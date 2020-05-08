Постановление правительства Ростовской области от 8 мая 2020 года № 430 "О внесении изменения в постановление Правительства Ростовской области от 05.04.2020 № 272"

В целях повышения эффективности принимаемых мер по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ростовской области, в соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", на основании предложения Главного государственного санитарного врача по Ростовской области от 07.05.2020 № 1/7443 Правительство Ростовской области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Ростовской области от 05.04.2020 № 272 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Ростовской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" (в редакции постановлений Правительства Ростовской области от 11.04.2020 № 312, от 13.04.2020 № 316, от 15.04.2020 № 357, от 19.04.2020 № 359, от 26.04.2020 № 390, от 30.04.2020 № 427) изменение, изложив его в следующей редакции:

"ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.04.2020 № 272

г. Ростов-на-Дону

О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Ростовской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Ростовской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", Указом Президента Российской Федерации от 28.04.2020 № 294 "О продлении действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.03.2020 № 762-р, распоряжением Губернатора Ростовской области от 16.03.2020 № 43 "О введении режима повышенной готовности на территории Ростовской области и мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)", на основании постановлений Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24.01.2020 № 2, от 31.01.2020 № 3, от 02.03.2020 № 5, от 13.03.2020 № 6, от 18.03.2020 № 7, от 30.03.2020 № 9, предписания Главного государственного санитарного врача по Ростовской области от 29.03.2020 № 117, предложений Главного государственного санитарного врача по Ростовской области от 26.03.2020 № 01/3653, от 30.03.2020 № 01/3921, от 03.04.2020 № 1/4284, от 08.04.2020 № 1/4642, от 13.04.2020 № 1/5046, от 13.04.2020 № 1/5083, от 25.04.2020 № 1/6250, от 29.04.2020 № 1/6603, от 07.05.2020 № 1/7443, с учетом письма Главного государственного санитарного врача по Ростовской области от 17.04.2020 № 1/5538, во исполнение поручения Председателя Правительства Российской Федерации от 26.03.2020 № ММ-П12-2363кв Правительство Ростовской области постановляет:

1. Временно приостановить на территории Ростовской области:

1.1. Проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и иных мероприятий с присутствием граждан, а также оказание соответствующих услуг, в том числе в парках культуры и отдыха, на аттракционах, объектах массового отдыха, в учреждениях социального обслуживания населения и иных местах массового посещения граждан.

1.2. Работу всех типов предприятий общественного питания, за исключением обслуживания на вынос, без посещения гражданами помещений таких предприятий, а также доставки заказов. Данное ограничение не распространяется на предприятия общественного питания, осуществляющие организацию питания работников одной организации, и предприятия общественного питания, осуществляющие деятельность на территории аэропорта "Платов".

1.3. Работу объектов розничной торговли, за исключением аптек и аптечных пунктов, специализированных объектов розничной торговли, в которых осуществляется заключение договоров на оказание услуг связи и реализация связанного с данными услугами пользовательского оборудования (оконечного оборудования), а также объектов розничной торговли, в том числе розничных рынков, в части реализации продовольственных товаров и (или) непродовольственных товаров первой необходимости, указанных в приложении № 1 к настоящему постановлению. При этом руководителям указанных объектов:

ограничить нахождение в торговых залах граждан исходя из нормы торговой площади не менее 4 кв. метров на 1 человека с учетом типа торгового предприятия в соответствии с ГОСТом Р 51303-2013 "Национальный стандарт Российской Федерации. Торговля. Термины и определения", утвержденным приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 28.08.2013 № 582-ст;

обеспечить бесперебойное обслуживание граждан с применением всей контрольно-кассовой техники, зарегистрированной в порядке, установленном Федеральным законом от 22.05.2003 № 54-ФЗ "О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации".

Положения настоящего подпункта не распространяются на деятельность организаций, осуществляющих продажу товаров дистанционным способом.

1.4. Работу салонов красоты, косметических, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, фитнес-центров, спортклубов, бассейнов, бань, саун и иных объектов, в которых оказываются услуги, предусматривающие присутствие гражданина.

Положения настоящего подпункта не распространяются на услуги, оказываемые адвокатами, нотариусами по предварительной записи, а также на услуги, оказываемые дистанционным способом, в том числе с условием доставки.

1.5. Работу букмекерских контор, тотализаторов и их пунктов приема ставок.

1.6. Работу юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности.

1.7. Оказание гостиничных услуг.

