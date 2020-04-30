Указ губернатора Нижегородской области от 29 апреля 2020 года № 73 "О внесении изменений в Указ Губернатора Нижегородской области от 13 марта 2020 г. № 27"

Внести в Указ Губернатора Нижегородской области от 13 марта 2020 г. № 27 "О введении режима повышенной готовности" следующие изменения:

1. Изложить текст Указа в следующей редакции:

"В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Федеральным законом от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", Указом Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 г. № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации" (далее - Указ Президента РФ № 239), Указом Президента Российской Федерации от 28 апреля 2020 г. № 294 "О продлении действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" (далее - Указ Президента РФ № 294) в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19):

1. Ввести с 13 марта 2020 г. на территории Нижегородской области режим повышенной готовности до принятия Указа Губернатора Нижегородской области о снятии режима повышенной готовности.

2. Установить, что распространение новой коронавирусной инфекции (COVID-19) является в сложившихся условиях чрезвычайным и непредотвратимым обстоятельством, повлекшим введение режима повышенной готовности в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", который является обстоятельством непреодолимой силы.

3. Установить на период действия режима повышенной готовности следующие ограничения:

3.1. Запретить проведение на территории Нижегородской области любых массовых мероприятий (спортивных, зрелищных, деловых, публичных и иных) с очным присутствием людей, а также оказание соответствующих услуг, в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах, на аттракционах и в иных местах массового посещения граждан.

3.2. Закрыть для посещения общественные территории и объекты (в том числе парковые комплексы, музейно-выставочные пространства, детские площадки, ночные клубы, театры, кинотеатры, детские игровые комнаты и иные развлекательные, досуговые и спортивные территории и объекты).

3.3. Приостановить следующие виды деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и самозанятых граждан (за исключением случаев, когда такая деятельность не приостанавливается в соответствии с Указами Президента РФ № 239 и № 294 и настоящим Указом), если иное не установлено пунктами 10-11 настоящего Указа:

а) работу объектов розничной торговли, за исключением аптек и аптечных пунктов, а также объектов розничной торговли в части реализации продовольственных товаров и (или) непродовольственных товаров первой необходимости;

б) работу ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания, за исключением обслуживания на вынос без посещения гражданами помещений таких предприятий, а также доставки заказов; данное ограничение не распространяется на столовые, буфеты, кафе и иные предприятия питания, осуществляющие организацию питания для работников организаций, деятельность которых не приостановлена в соответствии с настоящим Указом;

в) работу салонов красоты (в том числе парикмахерских), СПА-салонов, косметических и массажных салонов, соляриев, бань, саун, бассейнов, фитнес-центров, и других объектов физической культуры, аквапарков и иных объектов, в которых оказываются подобные услуги, предусматривающие очное присутствие гражданина;

г) оказание стоматологических услуг, за исключением заболеваний и состояний, требующих оказания стоматологической помощи в экстренной или неотложной форме;

д) деятельность по оказанию услуг гражданам по курению кальянов в ресторанах, барах, кафе и в иных местах;

е) деятельность горнолыжных трасс, объектов массового отдыха, расположенных в курортах регионального и местного значения Нижегородской области;

ж) оказание услуг по краткосрочной аренде автомобилей (услуг каршеринга), услуг такси, за исключением услуг такси, оказываемых перевозчиками, имеющими разрешение на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Нижегородской области.

3.4. Приостановить бронирование мест, приём и размещение граждан в санаторно-курортных организациях (санаториях), санаторно-оздоровительных детских лагерях круглогодичного действия, а также предоставление всех гостиничных услуг в пансионатах, гостиницах и прочих местах для временного проживания (ОКВЭД 55.1), за исключением предоставления услуг проживания, автостоянки, организации питания непосредственно в номерах в соответствии с требованиями Роспотребнадзора, а также при выполнении требований, установленных пунктом 8 настоящего Указа, следующим категориям лиц:

имеющим регистрацию по месту жительства на территории Нижегородской области;

находящимся в служебных командировках или служебных поездках, носящих неотложный характер.

Заселение осуществляется при предъявлении такими лицами подтверждений (документов), предусмотренных пунктом 6.9 настоящего Указа.

В отношении лиц, проживающих в указанных организациях, обеспечить условия для их самоизоляции и разобщения, а также осуществлять необходимые санитарно-эпидемиологические мероприятия до окончания срока их проживания.

Нарушение организациями, предоставляющими услуги в гостиницах, пансионатах и прочих местах для временного проживания, требований, установленных настоящим Указом, является административным правонарушением и основанием для аннулирования Подтверждения, выданного в порядке, установленном пунктом 12 настоящего Указа. Обязательства по досрочному выселению проживающих лиц и по возврату им денежных средств возлагается на нарушителя.

Действие настоящего пункта не распространяется на обсерваторы, которые предназначены для размещения лиц, указанных в подпунктах "а" и "г" пункта 6.1 настоящего Указа.

3.5. Запретить пользование услугами краткосрочной аренды автомобилей (услугами каршеринга).

3.6. Запретить любительскую и спортивную охоту в весенний период 2020 года на территории охотничьих угодий Нижегородской области.

3.7. Ограничить деятельность иных хозяйствующих субъектов (юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и др.), если такие ограничения следуют из смысла норм правовых актов Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации.

3.8. Рекомендовать лицам, проживающим (пребывающим) на территории Нижегородской области, в период действия режима повышенной готовности воздержаться от поездок в иные субъекты Российской Федерации, а в случае возникновения крайней необходимости в выезде за пределы Нижегородской области - уточнять информацию об установленных в соответствующих субъектах Российской Федерации (местах назначения или следования) ограничительных мерах.

4. Начиная с 6 апреля 2020 года, организовать учебный процесс в общеобразовательных организациях, средних профессиональных организациях и высших учебных заведениях с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. В случае отсутствия технической возможности организации обучения с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, а также в иных случаях, определенных министерством образования, науки и молодежной политики Нижегородской области, обеспечить реализацию основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования посредством очного взаимодействия с соблюдением необходимых санитарно-противоэпидемических мероприятий.

5. Управлению Роспотребнадзора по Нижегородской области в рамках своей компетенции на основании правовых актов Роспотребнадзора определять объем противоэпидемических мероприятий в очагах новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки и особенностей распространения инфекции, необходимый для обязательного исполнения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами на территории Нижегородской области.

Составлять и обновлять список конкретных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, деятельность которых подлежит временному приостановлению по данному основанию, незамедлительно направлять информацию о таких лицах, а также о физических лицах, у которых зафиксирована новая коронавирусная инфекция (COVID-19), и лицах, с ними контактировавших, в государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области "Медицинский информационно-аналитический центр", в органы исполнительной власти Нижегородской области и в администрацию муниципального района (городского округа) соответствующего муниципального образования Нижегородской области.

