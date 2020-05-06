Глава РДФ рассказал, как защищены дети в период пандемии

Все чаще мы слышим тревожные данные статистики: коронавирус не щадит никого во всем мире, и заболевают даже малыши. В то же время Российский детский фонд (РДФ) имеет консультативный статус в Совете по социальному и экономическому развитию ООН. Что происходит с детским миром в эпоху пандемии? На этот вопрос "РГ" отвечает глава РДФ Альберт Лиханов.

Альберт Анатольевич, есть у вас данные по заражению коронавирусом детей и подростков?

Альберт Лиханов: Организация Объединенных наций и, в частности, Детский фонд ООН - ЮНИСЕФ, более чем озабочены бедой, которая свалилась на весь мир. И, особенно, положением детей в меняющемся мире. Дети и молодежь не только заражаются COVID-19, но и являются жертвами многих проблем, связанных с этим вирусом. Если человечество не примет мер для устранения последствий пандемии для детей, отголоски COVID-19 отравят наше общее будущее.

Согласно анализу ЮНИСЕФ, на 186 стран, где введены ограничения по передвижению людей из-за COVID-19, приходится 99 процентов живущих во всем мире детей и молодых людей в возрасте до 18 лет (2,34 миллиарда человек). 60 процентов несовершеннолетних живут в 82 странах с полной (7%) или частичной (53%) блокировкой, что составляет 1,4 миллиарда человек.

Мы знаем, что при любом кризисе страдают прежде всего зависимые, молодые, и уязвимые, так сказать, пожилые, слои населения.

Из-за пандемии уже изменен план вакцинации детей и сейчас сроки окончания кризиса не может назвать никто. О чем необходимо не забывать уже сегодня?

Альберт Лиханов: Мы должны признать, что решения по мерам контроля COVID-19 принимаются на основе актуальнейших исследований, чтобы предотвратить или максимально минимизировать любой побочный ущерб здоровью детей. До кризиса с COVID-19, как утверждает мировая статистика, 32 процента детей во всем мире с диагнозом пневмония не доставлялись к врачу. Что будет, когда COVID-19 войдет в полную силу? Во всем мире мы уже наблюдаем сбои в службах иммунизации, угрожающие вспышками заболеваний, против которых уже существует вакцина, таких как полиомиелит, корь и холера. Гораздо больше новорожденных, детей, молодых людей и беременных матерей может быть потеряно по причинам, не связанным с коронавирусом, если национальные системы здравоохранения, уже находящиеся в тяжелом состоянии, окажутся полностью перегруженными.

Сегодня в России волонтеры активно помогают согражданам пережить период самоизоляции. У Российского детского фонда большая сеть отделений по всей стране. Какие волонтерские акции сегодня организует фонд?

Альберт Лиханов: Прежде всего, помогаем старшим гражданам, семьям с детьми и бедным. Например, наше Владимирское отделение приняло на себя миссию регионального оператора такой помощи и уже приняло под свою опеку больше 20 тысяч граждан. Мощно работает Краснодарское отделение. Кировское, Хабаровское, Амурское, Челябинское, да и почти все остальные наши региональные организации, давно ставшие помощниками и соратниками местных органов власти, сумели соединить продовольственные пожертвования, на которые охотно идут торговые кампании, с оказанием индивидуальной, а часто и последовательной, пролонгированной, неоднократной помощью людям и семьям, разумеется, в первую очередь, многодетным. Дети здесь числятся как бы на втором плане, но они же - члены семей, и они не могут быть голодными.

До сих пор стране требуются многоразовые защитные маски. До сих пор цены на них настолько высоки, что не все могут позволить себе их покупку. Совершеннолетние волонтеры фонда раздают многоразовые защитные маски. Мы с 2015 года работаем с Китайским фондом детей и подростков по программе реабилитации наших детей с ДЦП. Во время пандемии мы обратились сразу же к нашим коллегам, и тотчас логистическая компания World Jaguar предложила нам прислать маски. На следующей неделе мы ожидаем поставку, первую партию отдадим в Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И.Кулакова - это огромный центр, где рожают и вынашивают детей женщины со всей страны. Мы уже знаем, что вирус может плохо повлиять на плод, если заразится мама, поэтому, конечно, поможем в первую очередь им.

Сегодня уже в некоторых странах мира дети снова пошли в школы, хотя никто не знает, хорошо ли это. Какие последствия дистанционного обучения придется преодолевать, на Ваш взгляд?

Альберт Лиханов: В сфере образования целое поколение детей столкнулось с прерыванием обучения. Закрытие общенациональных школ во всем мире привело к нарушению образования более чем для 1,57 млрд человек.