1.8. Оказание стоматологических услуг, за исключением заболеваний и состояний, требующих оказания стоматологической помощи в экстренной или неотложной форме.

1.9. Работу библиотек.

1.10. Предоставление государственных и иных услуг в помещениях органов государственной власти Ростовской области, органов местного самоуправления и подведомственных им учреждений и предприятий (в том числе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг), за исключением услуг, предоставление которых может осуществляться исключительно в указанных помещениях, при условии обеспечения предварительной записи граждан. При этом государственные и муниципальные услуги, предоставление которых возможно в электронном виде, предоставляются исключительно в электронном виде.

1.11. Осуществление личного приема граждан в государственных органах Ростовской области, органах местного самоуправления и подведомственных им учреждениях и предприятиях.

11. Организации, чья деятельность временно приостановлена в соответствии с настоящим постановлением, вправе сохранить присутствие на рабочих местах лиц, обеспечивающих: охрану и содержание зданий, строений, сооружений, в помещениях которых осуществляется деятельность организации; поддержание процессов, которые не могут быть приостановлены с учетом их технологических особенностей; начисление и выплату заработной платы.

2. Временно запретить на территории Ростовской области:

2.1. Плановую госпитализацию пациентов в медицинские организации стационарного типа, за исключением госпитализации пациентов, нуждающихся в проведении курсовой и (или) программной терапии по всем профилям заболеваний.

2.2. Посещение пациентами в плановом порядке многопрофильных амбулаторно-поликлинических медицинских организаций, за исключением пациентов, отсрочка оказания медицинской помощи которым может повлечь ухудшение состояния, угрозу их жизни и здоровью, включая острые заболевания, травмы, обострения хронических заболеваний.

2.3. Посещение лесов гражданами, за исключением лиц, осуществляющих федеральный государственный лесной надзор и федеральный государственный пожарный надзор в лесах, органов управления и сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, работников скорой неотложной медицинской помощи, должностных лиц государственных автономных учреждений Ростовской области "Лес", лиц, использующих леса на правах, предоставленных в установленном законом порядке.

2.4. Курение кальянов в общественных местах.

3. Обязать:

3.1. Граждан, за исключением граждан, указанных в подпункте 3.2 настоящего пункта, не покидать места проживания (пребывания), за исключением случаев:

обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью;

ухода за близкими родственниками, признанными недееспособными или ограниченно дееспособными, либо находящимися на иждивении, либо нуждающимися в постоянном постороннем уходе, либо близкими родственниками в возрасте старше 65 лет или имеющими хронические заболевания, указанные в приложении № 2 к настоящему постановлению;

доставки продовольственных товаров и (или) непродовольственных товаров первой необходимости, указанных в приложении № 1 к настоящему постановлению, близким родственникам в возрасте старше 65 лет или имеющим хронические заболевания, указанные в приложении № 2 к настоящему постановлению;

следования к месту (от места) осуществления деятельности (в том числе работы), которая не приостановлена в соответствии с настоящим постановлением, осуществления деятельности, связанной с передвижением по территории Ростовской области, в случае если такое передвижение непосредственно связано с осуществлением деятельности, которая не приостановлена в соответствии с настоящим постановлением (в том числе оказанием транспортных услуг и услуг доставки). Следование к месту (от места) осуществления деятельности, перемещение в целях осуществления деятельности, предусмотренной настоящим абзацем, возможны только при наличии справки по форме согласно приложению № 3 к настоящему постановлению, выданной в соответствии пунктами 5, 51 настоящего постановления, либо разрешения для передвижения граждан, выданного в соответствии пунктом 51 настоящего постановления и Положением об организации оформления, выдачи и использования разрешений для передвижения граждан, приведенным в приложении № 4 к настоящему постановлению (далее - разрешение), а для адвокатов и нотариусов - при наличии удостоверения;

следования к месту (от места) осуществления деятельности (в том числе работы), которая временно приостановлена в соответствии с настоящим постановлением, лицами, обеспечивающими: охрану и содержание зданий, строений, сооружений, в помещениях которых осуществляется деятельность организации; поддержание процессов, которые не могут быть приостановлены с учетом их технологических особенностей; начисление и выплату заработной платы. Следование к месту (от места) осуществления деятельности, предусмотренной настоящим абзацем, возможны только при наличии справки по форме согласно приложению № 3 к настоящему постановлению либо разрешения;

следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, реализация которых не ограничена в соответствии с настоящим постановлением. К ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг также относится ближайший розничный рынок;

