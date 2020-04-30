"Газель" Next получила подушки безопасности

Горьковский автозавод начал оснащать некоторые модификации "Газели" Next фронтальными подушками безопасности водителя.

Такая подушка войдёт в "базовую" версию флагманской модели. Также завод завершает подготовку к установке подушки безопасности для двух пассажиров. Она станет доступна за доплату.

Помимо фронтальных подушек в систему пассивной безопасности входят новые ремни безопасности с преднатяжителями, измененная конструкция рулевого управления и приборной панели, многофункциональное токопередающее устройство, блок управления системой безопасности и другие элементы.

Новая комплексная система постепенно будет внедрена в течение текущего года на весь модельный ряд легких коммерческих автомобилей поколения Next.

Как отмечают в пресс-службе российской марки, внедрению системы предшествовал длительный период проектирования и проведения нескольких циклов испытаний автомобилей, которые включали в себя удары о препятствия на разных скоростях, отработку защиты от ложного срабатывания, тесты в условиях особо высоких и особо низких температур. Система разрабатывалась на основе Правила ЕЭК ООН № 94, регулирующего требования к транспортным средствам в отношении защиты водителя и пассажиров в случае лобового столкновения.

Отметим, мощная система защиты водителя и пассажиров была заложена в семейство NEXT еще на этапе конструирования. Главными элементами этой системы являются повышенная жесткость кузова, программируемые зоны деформации с функцией поглощения энергии фронтального удара, телескопический механизм складывания рулевой колонки. Мощная двухрычажная независимая передняя подвеска, интегрированная в единый модуль с рулевым управлением, обеспечивает высокий уровень устойчивости и управляемости при движении на высоких скоростях даже по неровной дороге.

Напомним, впервые "Газель" Next с подушкой безопасности дебютировала в 2018 году на выставке IAA в Ганновере. Тогда модель оснащалась электронной системой динамической стабилизации (ESP) и новыми агрегатами - двухлитровым турбодизелем Volkswagen (136 л.с.) и шестиступенчатой "механикой". В 2019 году на выставке Comtrans ГАЗ продемонстрировал перспективную "Газель" NN, которая вместе со свежей внешностью и новым интерьером получила две подушки безопасности.