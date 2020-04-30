Песков назвал очень плохой приметой возвращение Саакашвили в политику

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможное назначение экс-президента Грузии Михаила Саакашвили вице-премьером Украины.

"Это, конечно, очень плохая примета", - сказал представитель Кремля в интервью телеканалу RTVI. Песков напомнил, что рейтинг бывшего президента Украины Петра Порошенко упал сразу после назначения Саакашвили главой Одесской области.

Неделю назад экс-президент Грузии написал в Facebook, что получил предложение от Владимира Зеленского. Чуть позже скандальный политик сообщил, что будет заниматься переговорами с международными финансовыми организациями, в частности МВФ.

"Украине нужна намного большая помощь, чем она получает. Необходимо принимать неординарные меры ", - заявил Саакашвили. По его словам, "придется сильно постараться", чтобы спасти экономику страны.