6. Установить для физических лиц, проживающих (пребывающих) на территории Нижегородской области, следующие требования и рекомендации:

6.1. В целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в соответствии с Федеральным законом от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" обязать:

а) лиц, прибывших из иностранных государств, а также лиц, контактировавших с больными новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), соблюдать требования по самоизоляции на срок 14 дней со дня возвращения в Российскую Федерацию или контакта, соответственно, предусматривающие полный запрет на оставление места проживания (пребывания) (за исключением лиц, для которых предусмотрен иной режим изоляции в соответствии с абзацем вторым настоящего подпункта); строгий режим самоизоляции также распространяется на лиц, совместно проживающих с подлежащими самоизоляции лицами, если контакты с ними не представляется возможным исключить; указанным лицам необходимо незамедлительно обращаться за медицинской помощью на дому без посещения медицинских организаций при появлении первых респираторных симптомов;

лиц, прибывших из иностранных государств в аэропорт города Нижнего Новгорода, начиная с 3 апреля 2020 года, и проживающих на территории других субъектов Российской Федерации, соблюдать требования о нахождении в изоляции и под медицинским наблюдением в условиях обсерватора на срок 14 дней со дня прибытия в Российскую Федерацию;

б) лиц, прибывающих в Нижегородскую область любыми видами транспорта с территории субъектов Российской Федерации с высоким уровнем выявления заболевших коронавирусной инфекцией (COVID-19), имеющих регистрацию по месту жительства (пребывания) на территории Нижегородской области, обеспечить соблюдение режима полной изоляции в течение 14 дней с момента прибытия в домашних условиях (самоизоляция) по месту проживания (пребывания), указанному в Уведомлении; в случаях, когда режим самоизоляции соблюдается по месту проживания (пребывания) совместно с иными лицами, указанные требования о полной самоизоляции на 14 дней соблюдаются всеми совместно проживающими лицами; указанным лицам необходимо незамедлительно обращаться за медицинской помощью на дому без посещения медицинских организаций при появлении первых респираторных симптомов;

режим самоизоляции и изоляции, предусмотренный настоящим подпунктом, может не применяться к руководителям и сотрудникам, организаций (предприятий, учреждений, органов власти), а также прикомандированным к ним лицам, по решению руководителей таких организаций (руководителя соответствующего федерального органа власти, а в отношении органов власти, органов местного самоуправления Нижегородской области - оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции на территории Нижегородской области);

в) лиц, прибывающих в Нижегородскую область любыми видами транспорта с территории субъектов Российской Федерации с высоким уровнем выявления заболевших коронавирусной инфекцией (COVID-19), по служебной необходимости, в том числе для перевозки пассажиров или грузов, максимально возможно избегать контактов с людьми, соблюдать санитарно-эпидемиологические требования (соблюдение дистанции, установленной пунктом 6.8 настоящего Указа, обязательное использование средств индивидуальной защиты, дезинфекция и др.); указанным лицам необходимо незамедлительно обращаться за медицинской помощью на дому без посещения медицинских организаций при появлении первых респираторных симптомов;

г) лиц, прибывших в Нижегородскую область с территории субъектов Российской Федерации с высоким уровнем выявления заболевших коронавирусной инфекцией (COVID-19) любыми видами транспорта, и не относящихся к категориям лиц, указанных в подпунктах "а" - "в" настоящего пункта, соблюдать требования о нахождении в изоляции и под медицинским наблюдением в условиях обсерватора на срок 14 дней со дня прибытия за счет собственных средств.

6.2. Предоставление лицам, прибывающим на территорию Нижегородской области с территории иных субъектов Российской Федерации, документов, установленных подпунктом 3 пункта 7.3 настоящего Указа, органами, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, деятельность которых не приостановлена в соответствии с настоящим Указом, а также принятие в отношении таких лиц решения о несоблюдении режима самоизоляции, предусмотренного подпунктом "б" пункта 6.1 настоящего Указа, осуществляется под ответственность руководителя соответствующего органа, юридического лица, индивидуального предпринимателя.

6.3. Лицам в возрасте старше 65 лет, лицам, имеющим хронические заболевания, а также беременным женщинам необходимо соблюдать режим самоизоляции, предусматривающий полный запрет на оставление места проживания (пребывания).

Режим самоизоляции может не применяться к руководителям и сотрудникам предприятий, организаций, учреждений и органов власти, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения их функционирования, работникам здравоохранения, а также к гражданам, определенным решением оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции на территории Нижегородской области.

6.4. Предусмотреть право для лиц, указанных в подпунктах "а", "б" пункта 6.1 и абзаце первом пункта 6.3 настоящего Указа, на получение адресной социальной помощи (доставка лекарств и медицинских изделий, в том числе предусмотренных бесплатных или льготных; продуктов и товаров первой необходимости; выгул домашних животных и другие неотложные бытовые нужды) при обращении по многоканальному номеру телефона 8(800) 4444-112, а также на оформление листков нетрудоспособности без посещения соответствующих медицинских организаций, при обращении в такие организации по месту жительства (пребывания).

6.5. Родителям (опекунам, попечителям) детей в возрасте до 16 лет необходимо обеспечить режим изоляции детей в соответствии с настоящим Указом.

6.6. Лицам, не указанным в пунктах 6.1 и 6.3 настоящего Указа, необходимо соблюдать режим самоизоляции, при этом устанавливаются следующие исключения в режим самоизоляции в месте проживания (пребывания):

а) обращение за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью;

б) следование к месту (от места) осуществления деятельности (в том числе работы), которая не приостановлена в соответствии с настоящим Указом, осуществления деятельности, связанной с передвижением по территории Нижегородской области, в случае если такое передвижение непосредственно связано с осуществлением деятельности, которая не приостановлена в соответствии с настоящим Указом (в том числе с оказанием транспортных услуг и услуг доставки);

в) следование к ближайшему месту приобретения продовольственных товаров, товаров первой необходимости, медицинских услуг, или, в случае следования на личном легковом автотранспорте или легковом такси, непосредственно к месту приобретения товаров, оказания услуг в пределах населенного пункта проживания (пребывания) лица (если деятельность таких организаций не приостановлена) не чаще 1 раза в течение суток;

г) выгул домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания (пребывания);

д) прогулки на расстоянии, не превышающем 300 метров от места проживания (пребывания) (в том числе с детьми, одиночные пробежки и др.) при условии соблюдения требований пунктов 6.7 - 6.9 настоящего Указа не чаще 1 раза по 60 минут в течение суток;

е) вынос отходов до ближайшего места их накопления;

ж) следование на личном легковом автотранспорте или легковом такси из места проживания (пребывания) к дачным и садовым участкам (и/или в обратном направлении) при условии подтверждения прав на соответствующий дачный (садовый) участок не чаще 2 раз в течение 7 дней;

з) следование к родственнику, находящемуся в режиме самоизоляции в соответствии с пунктом 6.3 настоящего Указа, не чаще 1 раза в течение суток;

и) следование к иным организациям, деятельность которых не приостановлена, с указанием конкретной организации не чаще 2 раз в течение 7 дней.

