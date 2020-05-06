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6 мая 2020 г.

Указ губернатора Воронежской области от 6 мая 2020 года № 181-у "О внесении изменений в указ губернатора Воронежской области от 03.04.2020 № 138-у"

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", указами Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", от 28.04.2020 № 294 "О продлении действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.03.2020 № 762-р, указом губернатора Воронежской области от 20.03.2020 № 113-у "О введении в Воронежской области режима повышенной готовности для органов управления и сил Воронежской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций" постановляю:

1. Внести в указ губернатора Воронежской области от 03.04.2020 № 138-у "О мерах по обеспечению на территории Воронежской области санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" (в редакции указов губернатора Воронежской области от 13.04.2020 № 145-у, от 30.04.2020 № 172-у) следующие изменения:

1.1. Пункт 5 дополнить подпунктом "е" следующего содержания:

"е) с 12 мая 2020 года использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы):

- при проезде во всех видах транспорта общего пользования городского, пригородного и местного сообщения, в том числе такси;

- на станциях и остановках всех видов транспорта общего пользования городского, пригородного и местного сообщения;

- при посещении аптек и аптечных пунктов, помещений (площадей) объектов розничной торговли, других организаций и индивидуальных предпринимателей, связанных с обслуживанием (оказанием услуг) населения, деятельность которых не приостановлена;

- при посещении территориальных органов федеральных органов государственной власти, иных государственных органов Российской Федерации, органов государственной власти Воронежской области, иных государственных органов Воронежской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Воронежской области;

- при посещении зданий (строений, сооружений) автовокзалов, железнодорожных вокзалов, речных вокзалов, аэропортов;

- при посещении зданий (строений, сооружений), помещений, используемых юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, деятельность которых не приостановлена.".

1.2. Пункт 11 изложить в следующей редакции:

"11. Рекомендовать гражданам:

а) на период до 11 мая 2020 года включительно использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы):

- при проезде во всех видах транспорта общего пользования городского, пригородного и местного сообщения, в том числе такси;

- на станциях и остановках всех видов транспорта общего пользования городского, пригородного и местного сообщения;

- при посещении аптек и аптечных пунктов, помещений (площадей) объектов розничной торговли, других организаций и индивидуальных предпринимателей, связанных с обслуживанием (оказанием услуг) населения, деятельность которых не приостановлена;

- при посещении территориальных органов федеральных органов государственной власти, иных государственных органов Российской Федерации, органов государственной власти Воронежской области, иных государственных органов Воронежской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Воронежской области;

- при посещении зданий (строений, сооружений) автовокзалов, железнодорожных вокзалов, речных вокзалов, аэропортов;

- при посещении зданий (строений, сооружений), помещений, используемых юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, деятельность которых не приостановлена;

б) использовать средства индивидуальной защиты рук (перчатки) при посещении аптек и аптечных пунктов, помещений (площадей) объектов розничной торговли, в общественном транспорте, включая такси;

в) ограничить поездки за пределы территории Воронежской области, в том числе в целях туризма и отдыха.".

2. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего указа оставляю за собой.

Губернатор Воронежской области А.В.Гусев



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