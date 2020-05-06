"Убийца" Defender от Haval обойдется без рычага КПП

Новый внедорожник Haval H5 словно дразнит россиян, постепенно раскрываясь на шпионских снимках. В то время, как у нас в стране начались продажи модели с таким же названием, но дизайном 2010 модельного года, в Китае во всю тестируют ультрасовременный автомобиль. Тоже, кстати, с налетом ретро. Но в данном случае это лишь элемент стиля и попытка зайти на поле, в котором играют такие производители, как Land Rover, Ford и Toyota.

На появившихся в Сети снимках салона H5 можно увидеть, насколько гармонично дизайнеры компании вписали в лаконичный интерьер брутального внедорожника массу ярких цифровых "фишек". У него будет сразу три экрана - два перед водителем и огромный, с загибами по бокам тачскрин на центральной консоли.

Тоннель поднят на уровень подлокотника, и это не должно смущать, поскольку традиционного рычага КПП у машины нет. Вместо него водителю предложат использовать шайбу с кнопкой стояночного тормоза. Кстати, "автомат" на H5 появится впервые. И, учитывая общую стилистику салона, это говорит о попытке расширить и даже омолодить аудиторию. А если взять во внимание и дизайн H5, который рассекретили ранее, то речь, конечно, идет и о попытке навязать конкуренцию тем же Land Rover Defender и Toyota FJ Cruiser.

Никаких новых технических подробностей не появилось. По-прежнему считается, что внедорожник построен на раме и снабжен полным приводом, а 2-литровый турбомотор Mitsubishi сменит аналогичный по объему агрегат собственного производства, известный по Haval H9.

Нет и сведений по цене, но, понятно, что она вырастет относительно нынешнего H5. Он, кстати, в Китае не самый бюджетный - стоит от 107,8 тысячи юаней, что эквивалентно сумме 1,11 млн рублей. В секрете пока остается и дата запуска новинки, но смеем предположить, что премьера состоится в этом году на одном из осенних автосалонов. Напомним, в конце сентября в Поднебесной должна пройти Пекинская автовыставка, а в ноябре - автошоу в Гуанчжоу.

Что касается российского Haval H5, то, как сообщала "РГ", его продажи формально стартовали 22 апреля. Автомобиль вышел на рынок в трех комплектациях с мотором на 150 и 177 л.с. по цене от 1 099 000 до 1 349 000 рублей.