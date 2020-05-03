Падение спроса привело к заморозке некоторых проектов по сжижению газа

Рынок сжиженного природного газа (СПГ) переживает тяжелейший кризис, который может и не столь заметен окружающим, как нефтяной, но не менее глобален. Для самой динамично развивающейся отрасли ТЭК сейчас, наверное, самые худшие времена за всю ее сравнительно недолгую историю. У российских проектов по сжижению газа есть некоторые преимущества перед конкурентами, но и их положение тоже достаточно сложное.

Падение спроса и минимальные цены на СПГ уже привели к заморозке некоторых амбициозных проектов по сжижению газа, например, в Катаре - мирового лидера по производству СПГ. При этом уже почти построенные заводы, в первую очередь в США, которых немало, по-видимому, войдут в строй, что еще больше увеличит перекос баланса спроса и предложения в сторону последнего.

Российский лидер по производству СПГ и запланированным к запуску проектам по сжижению газа "Новатэк" пока лишь отложил до конца 2020 года ввод в строй последней - 4 очереди завода "Ямал СПГ" мощностью 0,9 млн тонн в год и допустил перенос пуска на 2024 год "Обского СПГ" мощностью 4,8 млн тонн. Самый крупный из ближайших проектов - "Арктик СПГ-2" мощностью 19,8 млн тонн в год, компания откладывать пока не намерена.

"От низких цен страдают абсолютно все экспортеры. После того, как упали цены на нефть, даже старые поставщики в Азию по контрактам с нефтяной привязкой вынуждены продавать СПГ по ценам, которые близки к многолетним минимумам", - рассказал замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.

К "старым" поставщикам, уже окупившим большую часть капвложений, можно отнести российский "Сахалин-2" , который работает с 2009 года. У этого проекта есть еще одно весьма важное преимущество - близость к рынку сбыта. Основными потребителями его продукции являются страны АТР, в первую очередь, Япония. Кроме того, цены на СПГ в Азии, как правило бывают выше, чем в Европе. Хотя сейчас сложилась обратная ситуация. Новые же мощности по сжижению газа в США, Африке, да и наш "Ямал СПГ", вводились в большей степени с расчетом на европейский рынок.

"Положение поставщиков СПГ с новых проектов, которые были запущены в последние 5 лет, просто катастрофическое. Они продают газ ниже себестоимости. И существенно ниже", - сказал Алексей Гривач. Он пояснил, что в апреле себестоимость американского СПГ в Мексиканском заливе без стоимости доставки до рынка превышала 180 долларов за тыс. кубометров, а цены на хабах в северо-западной Европе были около 80 долларов. В Азии - около 70 долларов, а в Великобритании 50-60 долларов. Таким образом, убытки поставщика, который продавал американский СПГ на споте (быстрый контракт) составляли от 150 долларов при поставке, например, в Нидерланды, до 180 долларов при поставке в Великобританию или Китай. При этом эксперт подчеркнул, что непосредственно СПГ-заводы в США получали от своих клиентов фиксированную ставку за сжижение (в среднем около 108 долларов за тыс. кубометров) и, следовательно, в накладе не остались. То есть в этом случае основные потери несли именно продавцы сжиженного природного газа.

Российский сжиженный газ с завода "Ямал СПГ", который также относится к новым производствам, может похвастаться относительно низкой себестоимостью, что позволяет ему выигрывать конкурентную борьбу, например, у того же продукта из США, но не более. Как отметил Алексей Гривач, проблемы есть у всех - и у австралийцев, и у нашего "Ямал СПГ". Может только не такие серьезные, как у поставщиков американского газа. "К примеру, "Новатэк" впервые за пять лет показал квартальный убыток (по итогам первых трех месяцев 2020 года). И это следствие, прежде всего, падения цен на СПГ", - подчеркнул Гривач.