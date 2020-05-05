Власти назвали цены на медицинские маски в московском метро

В пресс-службе столичного департамента транспорта рассказали, что уже начали завозить медицинские маски и перчатки на 15 станций московского метро - их загружают в торговые автоматы.

"После полного оснащения пассажирам будет доступно 3 вида продукции: одна маска за 30 рублей, комплект перчаток за 20 рублей, весь комплект из маски и перчаток - 50 рублей", - отметили в ведомстве.

В пресс-службе подчеркнули, что постепенно средства защиты появятся и на других станциях подземки. Пока же купить их можно будет на следующих станциях: "Первомайская", "Пятницкое шоссе", "Строгино", "Домодедовская", "Маяковская", "Марксистская", "Коньково", "Свиблово", "Сухаревская", "Тургеневская", "Ясенево", "Борисово"," Крестьянская Застава", "Римская" и "Трубная".

Ранее, напомним, пассажирам метро носить маски и перчатки рекомендовал мэр Сергей Собянин - он пояснил, что это позволит защититься от контактных способов заражения коронавирусом. А в Подмосковье с 12 мая решено ввести масочный режим - там нельзя будет появляться без медицинской маски в общественных местах.