Перемещение на личном автотранспорте может осуществляться единолично или с совместно проживающими лицами. Перемещение на легковом такси может осуществляться при условии, если водитель легкового такси обеспечен средствами индивидуальной защиты.

6.7. Лицам, планирующим покинуть свое место проживания (пребывания), необходимо оформить заявку на сервисе "Карта жителя Нижегородской области", размещенном на портале "nn-card.ru" (за исключением должностных лиц органов и организаций, указанных в пункте 8.4 настоящего Указа). Лицам, не имеющим в пользовании смартфонов, подачу заявок на перемещения вне места проживания (пребывания) осуществлять по многоканальному номеру телефона 8(800) 4444-112.

Лицам, пользующимся общественным транспортом и оплачивающим проезд транспортной картой Нижегородской области (бесконтактной картой, предназначенной для оплаты проезда на общественном транспорте, подключенной к автоматизированной системе оплаты проезда), обеспечивать привязку номера транспортной карты к профилю пользователя на сервисе "Карта жителя Нижегородской области" (портал "nn-card.ru") или по многоканальному номеру телефона 8(800) 4444-112. Транспортные карты Нижегородской области, не привязанные к профилю пользователя, а также транспортные карты, которые использовались для посадки в общественный транспорт при отсутствии QR-кода или номера заявки на перемещение, оформленной в порядке, установленном абзацем первым настоящего пункта и пунктом 8.2 настоящего Указа, с 1 мая 2020 г. будут временно блокироваться.

Лица, осуществляющие перемещения в сопровождении волонтёров, имеющих соответствующее подтверждение, полученное с использованием сервиса "Карта жителя Нижегородской области" (портал "nn-card.ru"), имеют право не оформлять заявку на выход за пределы места проживания (пребывания).

6.8. Лицам во время нахождения вне мест проживания (пребывания):

соблюдать дистанцию до других лиц не менее 1,5 метров, в том числе в общественных местах и общественном транспорте, за исключением случаев оказания услуг по перевозке пассажиров легковым такси;

защищать органы дыхания маской (или повязкой, респиратором или др.) при посадке и нахождении в салоне общественного пассажирского транспорта и такси, при нахождении в магазинах, аптеках, банках и в иных помещениях (зданиях, сооружениях) общественного назначения, а также на рынках и ярмарках;

находясь на прогулке, не допускать контактов с поверхностями объектов, расположенных на соответствующей общественной или придомовой территории (в том числе скамеек, детских площадок, одиночных качелей, спортивных снарядов и др.) как собственных, так и контактов несовершеннолетних детей, не собираться группами, не нарушать запреты на посещение детских площадок и иных развлекательных, досуговых и спортивных территорий и объектов, соблюдать иные требования, установленные настоящим Указом.

6.9. Лицам, находящимся вне места своего проживания (пребывания), предъявлять по требованию должностных лиц, уполномоченных на составление протоколов об административных правонарушениях по статьям 6.3 и 20.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее - КоАП РФ), а также работников (водителей, кондукторов) юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, самозанятых граждан, оказывающих услуги транспортных перевозок и перевозок пассажиров на такси, в случаях предусмотренных пунктом 8.9 настоящего Указа, работников организаций, осуществляющих заселение лиц в пансионаты, гостиницы и прочие места для временного проживания в соответствии с пунктом 3.4 настоящего Указа:

QR-код заявки, сформированной с использованием сервиса "Карта жителя Нижегородской области" (портал "nn-card.ru"), на экране смартфона;

либо номер заявки, сформированной с использованием сервиса "Карта жителя Нижегородской области" (портал "nn-card.ru") операторами многоканального номера телефона 8(800) 4444-112;

иные документы, подтверждающие необходимость нахождения гражданина вне места его проживания (пребывания), такие как служебные удостоверения сотрудников органов и организаций, указанных в пункте 8.4 настоящего Указа;

дополнительно для поездок на дачный (садовый) участок: документы, подтверждающие право собственности (пользования) на соответствующий дачный (садовый) участок самого лица или совместно проживающего с ним лица.

Граждане вправе иным способом подтвердить цель своего нахождения вне места своего проживания (пребывания) в случаях выгула домашних животных, следования к ближайшему месту приобретения продовольственных товаров, непродовольственных товаров первой необходимости, приобретения медицинских товаров, выноса отходов.

Должностные лица, указанные в абзаце первом настоящего пункта, вправе также потребовать документ, удостоверяющий личность.

6.10. Установить перечень категорий лиц, которые могут воспользоваться правом невыхода на работу в организациях, деятельность которых не приостановлена в соответствии с Указами Президента РФ № 239 и № 294 и настоящим Указом, посредством перехода на дистанционный режим работы, а при невозможности такого перехода - оформления отпуска по основаниям, предусмотренным трудовым законодательством Российской Федерации, или, в случаях когда организация не включена в перечень организаций согласно подпунктам "а" - "е" пункта 4 Указа Президента РФ № 239 и подпунктам "а" - "е" пункта 3 Указа Президента РФ № 294, могут уведомить работодателя путем подачи заявления о невыходе на работу в соответствии с пунктом 1 Указа Президента РФ № 239 или пунктом 1 Указа Президента РФ № 294:

беременные женщины;

лица старше 60 лет;

лица, имеющие хронические заболевания.

Совершеннолетнее лицо, на попечении которого находится ребенок (дети) в возрасте до 14 лет, при условии невозможности оставить ребенка на иное совершеннолетнее лицо, должно иметь преимущественное право перевода на дистанционный режим работы или ему может быть предоставлен отпуск по основаниям, предусмотренным трудовым законодательством Российской Федерации.

6.11. Лицам, проживающим (пребывающим) на территории Нижегородской области, проявлять должную осмотрительность, в том числе в отношении несовершеннолетних детей, и в период майских праздников с 1 по 5 мая 2020 г. и с 9 по 11 мая 2020 г. (далее - период майских праздников) придерживаться рекомендаций Роспотребнадзора от 29 апреля 2020 г. № 02/8260-2020-27, в том числе:

максимально ограничить контакты, воздержаться от посещения родственников, друзей, соседей, не принимать их в собственном доме;

отказаться от прогулок и пикников на природе;

не подвергать опасности лиц из групп риска (в возрасте старше 60 лет, с хроническими соматическими заболеваниями).