обращения супруга (супруги), близких родственников, законного представителя умершего или иного лица, взявшего на себя обязанность осуществить погребение умершего, за оформлением услуг по погребению и их участия в погребении;

следования в суд, а также в уполномоченный на рассмотрение дел об административных правонарушениях государственный орган или к уполномоченному на рассмотрение дел об административных правонарушениях должностному лицу (и обратно к месту проживания (пребывания) по находящемуся в их производстве делу (при наличии повестки (извещения) суда, государственного органа (должностного лица), уполномоченного на рассмотрение дел об административных правонарушениях);

следования к месту участия в производимых в установленном Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации порядке процессуальных действиях (и обратно к месту проживания (пребывания) (при наличии повестки, вызова органа следствия, дознания);

выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания (пребывания);

выноса отходов до ближайшего места накопления отходов.

3.2. Граждан в возрасте старше 65 лет, а также граждан, имеющих хронические заболевания, указанные в приложении № 2 к настоящему постановлению, не покидать места проживания (пребывания), за исключением случаев:

обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью;

следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, реализация которых не ограничена в соответствии с настоящим постановлением. К ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг также относится ближайший розничный рынок;

обращения супруга (супруги), близких родственников, законного представителя умершего или иного лица, взявшего на себя обязанность осуществить погребение умершего, за оформлением услуг по погребению и их участия в погребении;

следования в суд, а также в уполномоченный на рассмотрение дел об административных правонарушениях государственный орган или к уполномоченному на рассмотрение дел об административных правонарушениях должностному лицу (и обратно к месту проживания (пребывания) по находящемуся в их производстве делу (при наличии повестки (извещения) суда, государственного органа (должностного лица), уполномоченного на рассмотрение дел об административных правонарушениях);

следования к месту участия в производимых в установленном Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации порядке процессуальных действиях (и обратно к месту проживания (пребывания) (при наличии повестки, вызова органа следствия, дознания);

выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания (пребывания);

выноса отходов до ближайшего места накопления отходов.

3.3. Граждан соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 метра (социальное дистанцирование), в том числе в общественных местах и общественном транспорте, за исключением случаев оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси.

3.31. Граждан носить лицевые маски либо респираторы с соблюдением требований, предусмотренных приложением № 41 к настоящему постановлению:

3.31.1. При проезде во всех видах транспорта общего пользования межмуниципального, городского, пригородного и местного сообщения, в том числе такси.

3.31.2. На станциях и остановках всех видов транспорта общего пользования городского, пригородного и междугороднего сообщения.

3.31.3. При посещении:

аптек и аптечных пунктов, объектов розничной торговли, зданий, строений, сооружений, в помещениях которых функционируют организации, чья деятельность не приостановлена в соответствии с настоящим постановлением;

государственных органов, органов местного самоуправления, иных муниципальных органов и подведомственных им учреждений и предприятий;

зданий (строений, сооружений) автомобильных и железнодорожных вокзалов, аэропортов;

иных общественных мест. При этом под общественным местом понимаются территория, пространство, помещение, постоянно или в какой-либо период времени свободное для доступа и использования неопределенным кругом лиц (в том числе улицы, рынки, стадионы, скверы, парки, детские площадки, пляжи, зоны рекреационного назначения в границах городских территорий, зоны любых территорий, используемые и предназначенные для отдыха, туризма, занятий физкультурой и спортом).

3.4. Государственные органы, органы местного самоуправления и иные органы, организации, а также иных лиц, деятельность которых связана с совместным пребыванием граждан:

обеспечить соблюдение гражданами (в том числе работниками) социального дистанцирования, в том числе путем нанесения специальной разметки и установления специального режима допуска и нахождения в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), на соответствующей территории (включая прилегающую территорию);

обеспечить возможность обработки рук антисептиками при входе в здание (строение, сооружение), в котором располагается орган, организация, через дозаторы или с помощью дезинфицирующих салфеток.

4. Установить, что ограничения, предусмотренные подпунктами 3.1, 3.2 пункта 3 настоящего постановления, не распространяются на:

4.1. Лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации, государственные должности Ростовской области, муниципальные должности, руководителей и работников государственных органов, органов местного самоуправления и иных муниципальных органов.

4.2. Руководителей и работников государственных и муниципальных учреждений и предприятий.

4.3. Депутатов, их помощников.

4.4. Членов избирательных комиссий.

