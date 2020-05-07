Власти Москвы продлили ограничения до лета

Все ограничения, связанные с пандемией COVID-19, в Москве продлены до 31 мая. Об этом в своем блоге сообщил мэр Сергей Собянин.

Режим самоизоляции, согласно новому указу главы города, продлевается до конца весны. При этом, как уже писала "РГ", с 12 мая на транспорте вводится масочный режим. За нарушения будут штрафовать на 5 тысяч рублей.

В то же время к работе возвращаются предприятия промышленности и строительства. Однако, если они не будут соблюдать санитарные нормы, их могут вновь закрыть. Все ранее оформленные рабочие пропуска автоматически продлеваются до 31 мая.

Что касается школьников, то с 18 по 31 мая для учеников 1-8 и 10-х классов будет проводиться онлайн-обучение в режиме свободного посещения.