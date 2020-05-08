Новый сериал Дэмьена Шазелла "Эдди" доступен российским зрителям

На Netflix с сегодняшнего дня, 8 мая, доступен сериал The Eddy - хит сериальной программы Берлинале этого года - именно там состоялась его премьера. На русский язык название сериала переводят, как "Бар "Эдди", но иногда и как "Водоворот" (именно как "Водоворот" его узнали и на Берлинале-2020). Однако есть и другие варианты перевода.

Сериал интересен, прежде всего, тем, что его снял известный режиссер Дэмьен Шазелл, которого зритель знает по таким фильмам, как "Ла-Ла Ленд", "Одержимость" и "Человек на Луне". Причем, любопытен факт - изначально Шазелл должен был снимать лишь две серии нового проекта для Netflix, но они получились такими, что его утвердили на позиции ведущего режиссера всего сезона, а это - 8 серий. Кстати, с Берлине показали именно две серии, что разогрело интерес первых зрителей.

Впервые об этом сериале стало известно еще в 2017 году, когда речь зашла о том, что сценарий к нему пишет Джек Торн, известный по картинам "Чудо", "Бесстыдники", сериалу "Электрические сны Филиппа К. Дика" и другим проектам. В "Баре "Эдди" действие происходит в Париже в наши дни.

Главный герой - пианист из Нью-Йорка Эллиот Удо, который переехал во Францию. Он совладелец убыточного клуба, не хочет вспоминать о бывших временах, когда его музыку знали все и каждый, и скрывается от прежней славы всеми возможными способами. Но однажды на пороге клуба появляется его дочь, которой 15 лет, и состояние пианиста меняется.

В роли дочери - кларнетистки - Амандла Стенберг. Также в фильме снималась звезда фильма Павла Павликовского "Холодная война" - Иоанна Кулигиз. Она выступает в роли нестабильной польской певицы Майи, с которой у Эллиота был или есть какой-то непонятный роман. Главную роль в сериале играет Андре Холланд (известен по проектам "Касл-Рок", "Больница Никербокер"), однако ранее ее должен был играть Тахар Рахим ("Призрачная башня", "Пророк") - именно на имени Рахима во многом строилась раскрутка проекта.

Музыку для сериала (а какое же творение Шазелла без музыки?) написал Глен Баллард, работавший в свое время с Аланис Мориссетт и Майклом Джексоном. Джастин Гурвиц, который ранее писал музыку к фильмам Шазелла, в частности, к "Ла-Ла Ленду", в этом сериале не участвует. В "Баре "Эдди" много джаза. Снят сериал в "интимной" манере. В начале картинка напоминает домашнее видео, камера не закреплена, что все вместе создает ощущение у зрителя, словно он смотрит рассказ про близкого человека. Чтобы усилить ощущение близости, сериал снимали сразу на трех языках - английском, французском и арабском. То есть для каждой категории зрителей он - свой. Если сравнить сериал Шазелла с его фильмами, то действие в нем растянуто, и поклонникам режиссера непривычна некая неспешность повествования. Однако музыка ведет за собой. В каждой серии рождается новая мелодия, и за это можно простить все, что непривычно в отношении режиссера.

Кстати

Ранее было известно, что Шазелл снимет фильм о Голливуде 20-х годов, главные роли в котором сыграют Брэд Питт и Эмма Стоун. Однако что с проектом сейчас - неизвестно. А на Netflix все смотрели другой сериал о "фабрике грез", который так и называется "Голливуд". Но это - совсем другая история.