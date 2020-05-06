Марат Башаров пожаловался на избитую им бывшую жену

Российский актер и телеведущий Марат Башаров, на время пропадавший было с радаров, вновь на них "триумфально" появился. В частности, благодаря петиции, требующей лишить артиста всех чинов и званий. Но и собственными усилиями. В том числе - выложив в свободный доступ спорного содержания личное видео.

KP.RU напоминает, что в 2017 году актер сломал нос своей очередной жене, Елизавете Шевырковой, родившей ему сына Марселя.

Причем, по словам пострадавшей, случай этот был не единичен - Марат поднимал руку на супругу перманентно, поэтому в прошлом году она с ним развелась и бывшие супруги разъехались. Популярный актер отбыл проживать в своем загородном доме, а Елизавета с сыном осталась в "шикарной московской квартире площадью 140 кв. метров".

Теперь Башаров время от времени забирает ребенка к себе. И на днях, когда мать приехала за сыном, снял с ее участием то самое видео. Получившее резонанс. Так как некрасивая сцена между бывшей ячейкой общества разразилась прямо перед глазами трехлетнего Марселя. С криками и попреками - Елизавета выговаривала Баширову, что тот нетрезв и ломает своим детям психику. "Я в следующий раз с полицией приеду!" - угрожала женщина. Актер нападки невозмутимо парировал.

Издание обратилось за комментариями к инциденту к Шевыркиной, но та ответила, что пока не готова подробно изъясняться, так как "переваривает произошедшее".

Зато Марат был более открыт и многословен, поясняя: размещая видео, он хотел показать, что бывшая жена его всячески оскорбляет, неблагодарная.

"За что со мной так поступать? Я ее кормлю, пою, оплачиваю квартплату за три квартиры, которые ей подарил", - грустит артист. Пояснив, что они сделали из трех квартир одну большую, где он оплатил ремонт. А Елизавета, как только получила дарственную, сразу поменяла там замки в дверях. Теперь Марату больно и обидно. Ведь он не только квартиру отписал Елизавете, но и оплачивает два подземных гаража, которые подарил вместе с квартирами, дает женщине 140 тысяч рублей в месяц алиментов на ребенка, оплачивает домработницу и даже машину Шевыркиной обслуживает - "она же девушка". Плюс до сих пор привозит "бывшей" дорогие подарки с гастролей.

"И за что ко мне такое отношение?" - вновь искренне, похоже, недоумевает Башаров. Подчеркивая, что до сих пор очень любит экс-супругу. Но вот про ответное чувства конкретизировать затрудняется, так как на Лизу "сильное влияние оказывает мама".