7. В целях предупреждения распространения на территории Нижегородской области новой коронавирусной инфекции (COVID-19) установить особый порядок передвижения лиц и транспортных средств по территории Нижегородской области, за исключением транспортных средств, осуществляющих межрегиональные перевозки:

7.1. Ограничить въезд лиц и транспортных средств на территорию Нижегородской области, за исключением следующих категорий лиц, имеющих подтверждающие документы, предусмотренные пунктом 7.3 настоящего Указа:

лиц, имеющих регистрацию по месту жительства (пребывания) на территории Нижегородской области;

лиц, прибывающих в Нижегородскую область специальным автотранспортом (автомобили скорой помощи, пожарные машины, полиция, спецсвязь и др.);

лиц, исполняющих трудовые обязанности в организациях, осуществляющих деятельность на территории Нижегородской области в случае, если их деятельность не приостановлена в соответствии с настоящим Указом;

лиц, которые могут подтвердить транзитное следование по территории Нижегородской области;

лиц, которые осуществляют управление транспортным средством для перевозки продовольственных товаров, непродовольственных товаров первой необходимости и иных грузов, а также осуществляющих пассажирские перевозки.

7.2. Обязать лиц, прибывающих в Нижегородскую область любыми видами транспорта:

а) до пересечения границы Нижегородской области сообщать о планируемом въезде и свою контактную информацию (Ф.И.О., место отправления, место фактического пребывания на территории Нижегородской области, номер телефона, номер автомобиля) с использованием сервиса "Карта жителя Нижегородской области" (портал nn-card.ru), а в случае невозможности его использования по техническим причинам - по многоканальному номеру телефона 8(800) 4444-112;

б) лиц, прибывающих в Нижегородскую область с территории субъектов Российской Федерации с высоким уровнем выявления заболевших коронавирусной инфекцией (COVID-19), заполнять, подписывать и передавать уполномоченным лицам Уведомление о необходимости соблюдения режима самоизоляции (далее - Уведомление), форма которого утверждена настоящим Указом, за исключением лиц, указанных в абзаце втором подпункта "б" и подпункте "в" пункта 6.1 настоящего Указа.

Перечень субъектов Российской Федерации с высоким уровнем выявления заболевших коронавирусной инфекцией (COVID-19) в целях настоящего Указа утверждает Координационный штаб по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Нижегородской области.

7.3. Въезд (прибытие) граждан и проезд автотранспортных средств в Нижегородскую область через установленные пункты въездного контроля осуществляется при предъявлении документов по требованию должностных лиц, уполномоченных на составление протоколов об административных правонарушениях по статьям 6.3 и 20.6 КоАП РФ, в соответствии с одним из подпунктов:

1) паспорта гражданина Российской Федерации, подтверждающего наличие у лица регистрации по месту жительства на территории Нижегородской области; QR-кода или номера заявки на въезд, оформленной в соответствии с подпунктом "а" пункта 7.2 настоящего Указа; Уведомления (если требуется в соответствии с подпунктом "б" пункта 7.2 настоящего Указа);

2) свидетельства о регистрации по месту пребывания на территории Нижегородской области; QR-кода или номера заявки на въезд, оформленной в соответствии с подпунктом "а" пункта 7.2 настоящего Указа; Уведомления (если требуется в соответствии с подпунктом "б" пункта 7.2 настоящего Указа); документа, удостоверяющего личность;

3) QR-кода или номера заявки, сформированной работодателем с использованием сервиса "Карта жителя Нижегородской области" (портал "nn-card.ru"), на экране смартфона (полученной в порядке, установленном настоящим Указом); QR-кода или номера заявки на въезд, оформленной в соответствии с подпунктом "а" пункта 7.2 настоящего Указа; Уведомления (если требуется в соответствии с подпунктом "б" пункта 7.2 настоящего Указа); документа, удостоверяющего личность;

4) сопроводительных документов на перевозимые грузы (договор, счет-фактура, транспортная накладная и др.); QR-кода или номера заявки на въезд, оформленной в соответствии с подпунктом "а" пункта 7.2 настоящего Указа; документа, удостоверяющего личность;

5) путевого листа и перечня пассажиров; QR-кода или номера заявки на въезд, оформленной в соответствии с подпунктом "а" пункта 7.2 настоящего Указа; документа, удостоверяющего личность;

6) служебного удостоверения сотрудников органов и организаций, указанных в пункте 8.4 настоящего Указа;

7) подтверждения транзитного следования по территории Нижегородской области; QR-кода или номера заявки на въезд, оформленной в соответствии с подпунктом "а" пункта 7.2 настоящего Указа; документа, удостоверяющего личность;

8) документа, удостоверяющего личность, а также подтверждения случаев крайней необходимости; QR-кода или номера заявки на въезд, оформленной в соответствии с подпунктом "а" пункта 7.2 настоящего Указа.

Проверка документов, предусмотренных подпунктом 4 настоящего пункта, осуществляется выборочно.

7.4. Лицам, следующим по территории Нижегородской области транзитом, по возможности избегать любых контактов с иными лицами и(или) следовать по территории Нижегородской области без остановок, а при невозможности - соблюдать санитарно-эпидемиологические требования (соблюдение дистанции, установленной пунктом 6.8 настоящего Указа, обязательное использование средств индивидуальной защиты, дезинфекция и др.).

7.5. В случае прибытия транспортного средства, перевозящего пассажиров, документы, предусмотренные пунктом 7.3 настоящего Указа, должны быть предъявлены, в том числе каждым пассажиром, за исключением несовершеннолетних детей, следующих в сопровождении совершеннолетних лиц.

8. Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, деятельность которых на территории Нижегородской области не приостанавливается (в том числе тех, на которых не распространяются Указы Президента РФ № 239 и № 294):

8.1. Обеспечить выполнение следующих общих требований к осуществлению деятельности:

а) перевод на дистанционный режим работы всех работников, чье непосредственное участие не обусловлено обеспечением непрерывных технологических и иных процессов, необходимых для обеспечения функционирования юридического лица или индивидуального предпринимателя (во всех случаях, когда это возможно), и содействие соблюдению работниками режима самоизоляции на дому;

недопущение на рабочие места работников, относящихся к категориям лиц, указанным в пункте 6.3 настоящего Указа, для работы в недистанционном режиме, предусматривающем нарушение такими лицами режима самоизоляции (за исключением случаев, прямо предусмотренных настоящим Указом), посредством обязательного перевода таких лиц на дистанционный режим работы, а в случае невозможности - предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска, оформление периода нерабочих дней с сохранением заработной платы (в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации или Указами Президента РФ № 239 и № 294);

б) максимальное обособление отдельных структурных подразделений, территориальных единиц, в том числе посредством организации раздельного прохода, питания (территориально или по времени), обеспечение непересечения смен при посменной организации работы;

