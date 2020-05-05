Власти назвали цены на медицинские маски в московском метро

Новости

Какие профессии будут востребованы после пандемии COVID-19 20:02
Отец Хабиба доставлен в одну из столичных больниц 19:54
УЕФА запустил процесс возврата билетов на чемпионат Европы 19:43
Биологи нашли два лекарства против коронавируса среди уже существующих 19:36
Памятник Евпаторийскому десанту украсили Георгиевской лентой 19:33
Российские звезды приглашают 9 мая вместе спеть "День Победы" 19:26
Подавший сигнал об угрозе взрыва самолет успешно сел в Уфе 19:25
Представители Киргизии примут участие в фестивале "Спасибо за Победу!" 19:04
В Северной Осетии скончались еще два человека с COVID-19 18:53
Объяснена низкая смертность в России от коронавируса 18:52
В Петербурге двух мужчин задержали за барбекю на Сенной площади 18:45
Трамп отрицает причастность правительства США к вторжению в Венесуэлу 18:25
Пациентское сообщество предложило наблюдать за заболевшими удаленно 18:25
Генри Кавилла представили в образе ситха из "Звездных Войн" 18:22
Глава Нижнего Новгорода попросил об отставке 18:20
Настоящие трудяги: кроссоверы, которые дадут фору внедорожникам 18:15
В Псковской области пообещали ввести перчаточный режим 18:13
Вышел первый тизер сериала "Космические войска" от создателей "Офиса" 17:55
Видео: Летучие мыши оккупировали экскурсионные пещеры Крыма 17:41
Джуди Денч стала самой пожилой героиней обложки женского "глянца" 17:40
Цена нефти марки Brent поднялась выше 30 долларов за баррель 17:26
Корейские гостиницы зажгли окна номеров в поддержку борьбы с COVID-19 17:22
Ученые синтезировали антитело против коронавируса 17:20
Путин выразил соболезнования семье генерального конструктора Микрина 17:13
Фото: Десятки советских раритетных авто нашли в финском лесу 17:06
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как повлияет рост стоимости авиабилетов на туристические планы россиян
Как повлияет рост стоимости авиабилетов на туристические планы россиян
Новые майские законы касаются Знамени Победы и дополнительных льгот
Новые майские законы касаются Знамени Победы и дополнительных льгот
В медвузах рассказали о работе студентов с коронавирусными больными
В медвузах рассказали о работе студентов с коронавирусными больными
05.05.2020 16:52
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Власти назвали цены на медицинские маски в московском метро

Текст: Александр Мелешенко

В пресс-службе столичного департамента транспорта рассказали, что уже начали завозить медицинские маски и перчатки на 15 станций московского метро - их загружают в торговые автоматы.

"После полного оснащения пассажирам будет доступно 3 вида продукции: одна маска за 30 рублей, комплект перчаток за 20 рублей, весь комплект из маски и перчаток - 50 рублей", - отметили в ведомстве.

Фото: Сергей Куксин/ РГ
В каких случаях аптеки могут продавать маски без упаковки

В пресс-службе подчеркнули, что постепенно средства защиты появятся и на других станциях подземки. Пока же купить их можно будет на следующих станциях: "Первомайская", "Пятницкое шоссе", "Строгино", "Домодедовская", "Маяковская", "Марксистская", "Коньково", "Свиблово", "Сухаревская", "Тургеневская", "Ясенево", "Борисово"," Крестьянская Застава", "Римская" и "Трубная".

Ранее, напомним, пассажирам метро носить маски и перчатки рекомендовал мэр Сергей Собянин - он пояснил, что это позволит защититься от контактных способов заражения коронавирусом. А в Подмосковье с 12 мая решено ввести масочный режим - там нельзя будет появляться без медицинской маски в общественных местах.

Общество Здоровье Экономика Транспорт Общественный транспорт Москва Правительство Москвы Компании Транспорт Московский метрополитен Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Распространение коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Закон о запрете продажи алкоголя в жилых домах вступил в силу
Пресс-секретарь Михаила Мишустина рассказал о его самочувствии
Цена нефти марки Brent поднялась выше 30 долларов за баррель
Регионы освободили от платежей по бюджетным кредитам в 2020 году
Умер генеральный конструктор Евгений Микрин
"Бессмертный полк" в этом году пройдет в онлайн-формате
Советы нутрициолога: Как сбалансировать домашнее питание