Харли Квинн, Черная вдова и Гамора на карантине подрались в одном видео

Новозеландская актриса и каскадер Зои Белл, устав от скуки на самоизоляции, решила запустить своеобразный челлендж, в котором предложила своим коллегам "подраться" друг с другом.

Инициативу подхватили многие известные исполнительны, которых часто можно встретить в экшн-фильмах и кинокомиксах. Среди них такие знаменитости как Скарлетт Йоханссон, Зои Салдана, Холли Берри, Розарио Доусон, Дрю Бэрримор, Кэмерон Диаз, Марго Робби и другие.

Последняя, кстати, в качестве оружия использовала бейсбольную биту, которой орудовала ее героиня Харли Квинн в фильме "Отряд Самоубийц".

Итоговый смонтированный ролик Зои Белл выложила на своем YouTube-канале.