в) соблюдение работниками и посетителями дистанции, установленной пунктом 6.8 настоящего Указа, в том числе путем нанесения специальной разметки и установления специального режима допуска и нахождения в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), на соответствующей территории (включая прилегающую территорию);

г) отмену командировок, за исключением командировок, носящих неотложный характер, а также рекомендовать сотрудникам воздержаться от всех поездок внутри страны и за ее пределами, если они не вызваны крайней необходимостью;

д) входной фильтр для работников до начала рабочей смены с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой; организовать своевременное выявление и изоляцию лиц с признаками респираторных инфекций в течение рабочего времени;

е) обеспечить работников масками (респираторами), в том числе для целей проезда на работу (с работы) на общественном транспорте или такси, перчатками, кожными антисептиками, контролировать их использование в течение рабочего времени; условия соблюдения правил личной гигиены сотрудников (мытье рук с мылом, использование кожных антисептиков);

ж) при поступлении запроса управления Роспотребнадзора по Нижегородской области обеспечить незамедлительное представление информации о всех контактах заболевшего новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в связи с исполнением им трудовых функций;

з) осуществление обязательной дезинфекции контактных поверхностей (мебели, оргтехники и других) во всех помещениях в течение дня с применением дезинфицирующих средств по вирусному режиму;

и) использование в помещениях оборудования по обеззараживанию воздуха;

к) наличие в организации запаса дезинфицирующих средств для уборки помещений и обработки рук сотрудников;

л) использование аудио- и видеоселекторной связи для производственных совещаний и решения различных вопросов (при наличии технической возможности);

м) для организаций розничной торговли - приостановление реализации салатов, кулинарной продукции и других готовых блюд по системе самообслуживания;

н) для торговых сетей и иных организаций розничной торговли, деятельность которых не приостановлена в соответствии с настоящим Указом, расширение возможности дистанционного заказа товаров и доставки их на дом потребителям, обеспечение одноразовыми масками посетителей магазинов розничной торговли, у которых при входе в магазин отсутствуют маски или иные средства индивидуальной защиты органов дыхания (повязки, респираторы и др.) при условии предъявления такими посетителями QR-кода заявки на посещение магазина, оформленной в соответствии с пунктом 6.7 настоящего Указа, дезинфекционная обработка свободных покупательских тележек для продуктов каждые 30 минут;

о) обеспечение работников организации, задействованных в доставке товаров потребителям (курьеров), средствами индивидуальной защиты;

п) соблюдение иных требований, установленных письмом Роспотребнадзора от 21 апреля 2020 г. № 02/7500-2020-24 о направлении рекомендаций по организации работы сферы услуг по профилактике COVID_19.

8.2. Для обеспечения возможности функционирования и организации доступа к месту работы работников, не переведенных на дистанционный режим работы обеспечить:

а) подачу заявки на сервисе "Карта жителя Нижегородской области" (портал "nn-card.ru") на получение Подтверждения статуса организации, деятельность которой не приостанавливается (далее - Подтверждение), тем самым подтверждая возможность выполнения требований, установленных пунктом 8.1 настоящего Указа, и гарантируя их выполнение. При этом обеспечить загрузку списка работников, привлеченных для работы в недистанционном режиме согласно положениям настоящего Указа, в соответствующем разделе сервиса "Карта жителя Нижегородской области" (портал "nn-card.ru"), а также выбор из списка органа, уполномоченного на выдачу Подтверждения согласно пункту 12 настоящего Указа;

б) ежедневное предоставление сведений о наличии средств индивидуальной защиты в соответствии с требованиями пункта 8.1 настоящего Указа, по форме, размещенной на сервисе "Карта жителя Нижегородской области" (портал "nn-card.ru").

8.3. Региональному ресурсному центру развития добровольчества Нижегородской области организованно оформлять на сервиса "Карта жителя Нижегородской области" (портал "nn-card.ru") заявки на перемещение волонтёров.

8.4. Ограничения и обязанности, установленные пунктом 6.6 и 8.2 настоящего Указа, не распространяются на случаи осуществления деятельности:

правоохранительных органов;

органов по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям и подведомственных им организаций;

органов по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и иных надзорных органов;

органов специальной связи федерального органа исполнительной власти, осуществляющего деятельность в области связи;

иных органов в части действий, непосредственно направленных на защиту жизни, здоровья и иных прав и свобод граждан, в том числе противодействия преступности, охраны общественного порядка, собственности и обеспечения общественной безопасности, при реализации комплекса мероприятий, связанных с противодействием распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

8.5. Операторам связи:

не прекращать предоставление услуг связи и подключение к сети "Интернет" гражданам Нижегородской области, достигшим возраста 65 лет, при нулевом или отрицательном балансе;

обеспечить работу объектов розничной торговли, в которых осуществляется заключение договоров на оказание услуг связи и реализация связанных с данными услугами средств связи, а также бесперебойную работу сетей и своевременное устранение аварийных ситуаций.

8.6. Руководителям юридических лиц, индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги пассажирских перевозок, обеспечить ежедневную дезинфекцию салонов транспортных средств и мест массового скопления по вирусному режиму, не допускать до работы сотрудников без средств индивидуальной защиты.

8.7. Руководителям юридических лиц, индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги перевозки пассажиров на такси, обеспечить водителей запасом масок, антисептиков, проведение после каждой перевозки дезинфекции ручек такси, подлокотников, пряжек ремней и других поверхностей салона. Самозанятые граждане, не обеспеченные указанными средствами индивидуальной защиты, к работе не допускаются.

8.8. Руководителям организаций, обслуживающих жилой фонд, обеспечить проведение дезинфекционных мероприятий в местах общего пользования (подъездах, лифтах, др.) с подтверждением их проведения, позволяющим оценить объем и качество проведенных дезинфекционных мероприятий.

8.9. Посадка пассажиров в общественный транспорт (в том числе в такси) осуществляется при предъявлении гражданами подтверждения, предусмотренного пунктом 6.9 настоящего Указа, а при отсутствии у гражданина соответствующего подтверждения перевозчик вправе отказать в предоставлении услуги по перевозке данного гражданина.

Посадка и нахождение в салоне общественного пассажирского транспорта и такси пассажиров без масок (или повязок, респираторов и др.), защищающих органы дыхания, не допускается. В случае отсутствия таких средств индивидуальной защиты у пассажира, услуга по перевозке не предоставляется. Контроль за наличием у пассажиров масок (или повязок, респираторов и др.), защищающих органы дыхания, возложить на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги пассажирских перевозок и услуги перевозки пассажиров на такси.

8.10. Торговым сетям, магазинам розничной торговли не допускать в помещения магазина посетителей с незащищенными масками (повязками, респираторами и др.) органами дыхания с учетом подпункта "н" пункта 8.1 настоящего Указа.

