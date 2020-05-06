Силуанов: Россия проживет и при цене нефти 10 долларов за баррель

По оценке Минфина средняя стоимость нефти в 2020 году составит около 30 долларов за баррель, сокращение ВВП - 5%, а дефицит бюджета - около 4% ВВП.

Силуанов подчеркнул, что участие США в новой сделке о сокращении добычи нефти - залог более успешных действий на нефтяном рынке. По мнению главы Минфина, даже если бы Россия пошла на соглашение с ОПЕК в марте, его все равно пришлось бы пересматривать, так как спрос в мире на нефть и нефтепродукты резко уменьшился из-за эпидемии коронавируса, и достигнутые договоренности долго бы не продержались.

Говоря о мерах противодействия кризису, Силуанов отметил, что для компенсации выпадающих ненефтегазовых доходов его ведомство намерено нарастить в 2020 году госдолг на 1,5-2% ВВП, привлечь с рынка 4-4,5 триллиона рублей, а расходы бюджета увеличить на 1,07 триллиона рублей.

Министр заострил внимание на том, что кардинально менять фискальную систему не планируется, и, помимо введения налога на доход по банковским вкладам свыше одного миллиона рублей, никакие предложения не рассматриваются. Общий объем поддержки экономики из бюджета на 2020 год Силуанов оценил более чем в 6,5% ВВП России.

Также министр заявил, что его ведомство в 2020 году планирует пересмотреть цену отсечения (42,4 доллара за баррель российской нефти Urals) в бюджетном правиле, по которой в бюджет России поступают нефтяные доходы. Средняя цена Urals c 15 марта по 14 апреля, рассчитанная Минфином, составила около 19 долларов за баррель.