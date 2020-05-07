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Автор "Призраков дома на холме" снимет еще один сериал для Netflix

Новости
    07.05.2020, 12:32
Текст:   Козьма Лоханкин
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Один из интереснейших хоррор-режиссёров современности Майк Флэнеган снимет ещё один сериал для Netflix.

Новый проект станет экранизацией книги Кристофера Пайка "Полуночный клуб", сообщает Variety.

По сюжету подростки в хосписе организовывают клуб любителей страшных историй и договариваются друг с другом о том, что тот, кто первым из них умрёт, выйдет с ними на связь с того света.

Флэнеган известен другим хитом Netflix - сериалом "Призраки дома на холме", а также фильмами "Тишина", "Доктор Сон", "Окулус", "Игра Джералда".

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