9. Установить, что в соответствии с подпунктом "а" пункта 2 Указа Президента РФ № 239, а также пунктом 2 Указа Президента РФ № 294 в границах Нижегородской области определяются территории, на которых предусматривается реализация комплекса ограничительных и иных мероприятий, направленных на санитарно-эпидемиологическое благополучие населения (далее - Соответствующая территория). В состав Соответствующей территории включаются населенные пункты и/или муниципальные образования Нижегородской области, где имеют место случаи заражения новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), выявленные не ранее, чем за 14 дней до момента принятия решения. В состав Соответствующей территории могут включаться и иные населенные пункты и/или муниципальные образования Нижегородской области.

Перечень населенных пунктов и муниципальных образований, входящих в состав Соответствующей территории, утверждается Комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Нижегородской области.

10. Определить, что в соответствии с подпунктом "ж" пункта 4 Указа Президента РФ № 239 и подпунктом "ж" пункта 3 Указа Президента РФ № 294 на Соответствующей территории не распространяется действие Указов Президента РФ № 239 и № 294 на следующие организации:

10.1. Организации, включенные в перечни системообразующих предприятий, утвержденные на федеральном уровне и на уровне Нижегородской области, за исключением организаций, закрытых к посещению в соответствии с пунктом 3.2 настоящего Указа (далее - Системообразующие организации), организации, оказывающие существенное влияние на занятость населения и социальную стабильность в Нижегородской области (далее - Региональные организации), а также предприятия и организации, находящиеся с ними в кооперации и обеспечивающие поставку им комплектующих, а также обеспечивающие их работу, в том числе сбыт их продукции как напрямую, так и через иных лиц (далее - Контрагенты), в соответствии с договорами между Системообразующими организациями и их Контрагентами, а также между Контрагентами.

10.2. Организации, осуществляющие деятельность в сфере:

сельского хозяйства, лесного хозяйства, рыбоводства;

добычи полезных ископаемых;

строительства зданий и сооружений;

дорожного хозяйства, транспорта и пассажирских перевозок;

организации, задействованные в исполнении муниципального заказа в рамках реализации национальных проектов;

ремонта автотранспортных средств;

ремонта и обслуживания медицинского оборудования;

транспортировки и хранения грузов (товаров);

обслуживания информационных систем, компьютерного оборудования, ремонта и обслуживания телефонов и оргтехники, обслуживания и развития сетей связи;

обслуживания зданий и территорий;

народно-художественных промыслов;

ветеринарных услуг и содержания приютов для животных;

розничной торговли медицинскими и оптико-офтальмологическими изделиями (оборудованием);

услуг прачечных, химической очистки одежды, ателье по пошиву одежды, работ по ремонту обуви, услуг фотоателье, изготовлению ключей, ремонту часов, ремонту ювелирных изделий, при условии получения в работу и передачи результатов работы бесконтактным способом и с соблюдением дистанции, установленной пунктом 6.8 настоящего Указа, а также иных требований, установленных настоящим Указом.

10.3. Производственные предприятия, осуществляющие деятельность на обособленной огороженной территории, при условии обеспечения возможности соблюдения работниками дистанции, предусмотренной пунктом 6.8 настоящего Указа.

10.4. Организации, задействованные в исполнении государственного заказа, государственного оборонного заказа.

10.5. Адвокаты, а также лица, обеспечивающие их деятельность.

10.6. Нотариусы, совершающие неотложные нотариальные действия, а также лица, обеспечивающие их деятельность.

10.7. Многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Нижегородской области (далее - МФЦ), осуществляющие деятельность в следующем режиме функционирования: прием и выдача документов в отделениях МФЦ (в муниципальных районах и городских округах Нижегородской области с численностью населения до 500 тысяч человек - не более одного отделения, в муниципальных районах и городских округах Нижегородской области с численностью населения более 500 тысяч человек - не более трех отделений) только по предварительной записи и в соответствии с Перечнем государственных услуг, оказываемых МФЦ в условиях режима повышенной готовности, утвержденным настоящим Указом, перечнями муниципальных услуг, оказываемых МФЦ в условиях режима повышенной готовности, утвержденными муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления Нижегородской области; осуществлять дистанционное информирование и консультирование.

10.8. Религиозные организации (объединения).

10.9. Иные юридические лица, индивидуальные предприниматели, деятельность которых не предполагает непосредственный контакт с физическими лицами или в случае осуществления перехода на дистанционный формат работы и/или дистанционное обслуживание, бесконтактную доставку.

10.10. Определить, что положения пункта 10 действуют с учетом пункта 6.10 настоящего Указа.

11. В соответствии с подпунктом "ж" пункта 4 Указа Президента РФ № 239 и подпунктом "ж" пункта 3 Указа Президента РФ № 294 на территории Нижегородской области, за исключением Соответствующей территории, действие Указов Президента РФ № 239 и № 294 не распространяется на организации, указанные в пункте 10, а также:

дошкольные образовательные организации по решению администрации муниципального района (городского округа), принятому по предложению оперативного штаба соответствующего муниципального образования;

проектные организации;

организации, осуществляющие торговлю строительными, хозяйственными и бытовыми товарами, при условии обеспечения дистанции между посетителями в соответствии с пунктом 6.8 Указа;

муниципальные предприятия, учреждения, организации, оказывающие населению санитарно-гигиенические услуги, по решению администрации муниципального района (городского округа), принятому по предложению оперативного штаба соответствующего муниципального образования.

11.1. Определить, что положения пункта 11 действуют с учетом пункта 6.10 настоящего Указа.

12. Устанавливается следующий порядок выдачи Подтверждений:

12.1. В отношении Системообразующих организаций, Региональных организаций и Контрагентов, организаций, задействованных в исполнении государственного заказа, государственного оборонного заказа, организаций в области дорожного хозяйства и транспорта, а также организаций, подведомственных органам исполнительной власти Нижегородской области, Подтверждение выдается органом исполнительной власти Нижегородской области, координирующим деятельность в соответствующей отрасли, в порядке, установленном пунктом 8.2 настоящего Указа.

12.2. В отношении иных организаций Подтверждение выдается администрацией муниципального района (городского округа), на территории которого осуществляется деятельность, в порядке установленном пунктом 8.2 настоящего Указа.

12.3. Соответствующие органы, указанные в пунктах 12.1 и 12.2 настоящего Указа, могут отказать в выдаче Подтверждения в случае невозможности выполнения организациями требований настоящего Указа. Органы, указанные в пунктах 12.1 и 12.2 настоящего Указа, принимают также решения об аннулировании Подтверждений в связи с введением в организациях режима карантина, а также в отношении иных организаций в связи с изменением санитарно-эпидемиологической обстановки и (или) нарушении ими требований настоящего Указа.

