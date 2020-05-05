Глава ВОЗ назвал эффективный способ борьбы с коронавирусом

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус посоветовал чаще мыть руки, чтобы свести к минимуму вероятность заражения коронавирусом. "Простое мытье рук может стать водоразделом между жизнью и смертью", - цитируют гендиректора ВОЗ российские СМИ.

Гебрейесус напомнил, что у трех миллиардов человек на планете отсутствует водоснабжение в доме. Многие не могут купить мыло. "И все эти люди находятся в зоне риска", - с грустью констатировал он, добавив, что в ряде государств регистрируется все больше случаев инфицирования населения коронавирусом. "SARS-CoV-2 останется с нами надолго, поэтому расслабляться не стоит. Мытье рук и физическое дистанцирование - наиболее эффективные меры в борьбе с COVID-19", - подчеркнул Гебрейесус.

Ранее Роспотребнадзор напомнил о пользе мыла в период пандемии. Эксперты ведомства подчеркнули, что для борьбы с вирусом можно использовать любое мыло, а не обязательно антибактериальное. Не стоит забывать, что источником самых разных инфекционных и паразитарных заболеваний являются именно грязные руки.