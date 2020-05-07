Новый Skoda Enyaq iV: известны все подробности

Буквально вчера "РГ" опубликовала фото кроссовера Enyaq iV, который в настоящее время проходит дорожные испытания в родной Чехии, а сегодня компания решила поделиться официальными фото новинки в камуфляже и некоторыми подробностями о технической начинке.

В основе Skoda Enyaq iV, как и предполагалось, лежит модульная электрическая архитектура Volkswagen - MEB. Длина кроссовера составляет 4 648 мм, ширина - 1 877 мм, высота - 1618 мм. Размер колёсной базы - 2 765 мм. Получается, что серийный Enyaq iV компактнее концепта Skoda iV, показанного прошлой весной, но расстояние между ступицами всё же одинаковое. По габаритам электрический кросс Skoda вписывается между компактным Karoq и среднеразмерным Kodiaq.

Ещё одна величина Х, которую раскрыла Skoda - объём багажника: у Enyaq iV он составляет 585 литров. Отметим, что у Karoq он немногим больше - 593 литра.

Фото: Пресс-служба Skoda.

Заявлено, что Enyaq iV будет предлагаться в пяти вариантах, которые отличаются мощностью. Версии начального уровня имеют один электромотор, установленный на задней оси, его мощность в зависимости от комплектации равна 148, 179 и 204 л.с. Также новинка будет предложена в полноприводных модификациях с парой двигателей (по одному на каждой оси): в версии 80X отдача агрегатов составляет 265 л.с., а в "заряженной" vRS - 306 л.с., как на первом концепте, кстати. Разгон до "сотни" у топовой версии занимает 6.2 секунды, максимальная скорость - 180 км/ч.

Для кроссовера компания предложит три варианта батареи, отличающихся друг от друга ёмкостью: 55, 62 и 82 кВт*ч. Самая ёмкая предназначена для полноприводных модификаций, которые могут "пробежать" с ней порядка 460 км. Заднеприводный Enyaq iV с мотором на 204 силы может преодолеть до 500 км.

Отметим, что все цифры пока носят предварительный характер и будут уточняться в процессе сертификации автомобиля.

Фото: Пресс-служба Skoda.

Enyaq iV имеет быструю зарядку, благодаря которой за 40 минут запас электроэнергии можно пополнить с 10 до 80%.

Серийное производство кроссовера запланировано на конец 2020 года, его организуют в чешском Млада-Болеславе. Старт продаж - начало 2021 года.

В компании отметили, что будет выпущена специальная версия Enyaq iV, посвящённая 125-летию Skoda, поэтому тираж будет насчитывать 1895 экземпляров Enyaq iV Founder"s Edition.