Органы исполнительной власти Нижегородской области:

осуществляют контроль за соблюдением установленного настоящим Указом порядка выдачи Подтверждений администрациями муниципальных районов (городских округов) в курируемых отраслях, в том числе запрашивают информацию о случаях отказа в выдаче Подтверждений, в том числе:

принимают решения об аннулировании Подтверждений, выданных администрацией муниципального района (городского округа) по основаниям, указанным в настоящем пункте;

принимают решения о выдаче Подтверждений в случаях необоснованного отказа администрацией муниципального района (городского округа) в выдаче организации Подтверждения;

в случае выявления множественных нарушений в конкретных муниципальных районах (городских округах) установленного настоящим Указом порядка выдачи Подтверждений, направляют в Комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Нижегородской области предложения о лишении такого муниципального района (городского округа) права на выдачу Подтверждений.

Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Нижегородской области рассматривает указанные предложения органов исполнительной власти Нижегородской области и вправе принять решение о лишении муниципального района (городского округа) права на выдачу Подтверждений. Выписка из протокола заседания Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Нижегородской области о лишении муниципального района (городского округа) права на выдачу Подтверждений размещается на официальном сайте Правительства Нижегородской области.

О принятых решениях об отказе в выдаче Подтверждений, об аннулировании ранее выданных Подтверждений, об изменении ранее принятого решения об отказе в выдаче Подтверждения, Органы уведомляют организации (в случае оформления Подтверждения посредством сервиса "Карта жителя Нижегородской области" (портал "nn-card.ru"), такое уведомление делается посредством сервиса (портала)).

12.4. При рассмотрении вопроса о выдаче Подтверждения органы, указанные в пунктах 12.1 и 12.2 настоящего Указа, рассматривают списки работников, привлеченных для работы в недистанционном режиме в соответствии с положениями настоящего Указа, на предмет обоснованности их формирования (отсутствия признаков необоснованного расширения списков).

13. Органы, указанные в пункте 12 настоящего Указа:

осуществляют подготовку и рассылку информационных писем юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, разъясняющих порядок, установленный настоящим Указом;

определяют должностных лиц, ответственных за дачу разъяснений по положениям настоящего Указа.

размещают на своих официальных сайтах информацию о необходимости получения Подтверждений в соответствии с настоящим Указом.

14. Установить, что на территории Нижегородской области управления социальной защиты населения работают только по предварительной записи (электронной или по телефону).

15. Министерству здравоохранения Нижегородской области обеспечить:

15.1. Соблюдение противоэпидемического режима, исключающего риски инфицирования новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), при оказании медицинской помощи, в обсерваторах, медицинских организациях для госпитализации больных COVID-2019, обучение персонала работе в средствах индивидуальной защиты и контроль за их использованием;

15.2. Обязательное проведение лабораторного обследования на наличие новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) следующих категорий лиц:

лиц, для которых установлены требования изоляции или самоизоляции в соответствии с пунктом 6.1 настоящего Указа, с признаками респираторных заболеваний;

контактировавших с больным новой коронавирусной инфекцией (COVID-2019);

с диагнозом "внебольничная пневмония";

старше 65 лет, обратившихся за медицинской помощью с симптомами респираторного заболевания.

15.3. Обеспечить ежедневное медицинское наблюдение за лицами, указанными в подпункте "а" пункта 6.1 настоящего Указа, с предоставлением информации в управление Роспотребнадзора по Нижегородской области.

16. Заместителю Губернатора Нижегородской области Мелик-Гусейнову Д.В.:

16.1. Перевести оперативный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции на территории Нижегородской области в круглосуточный режим работы до особого распоряжения.

16.2. Ежедневно представлять Губернатору Нижегородской области доклад о ситуации с распространением в Нижегородской области новой коронавирусной инфекции (COVID-19), количестве заболевших, в том числе вновь выявленных случаях заражения инфекцией.

17. Установить, что работникам медицинских организаций, волонтерам, сотрудникам управления Роспотребнадзора по Нижегородской области, сотрудникам социальных служб, сотрудникам правоохранительных органов, зарегистрированным в установленном порядке по месту жительства (пребывания) на территории Нижегородской области, участвующим в обеспечении режима повышенной готовности и проведении противоэпидемиологических мероприятий, задействованным в работе с лицами из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), предоставляется право бесплатного проезда в общественном транспорте в установленном порядке.

18. Органам местного самоуправления Нижегородской области, министерству транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области, транспортным предприятиям, предприятиям торговли обеспечить проведение дезинфекционных мероприятий на открытых пространствах населенных пунктов, в том числе остановочных площадках и павильонах для общественного транспорта, подземных и наземных переходах; наружных поверхностей общественных туалетов, торговых палаток и киосков; детских площадках; билетных, парковочных и банковских терминалов; тротуаров, скамеек, площадок у входа, наружных дверей, поручней, малых архитектурных форм, урн вблизи и в местах массового скопления людей (аэропортов, вокзалов, торговых центров, рынков, городских парков и т.п.), а также на других используемых населением объектах и открытых пространствах.

19. Ограничить работу общественного транспорта на межмуниципальных маршрутах между населенными пунктами, относящимися к Соответствующей территории, и населенными пунктами, находящимися на иной территории Нижегородской области, по решению уполномоченного органа исполнительной власти Нижегородской области.

На период действия на территории Нижегородской области режима повышенной готовности временно запретить лицам, оказывающим услуги в сфере транзитных автобусных заказных пассажирских перевозок, осуществлять остановку, посадку и высадку пассажиров на территории Нижегородской области. Разрешается осуществлять движение по территории Нижегородской области без остановок.

Перевозчик (водитель), осуществляющий регулярные межрегиональные автобусные перевозки по территории Нижегородской области с остановками на ней, обязан обеспечить получение заполненного пассажиром Уведомления.

На остановочных пунктах на территории Нижегородской области, где осуществляется фрахтование автобуса и высадка пассажиров, на которых распространяются требования подпунктов "б" и "г" пункта 6.1, пункта 7.3 настоящего Указа, водитель данного автобуса обязан передать уполномоченному представителю субъекта транспортной инфраструктуры, заполненные Уведомления в количестве согласно количеству пассажиров. В случае непредоставления заполненных Уведомлений уполномоченный представитель субъекта транспортной инфраструктуры вправе отказать во фрахтовании автобуса, несмотря на наличие договора фрахтования.

20. Министерству социальной политики Нижегородской области совместно с органами исполнительной власти и органами местного самоуправления Нижегородской области проработать вопрос об оказании мер социальной поддержки для социально незащищенных категорий граждан, пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

21. Министерству экономического развития и инвестиций Нижегородской области совместно с министерством промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области и иными органами исполнительной власти Нижегородской области разработать дополнительные меры по поддержке наиболее пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в том числе принятия мер в отношении их работников (сотрудников).

