Автор "Призраков дома на холме" снимет еще один сериал для Netflix

Один из интереснейших хоррор-режиссёров современности Майк Флэнеган снимет ещё один сериал для Netflix.

Новый проект станет экранизацией книги Кристофера Пайка "Полуночный клуб", сообщает Variety.

По сюжету подростки в хосписе организовывают клуб любителей страшных историй и договариваются друг с другом о том, что тот, кто первым из них умрёт, выйдет с ними на связь с того света.

Флэнеган известен другим хитом Netflix - сериалом "Призраки дома на холме", а также фильмами "Тишина", "Доктор Сон", "Окулус", "Игра Джералда".