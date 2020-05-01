В Крыму назвали число возобновивших работу предприятий

Более полутысячи предприятий и индивидуальных предпринимателей в Крыму подали уведомления о возобновлении работы с 1 мая и получили разрешение. Об этом на заседании оперативного штаба по противодействию распространения коронавируса сообщил премьер-министр Крыма Юрий Гоцанюк.

Сегодня по состоянию на 9 часов 30 минут получено 529 заявок на разрешение деятельности. Разрешение получили сто процентов, - заявил он.

Глава Крыма Сергей Аксенов отметил, что действующий порядок не предполагает получения ответа на уведомление со стороны органов власти. Главное, чтобы хозяйствующий субъект соблюдал все необходимые противоэпидемические требования. Предпринимателей ожидают проверки соблюдения этих требований.

- По другому поводу проверять вас никто не будет, - заверил он, обращаясь к представителям бизнеса.

Напомним, с 1 мая в Крыму разрешено работать салонам красоты, парикмахерским, химчисткам, прачечным, ателье, мастерским по ремонту обуви, компьютеров, магазинам стройматериалов, сантехники, автозапчастей.

В Севастополе режим повышенной готовности из-за коронавируса продлили до 30 мая. По решению властей РК режим повышенной готовности и самоизоляции для жителей республики продлевается до 11 мая. Все прибывающие на полуостров с 1 мая, у кого нет в Крыму и Севастополе регистрации или собственности, должны находиться на 14-дневном карантине в обсерваторе.