4.5. Добровольцев (волонтеров).

4.6. Работников организаций, указанных в подпунктах "а", "г", "д" пункта 4 Указа Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239:

непрерывно действующие организации. Положения настоящего абзаца применяются с учетом рекомендаций Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации работникам и работодателям в связи с Указом Президента Российской Федерации от 25.03.2020 № 206 "Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней", и дополнений к ним, размещенных на официальном сайте Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации https://rosmintrud.ru в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";

организации, выполняющие неотложные работы в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь, здоровье или нормальные жизненные условия населения;

организации, осуществляющие неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы.

4.7. Работников здравоохранения.

4.8. Граждан, определенных решением Оперативного штаба по координации деятельности по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Ростовской области.

Руководителям органов исполнительной власти Ростовской области по мере необходимости направлять в Оперативный штаб по координации деятельности по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Ростовской области предложения по формированию списка граждан, указанных в настоящем подпункте, для оформления и выдачи разрешений для свободного перемещения (далее - разрешение оперштаба).

5. Руководителям организаций, имеющим государственную регистрацию или постановку на учет в налоговом органе на территории Ростовской области, за исключением города Ростова-на-Дону, чья деятельность не приостановлена в соответствии с настоящим постановлением, за исключением органов, организаций и лиц, указанных в подпунктах 4.1 - 4.5, 4.7, 4.8 пункта 4 настоящего постановления, выдавать работникам, а также лицам, прибывшим в организации в связи со служебной командировкой (далее - прикомандированные лица), справки по форме согласно приложению № 3 к настоящему постановлению в целях обеспечения возможности осуществления ими своих трудовых функций.

Руководителям организаций, имеющим государственную регистрацию или постановку на учет в налоговом органе на территории Ростовской области, за исключением города Ростова-на-Дону, чья деятельность временно приостановлена в соответствии с настоящим постановлением, выдавать справки по форме согласно приложению № 3 к настоящему постановлению в целях обеспечения возможности осуществления трудовых функций работникам, обеспечивающим: охрану и содержание зданий, строений, сооружений, в помещениях которых осуществляется деятельность организации; поддержание процессов, которые не могут быть приостановлены с учетом их технологических особенностей; начисление и выплату заработной платы.

При этом лица, указанные в абзаце втором подпункта 1.4 пункта 1, подпунктах 4.1 - 4.5, 4.7, 4.8 пункта 4 настоящего постановления, подтверждают свою принадлежность к соответствующей категории служебным удостоверением (удостоверением), либо справкой по форме согласно приложению № 3 к настоящему постановлению, либо разрешением оперштаба.

51. Руководителям организаций, имеющим государственную регистрацию или постановку на учет в налоговом органе на территории города Ростова-на-Дону, чья деятельность не приостановлена в соответствии с настоящим постановлением, за исключением органов, организаций и лиц, указанных в подпунктах 4.1, 4.3 - 4.5, 4.8 пункта 4 настоящего постановления, выдавать работникам в целях обеспечения возможности осуществления ими своих трудовых функций разрешения, прикомандированным лицам - справки по форме согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

Руководителям организаций, имеющим государственную регистрацию или постановку на учет в налоговом органе на территории города Ростова-на-Дону, чья деятельность временно приостановлена в соответствии с настоящим постановлением, выдавать разрешения в целях обеспечения возможности осуществления трудовых функций работникам, обеспечивающим: охрану и содержание зданий, строений, сооружений, в помещениях которых осуществляется деятельность организации; поддержание процессов, которые не могут быть приостановлены с учетом их технологических особенностей; начисление и выплату заработной платы.

При этом лица, указанные в абзаце втором подпункта 1.4 пункта 1, подпунктах 4.1, 4.3 - 4.5, 4.8 пункта 4 настоящего постановления, подтверждают свою принадлежность к соответствующей категории служебным удостоверением (удостоверением) либо разрешением, либо разрешением оперштаба.

6. Обязать граждан, прибывших на территорию Российской Федерации из иностранных государств:

сообщать о своем возвращении в Российскую Федерацию, месте, датах пребывания на указанных территориях в Региональный центр оперативного мониторинга ситуации по новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) в Ростовской области по номерам телефонов: 8-800-200-46-53, 8 (863) 285-05-43;

в случае любого ухудшения состояния здоровья, незамедлительно обращаться в медицинскую организацию для вызова врача на дом (без личного посещения медицинской организации), в том числе для оформления листка временной нетрудоспособности;

соблюдать постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации о нахождении в режиме изоляции на дому.