22. Министерству информационных технологий и связи Нижегородской области:

22.1. Принимать меры по совершенствованию системы контроля за перемещением граждан вне места проживания (пребывания).

22.2. Обеспечить прием заявок на перемещение граждан вне места проживания (пребывания) по многоканальному номеру телефона 8 (800) 4444-112.

22.3. Обеспечить функционирование сервиса "Карта жителя Нижегородской области" (портал "nn-card.ru").

22.4. Обеспечить регулярное обновление функционала мобильного приложения "Карта жителя Нижегородской области" в магазинах приложений Apple Store и Google Play.

23. Министерству транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области совместно с органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области при поступлении от управления Роспотребнадзора по Нижегородской области официальной информации о невыполнении юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем или хотя бы одним из участников договора простого товарищества, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортном и городским наземным электрическим транспортом предписания, связанного с предупреждением распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), обеспечить незамедлительное принятие мер по приостановлению действия выданного данному юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю или уполномоченному участнику договора простого товарищества свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок и карт маршрута регулярных перевозок.

24. Министерству информационных технологий и связи Нижегородской области совместно с министерством транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области обеспечить интеграцию сервиса "Карта жителя Нижегородской области" (портал "nn-card.ru") и системы оператора Автоматизированной системы оплаты проезда в целях реализации абзаца второго пункта 6.7 настоящего Указа, а также осуществлять с 1 мая 2020 г. временную блокировку транспортных карт Нижегородской области, в случаях, если использовалась транспортная карта, непривязанная к профилю пользователя, или при отсутствии QR-кода или номера заявки на перемещение, оформленной в порядке, установленном абзацем первым пункта 6.7 и пунктом 8.2 настоящего Указа.

25. Предложить Главному управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по Нижегородской области совместно с правоохранительными органами, органами исполнительной власти Нижегородской области осуществлять контроль за соблюдением ограничений, установленных настоящим Указом, в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия жителей Нижегородской области.

26. Предложить Главному управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по Нижегородской области оперативно выявлять и привлекать к ответственности лиц, осуществляющих распространение в средствах массовой информации, а также в информационно-телекоммуникационных сетях заведомо недостоверной информации, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), под видом достоверных сообщений.

27. Предложить Управлению Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу оперативно ограничивать доступ к ресурсам, содержащим заведомо недостоверную информацию, связанную с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), и вносить ссылки на данные ресурсы в Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащие информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено.

28. Органам местного самоуправления Нижегородской области:

28.1. Создать оперативные штабы и утвердить планы неотложных мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

28.2. Выдавать Подтверждения с использованием сервиса "Карта жителя Нижегородской области" (портал "nn-card.ru").

28.3. По предложению оперативного штаба соответствующего муниципального образования, согласованному с комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Нижегородской области, принимать решения об установлении пунктов входного (выездного) контроля на территории муниципального образования (отдельного населенного пункта) во взаимодействии с правоохранительными органами.

28.4. В срок до 13 апреля 2020 г. утвердить перечни муниципальных услуг, оказываемых многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг на территории соответствующего муниципального образования в условиях режима повышенной готовности на территории Нижегородской области, включив в указанные перечни только необходимые муниципальные услуги.

28.5. По предложению оперативного штаба соответствующего муниципального образования принимать меры по временному ограничению посещения гражданами кладбищ, за исключением случаев обращения за оформлением услуг по погребению (захоронению) и участия в погребении (захоронении).

28.6. Обеспечить проведение конкурсов по отбору кандидатур на должность глав местного самоуправления муниципальных районов Нижегородской области дистанционным способом с использованием видео-конференц-связи (при наличии технической возможности).

Предусмотреть, что голосование членов комиссии осуществляется с использованием листа голосования. Заполненный лист голосования в формате .pdf членами конкурсных комиссий направляется в соответствующую конкурсную комиссию посредством телефонной, электронной связи или иным способом, обеспечивающим аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение, в течение часа после завершения конкурса.

28.7. В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства по проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам планировки территории, проектам межевания территории, проектам правил благоустройства территорий, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства проводить общественные обсуждения в соответствии со статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Размещать проекты и экспозиции, предусмотренные подпунктами 2 и 3 пункта 4 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, на официальных сайтах органов местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

29. Установить, что несовершение (несвоевременное совершение) в период действия режима повышенной готовности действий, необходимых для предоставления государственных, муниципальных и иных услуг (осуществления государственных функций), в том числе в виде представления, подписания, получения документов, не может являться основанием для отказа в предоставлении государственных, муниципальных и иных услуг (осуществлении государственных функций). Заявители не утрачивают прав, за реализацией которых они обратились. Срок совершения таких действий, а также срок предоставления государственных, муниципальных и иных услуг (осуществления государственных функций) подлежит продлению на 30 календарных дней со дня прекращения режима повышенной готовности, но не менее чем до 30 июня 2020 г., а также с учетом режима организации работы соответствующего органа или организации.

30. Управлению информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации Нижегородской области довести до граждан информацию о порядке использования сервиса "Карта жителя Нижегородской области" (портал "nn-card.ru").

31. Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Нижегородской области обеспечить координацию действий территориальных органов федеральных органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти Нижегородской области, органов местного самоуправления Нижегородской области, организаций и учреждений различных форм собственности.

32. Контроль за выполнением настоящего Указа оставляю за собой.

33. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.".

2. Уведомление о необходимости соблюдения режима самоизоляции, утвержденное Указом, изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему Указу.

3. Установить, что действие Подтверждений, выданных юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, деятельность которых не приостановлена в соответствии с Указом, предусмотренных пунктом 8.2 Указа, не распространяется на выходные дни и нерабочие праздничные дни, в том числе на период майских праздников.

4. Органам, уполномоченным на выдачу Подтверждений в соответствии с пунктом 12 Указа, в кратчайший срок обеспечить:

информирование юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, деятельность которых не приостановлена в соответствии с Указом, о необходимости подачи заявок на минимальный список работников, требующихся для обеспечения функционирования соответствующей организации в период майских праздников и в иные выходные и нерабочие праздничные дни во время действия режима повышенной готовности, в порядке, аналогичном предусмотренному пунктом 8.2 Указа, с указанием статуса заявки "временная (выходного дня)";

осуществить мероприятия по выдаче Подтверждений, предусмотренные пунктом 12 Указа; при рассмотрении списка работников, допущенных к работе в период майских праздников и в иные выходные и нерабочие праздничные дни, в порядке, установленном пунктом 12.4 Указа, исходить из минимально необходимого количества работников.

5. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Г.С.Никитин