По опыту предыдущих чрезвычайных ситуаций, утверждает ЮНИСЕФ, когда школы закрыты, работа социальных служб нарушена, а передвижение ограничено, дети подвергаются повышенному риску эксплуатации, насилия и жестокого обращения. Например, закрытие школ во время вспышки Эболы в Западной Африке с 2014 по 2016 год привело к резкому росту детского труда, сексуального насилия и подростковой беременности. Самая распространенная форма насилия, с которой сталкиваются дети, происходит дома. В большинстве стран огромное количество детей подвергается так называемой "насильственной дисциплине" со стороны опекунов. Что происходит, когда эти дети не могут уйти из дома, отрезаны от учителей, друзей или служб защиты? И еще одна проблема. Миллионы детей обращаются к цифровым технологиям, чтобы найти путь к внешнему миру. Детей необходимо защищать от рисков и потенциальных вредных воздействий в Интернете. Все это позиция Организации Объединенных Наций.

Сегодня всем стало очевидно, что только совместные усилия помогут преодолеть пандемию. Расскажите о стратегии Всемирного детского фонда и приоритетах, озвученных им.

Альберт Лиханов: ЮНИСЕФ запустил программу действий по защите наиболее уязвимых групп детей. Повестка дня состоит из шести стратегий: 1) сохранить здоровье детей; 2) обеспечить наиболее уязвимых детей должным уровнем санитарии и гигиены, а также водой в необходимых объемах; 3) продолжать учить детей; 4) поддерживать семьи для удовлетворения их потребностей и ухода за своими детьми; 5) защищать детей от насилия, эксплуатации и жестокого обращения; и 6) обеспечить защиту детей-беженцев и детей-мигрантов, а также детей, затронутых разными военными конфликтами. Приведу цитату из заявления исполнительного директора ЮНИСЕФ Генриетты Форе, прозвучавшего в середине апреля: "Мир объединился в совместной борьбе против невидимого врага. Сейчас все сосредоточены на проблемах, как избежать или лечить COVID-19, однако вскоре нам предстоит ответить на вызовы, которые начнутся потом, уже за пределами нынешней пандемии.

Без экстренных мер этот кризис здравоохранения может стать кризисом прав ребенка. Только работая вместе, мы сможем сохранить миллионы девочек и мальчиков здоровыми, предоставить им возможности безопасности и обучения".

И еще один вопрос: как предотвратить тяжелые последствия этого кризиса и о чем надо думать уже сегодня применительно к будущему детей, которые, хотим мы этого или нет, уже понесли потери - пока не видимые нам?

Альберт Лиханов: Несмотря на то, что сейчас все сосредоточены на том, чтобы сохранить себя и своих близких здоровыми, мы должны всерьез планировать пока и самим-то нам неведомые потери детского мира, помнить о миллионах детей самых разных стран мира, которые рискуют стать забытыми жертвами этой пандемии.

О чем речь, спросите Вы. Напомню историю, которую мы уже проходили. В 60-е годы на земной шар обрушился детский полиомиелит. Неведомая, как и сейчас инфекция. Но она выбрала самую беззащитную часть человечества. Открывателем спасительной вакцины стал американский врач Альберт Сэбин, кстати, выходец из Беларуси. Поначалу американское медицинское сообщество не приняло его идею. Там главенствовала тогда другая идея, не приносившая успеха, но запущенная в производство. Тогда Сэбин передал отвергнутую США вакцину и технологию её производства двум советским вирусологам, супругам Михаилу Петровичу Чумакову и Марии Константиновне Ворошиловой, приехавшим по научному обмену в Америку. Любопытная деталь: власти США не стали препятствовать этому - настолько велика была угроза детству во всех странах мира.

И наша страна приняла это изобретение, ударными темпами произвела огромные объемы вакцины и спасло детей, которые заболели у нас. В общей сложности вакцина была привита 100 миллионам детей Советского Союза, а заболеваемость снизилась в 120 раз. Мы победили полиомиелит! В это самое время пандемия полиомиелита обрушилась на Японию. Насколько мне известно, там заболели сотни тысяч ребятишек! И правительство Японии взмолилось, обращаясь к миру: помогите! Тогда правительство большой нашей тогдашней страны поручило отправить в Японию целый пароход с вакциной. И больные дети Японии были спасены! Да и вообще, сотни миллионов детей в 40 странах мира были спасены тогда. И происходило это легко - оральный прием лекарства, то есть в рот, запивая водичкой!

Не правда ли, похоже на сказку! Но та сказка оказалась спасительной! Мне же, после многолетней паузы, после того великого, без преувеличения, спасения, довелось от имени нашей державы выразить благодарность Альберту Сэбину и вручить ему за то величайшее изобретение - Международную Золотую медаль имени Льва Толстого. И у меня хранится его ответное благодарственное письмо!