 года:

6.1. гражданам в возрасте старше 65 лет, а также гражданам, имеющим заболевания согласно приложению к настоящему постановлению, обеспечить режим самоизоляции по месту проживания либо в иных помещениях, в том числе жилых и садовых домах.

Работодателям при наличии в штате или привлечении к работе на основании договоров гражданско-правового характера граждан старше 65 лет, граждан, имеющих заболевания согласно приложению к настоящему постановлению, обеспечить их отстранение от работы путем перевода (при наличии возможности) на дистанционный способ исполнения трудовых обязанностей или представить оплачиваемый отпуск (больничный).

Режим самоизоляции может не применяться к руководителям и сотрудникам предприятий, организаций, учреждений и органов власти, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения их функционирования, а также работникам здравоохранения;

6.2. Департаменту социального развития Тюменской области обеспечить осуществление разовой адресной социальной помощи гражданам, соблюдающим режим самоизоляции в соответствии с подпунктом 6.1 пункта 6 настоящего постановления, в размере 2000 рублей за период самоизоляции с 28 марта 2020 года по 30 апреля 2020 года и в размере 2000 рублей за период самоизоляции с 1 мая 2020 года по 11 мая 2020 года;

6.3. ввести во всех медицинских организациях стационарного типа вне зависимости от организационно-правовой формы строгий противоэпидемический режим;

6.4. приостановить проведение плановой диспансеризации населения, профилактических медицинских осмотров во всех медицинских организациях независимо от организационно-правовой формы собственности;

6.5. наличие задолженности по внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги в указанный период у лиц, указанных в подпункте 6.1 пункта 6 настоящего постановления, не учитывается при принятии решения о предоставлении (при предоставлении) субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;

6.6. приостановить предоставление государственных и муниципальных услуг, доступных для получения в электронном виде (предусматривающих подачу заявления и обязательных документов, а также получение результата услуги в электронном виде), в помещениях многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Тюменской области.

Перечень государственных и муниципальных услуг, которые могут предоставляться в помещениях многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Тюменской области в ограниченном режиме (по предварительной записи), а также особенности работы ГАУ ТО "МФЦ" по выдаче документов, являющихся результатом предоставления государственных и муниципальных услуг, определяются Правительством Тюменской области;

6.7. ввести режим дистанционной работы ГАУ ТО Центры занятости населения с гражданами и работодателями.

Перечень государственных услуг и государственных функций в области содействия занятости населения, которые могут предоставляться в помещениях ГАУ ТО Центры занятости населения в ограниченном режиме (по предварительной записи), особенности работы ГАУ ТО Центры занятости населения определяются Правительством Тюменской области.

При регистрации граждан в целях содействия в поиске подходящей работы, а также регистрации безработных граждан, при оказании государственной услуги по содействию гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе необходимых работников ГАУ ТО Центры занятости населения руководствуются постановлением Правительства Российской Федерации от 08.04.2020 № 460 "Об утверждении Временных правил регистрации граждан в целях поиска подходящей работы и в качестве безработных, а также осуществления социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными" с учетом особенностей работы ГАУ ТО Центров занятости населения, определенных Правительством Тюменской области;

6.8. приостановить предоставление государственных и муниципальных услуг, доступных для получения в электронном виде (предусматривающих подачу заявления и обязательных документов, а также получение результата услуги в электронном виде) и (или) посредством почтового отправления, в помещениях, занимаемых исполнительными органами государственной власти Тюменской области, органами местного самоуправления муниципальных образований Тюменской области.

Перечень государственных и муниципальных услуг, которые могут предоставляться в помещениях, указанных в абзаце первом настоящего подпункта, в ограниченном режиме (по предварительной записи), а также особенности их предоставления определяются решением исполнительного органа государственной власти Тюменской области, органа местного самоуправления муниципального образования Тюменской области;

6.9. ввести режим дистанционной работы ГАУ ТО "Центр государственной жилищной поддержки".

Государственные услуги предоставлять в помещениях ГАУ ТО "Центр государственной жилищной поддержки" в ограниченном режиме (по предварительной записи);

6.10. гражданам ограничить поездки, в том числе в целях туризма и отдыха.

7. Органам местного самоуправления, Департаменту образования и науки Тюменской области с 30 марта 2020 года по 11 мая 2020 года:

7.1. обеспечить в общеобразовательных организациях, финансируемых из областного и (или) местных бюджетов, выдачу продуктовых наборов обучающимся из малоимущих семей и (или) получивших государственную социальную помощь, а также обучающимся с ограниченными возможностями здоровья;

Выдачу продуктовых наборов осуществлять за счет средств соответствующих бюджетов на обеспечение питанием обучающихся исходя из размера расходов на питание одного обучающегося в день по категориям обучающихся, определенного органами, осуществляющими функции учредителей общеобразовательных организаций, в соответствии с постановлением Правительства Тюменской области от 30.09.2013 № 423-п "Об утверждении Положения об обеспечении питанием обучающихся государственных и муниципальных организаций, расположенных в Тюменской области";

7.2. организовать в муниципальных образовательных организациях, предоставляющих дошкольное образование, работу дежурных групп (с соблюдением в указанных группах санитарного режима).

8. Приостановить с 28 марта 2020 года по 11 мая 2020 года в Тюменской области:

8.1. деятельность предприятий розничной торговли, за исключением: аптек, аптечных пунктов;

торговых объектов, осуществляющих реализацию универсального ассортимента продовольственных товаров, а также специализированных магазинов продовольственных товаров;

специализированных торговых объектов, осуществляющих реализацию зоотоваров, медицинских изделий, оптико-офтальмологических изделий (оборудования), технических средств реабилитации;

интернет-магазинов и предприятий розничной торговли, осуществляющих дистанционную торговлю, интернет-торговлю, без доступа покупателей в торговый зал;

8.2. деятельность торгово-развлекательных центров, торговых центров и торговых комплексов, за исключением расположенных на их территории торговых объектов, осуществляющих реализацию универсального ассортимента продовольственных товаров (супермаркетов и гипермаркетов);

8.3. деятельность предприятий общественного питания, за исключением деятельности по изготовлению и доставке потребителям по их заказам продукции общественного питания, и розничной продажи продукции общественного питания без потребления указанной продукции в зале предприятия общественного питания.

Данные ограничения не распространяются на столовые, буфеты, кафе и иные предприятия питания, осуществляющие организацию питания исключительно для работников организаций;

8.4. деятельность предприятий (организаций) бытового обслуживания населения независимо от организационно-правовой формы, индивидуальных предпринимателей (далее - организации), оказывающих бытовые услуги, за исключением организаций, оказывающих ритуальные услуги, услуги по пошиву средств индивидуальной защиты, а также услуги, оказываемые дистанционным способом, в том числе с условием доставки;

8.5. деятельность иных организаций независимо от вида деятельности, организационно-правовой формы и формы собственности, а также индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в Тюменской области, за исключением:

организаций (работодателей и их работников), продолжающих деятельность в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28.04.2020 № 294 "О продлении действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", Указом Президента Российской Федерации № 239 от 02.04.2020 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)";

организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих ремонт служебного автотранспорта, принадлежащего предприятиям (организациям и индивидуальным предпринимателям), деятельность которых не приостановлена, а также грузового автотранспорта, принадлежащего физическим лицам;

предприятий, деятельность которых организована в дистанционном режиме работы, по месту проживания (пребывания) работников;

государственных ветеринарных учреждений Тюменской области, ветеринарных клиник в части оказания ветеринарных услуг, требующих оказания экстренной или неотложной ветеринарной помощи;

организаций, осуществляющих сбор, транспортировку и переработку биологических отходов агропромышленного комплекса;

организаций, оказывающих нотариальные и адвокатские услуги (на условиях предварительной записи);

организаций, предоставляющих дошкольное образование и (или) оказывающих услуги по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста (в части деятельности дежурных групп, созданных в этих организациях);

образовательных организаций Регионального отделения ДОСААФ России Тюменской области (в части деятельности по подготовке граждан по военно-учетным специальностям в соответствии с планом-заданием штаба Центрального военного округа, включая прием у курсантов выпускных экзаменов, а также квалификационных экзаменов в государственной инспекции безопасности дорожного движения для курсантов, прошедших подготовку по специальностям водителей транспортных средств);

организаций и индивидуальных предпринимателей в части работников, осуществляющих деятельность в сфере информационных технологий по сопровождению программного обеспечения, информационных и компьютерных систем организаций и индивидуальных предпринимателей, деятельность которых не приостановлена либо возобновлена в соответствии с действующими правовыми актами;

организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих установку, настройку и ремонт оборудования для оказания услуг спутниковой связи и телевидения, приема спутникового и цифрового телевидения, спутникового интернета;

8.6. деятельность аттракционов (временно устанавливаемых (перевозимых) и стационарных), зоопарков, аквапарков, СПА-комплексов, банно-оздоровительных комплексов, фитнес-комплексов;

8.7. посещение парков, скверов, набережных, детских и спортивных площадок и иных открытых мест массового отдыха людей;

8.8. оказание стоматологических услуг, за исключением заболеваний и состояний, требующих оказания стоматологической помощи в экстренной или неотложной форме;

8.9. оказание медицинских услуг медицинскими организациями частной системы здравоохранения, за исключением оказания экстренной и неотложной медицинской помощи, а также сбора клинического материала и лабораторной диагностики COVID-19.

9. Возобновление деятельности предприятий, деятельность которых приостановлена в соответствии с пунктом 8 настоящего постановления, осуществляется в порядке, установленном постановлением Правительства Тюменской области.

10. Для подготовки необходимых кадровых документов и документов, связанных с начислением заработной платы, в том числе продления срочных трудовых договоров, оформления удаленного режима работы, а также документов, необходимых гражданам для обращения за предоставлением государственных и муниципальных услуг, оказание которых не приостановлено, при отсутствии возможности подготовки таких документов в дистанционном формате разрешить работу сотрудников, обеспечивающих подготовку таких документов, при условии соблюдения требований, установленных пунктами 5.1 и 11 настоящего постановления.

11. Организациям, индивидуальным предпринимателям, деятельность которых не приостановлена в соответствии с пунктом 8 настоящего постановления, обеспечить ношение персоналом санитарно-гигиенических масок, в том числе многоразового применения. При осуществлении доставки товаров обеспечить ношение персоналом санитарно-гигиенических масок, в том числе многоразового применения, перчаток, а также соблюдение дистанции до других граждан не менее 1,5 метров (социальное дистанцирование).

12. Обязать граждан:

12.1. соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 метров (социальное дистанцирование), в том числе в общественных местах и бщественном транспорте, за исключением случаев оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси;

12.2. начиная с 00.00 часов по местному времени 3 апреля 2020 года и до отмены указанного ограничения не покидать места проживания (пребывания), за исключением следующих случаев:

обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью;

следования к месту (от места) осуществления деятельности (работы), которая не приостановлена в соответствии с настоящим постановлением и действующими нормативными правовыми актами;

передвижения, непосредственно связанного с осуществлением деятельности (работы), которая не приостановлена в соответствии с настоящим постановлением и действующими нормативными правовыми актами (в том числе с оказанием транспортных услуг и услуг доставки);

следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, реализация которых не ограничена в соответствии с настоящим постановлением;

обращения за предоставлением государственных и муниципальных услуг, оказание которых не приостановлено;

выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания (пребывания);

выноса отходов до ближайшего места накопления отходов.

Передвижение граждан в случае их следования к месту (от места) осуществления деятельности (работы), которая не приостановлена в соответствии с настоящим постановлением и действующим нормативными правовыми актами, а также в случае если такое передвижение непосредственно связано с осуществлением деятельности (работы), которая не приостановлена в соответствии с настоящим постановлением и действующими нормативными правовыми актами (в том числе с оказанием транспортных услуг и услуг доставки), осуществляется на основании специальных разрешений, выдаваемых в порядке и сроки, установленные постановлением Правительства Тюменской области (в случае принятия такого постановления).

Ограничения, установленные настоящим подпунктом, не распространяются на случаи оказания медицинской помощи, иные случаи, непосредственно направленные на защиту жизни, здоровья и иных прав и свобод граждан;

12.3. не посещать культовые здания (за исключением священнослужителей, а также лиц, присутствие которых необходимо для совершения богослужений и функционирования культовых зданий), кладбища Тюменской области, за исключением случаев обращения за оформлением услуг по погребению и участию в погребении.

13. Обязать органы власти, организации и индивидуальных предпринимателей, а также иных лиц, деятельность которых связана с совместным пребыванием граждан, обеспечить соблюдение гражданами (в том числе работниками) социального дистанцирования, в том числе путем нанесения специальной разметки и установления специального режима допуска и нахождения в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), на соответствующей территории (включая прилегающую территорию).

14. Приостановить с 28 марта 2020 года до 1 июня 2020 года в Тюменской области бронирование мест, прием и размещение граждан в пансионатах, домах отдыха, санаторно-курортных организациях (санаториях), профилакториях, туристских базах, базах отдыха, СПА-отелях, санаторнооздоровительных детских лагерях круглогодичного действия, за исключением лиц, находящихся в служебных командировках или служебных поездках.

В отношении лиц, уже проживающих в указанных организациях:

обеспечить условия для их самоизоляции и проведение необходимых санитарно-эпидемиологических мероприятий до окончания срока их проживания без возможности его продления;

организовать их питание непосредственно в зданиях проживания данных лиц в соответствии с разъяснениями Роспотребнадзора.

15. Приостановить с 1 апреля 2020 года до 1 июня 2020 года государственную регистрацию заключения и расторжения брака в органах ЗАГС Тюменской области, обеспечив изменение дат государственной регистрации заключения брака, которые были определены ранее, и назначить новые даты государственной регистрации заключения брака после 1 июня 2020 года.

В исключительных случаях при невозможности изменения даты государственной регистрации заключения брака производить его государственную регистрацию лишь в присутствии лиц, вступающих в брак, не допуская приглашенных лиц в помещения (здания) органов ЗАГС Тюменской области.

16. Органам местного самоуправления:

проводить обработку с применением дезинфицирующих средств (профилактическую дезинфекцию) помещений общего пользования в многоквартирных домах, расположенных в границах муниципального образования, с соблюдением при проведении указанной обработки рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по профилактике новой коронавирусной инфекции;

при регистрации лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19 обеспечить проведение дезинфекции улиц и (или) мест общего пользования в населенных пунктах муниципальных образований Тюменской области, где зарегистрированы такие случаи, с использованием хлорсодержащих дезинфицирующих средств (по режиму против вирусной инфекции).

17. Организациям, ответственным за содержание общего имущества в многоквартирных домах, обеспечить доступ в помещения общего пользования многоквартирных домов для проведения работ, указанных в пункте 16 настоящего постановления.

18. Департаменту по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области обеспечить информирование населения о мерах по профилактике новой коронавирусной инфекции, введенных настоящим постановлением.".

Губернатор области А.В.Моор