7. Обязать граждан, совместно проживающих в период обеспечения изоляции с гражданами, указанными в пункте 6 настоящего постановления, а также с гражданами, в отношении которых приняты постановления санитарных врачей об изоляции, обеспечить самоизоляцию на дому на срок изоляции граждан, с которыми они совместно проживают.

71. Обязать граждан, прибывающих с 16 апреля 2020 г. в Ростовскую область из других субъектов Российской Федерации, за исключением граждан, осуществляющих транзитный проезд по территории Ростовской области:

71.1. Незамедлительно сообщать о своем прибытии, месте, датах пребывания в других субъектах Российской Федерации, контактную информацию, включая сведения о месте регистрации по месту жительства или по месту пребывания, о месте фактического пребывания на территории Ростовской области по номерам телефонов групп мониторинга ситуации, связанной с новой коронавирусной инфекцией на территории муниципальных образований в Ростовской области (далее - муниципальные группы), согласно приложению № 5 к настоящему постановлению, за исключением случаев направления указанной информации работодателем в соответствии с абзацами седьмым, восьмым пункта 11 настоящего постановления.

71.2. Исключить посещение общественных мест и обеспечить самоизоляцию (не покидать жилое помещение, а в жилом помещении обеспечить нахождение в изолированном помещении, позволяющем исключить контакты с членами семьи и иными лицами, не подвергнутыми изоляции) на 14 дней со дня прибытия в Ростовскую область:

по месту фактического пребывания, о котором сообщено гражданином в соответствии с подпунктом 71.1 настоящего пункта или работодателем в соответствии с абзацами седьмым, восьмым пункта 11 настоящего постановления, - для граждан, зарегистрированных по месту жительства (месту пребывания) в Ростовской области;

по месту фактического пребывания, о котором сообщено гражданином в соответствии с подпунктом 71.1 настоящего пункта или работодателем в соответствии с абзацами седьмым, восьмым пункта 11 настоящего постановления, либо в обсерваторе (при отсутствии возможности самоизоляции по месту фактического пребывания) - для граждан, зарегистрированных по месту жительства на территории другого субъекта Российской Федерации.

Положения настоящего подпункта не распространяются:

на лиц, указанных в подпунктах 4.1 - 4.4, 4.6, 4.7 пункта 4 настоящего постановления;

на граждан, прибывших в Ростовскую область из другого субъекта Российской Федерации в связи со служебной командировкой либо осуществлением деятельности, связанной с передвижением (осуществление работы в пути или работы, имеющей разъездной характер).

71.3. В случае любого ухудшения состояния здоровья, незамедлительно обращаться в медицинскую организацию для вызова врача на дом (без личного посещения медицинской организации), в том числе для оформления листка временной нетрудоспособности.

8. Общеобразовательным организациям, организациям дополнительного образования, организациям дополнительного профессионального образования, профессиональным образовательным организациям, образовательным организациям высшего образования, расположенным на территории Ростовской области, независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности (далее - образовательные организации), обеспечить с 4 апреля 2020 г. реализацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, основных профессиональных образовательных программ, основных программ профессионального обучения, дополнительных общеобразовательных программ в полном объеме с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий или по индивидуальному учебному плану в соответствии с календарными учебными графиками без посещения образовательных организаций обучающимися.

Дошкольным образовательным организациям, расположенным на территории Ростовской области, независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности, временно приостановить деятельность по присмотру и уходу, реализации образовательных программ.

Образовательным организациям, государственному автономному учреждению Ростовской области "Региональный информационно-аналитический центр развития образования", государственному бюджетному учреждению Ростовской области "Ростовский областной центр обработки информации в сфере образования", государственному бюджетному учреждению Ростовской области "Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи" определить работников, обеспечивающих с 13 апреля 2020 г. функционирование данных организаций, в том числе охрану имущественного комплекса, соблюдение требований законодательства в области антитеррористической защищенности, о пожарной безопасности, а также иных обязательных требований, норм и правил.

9. Организациям, предоставляющим коммунальные услуги, ресурсоснабжающим организациям, организациям, предоставляющим услуги связи:

исключить приостановление или ограничение предоставления коммунальных и иных услуг по причине наличия у потребителя задолженности по договору о предоставлении таких услуг;

рекомендовать в указанный период не применять мер ответственности за несвоевременное исполнение потребителями обязательств по оплате жилых помещений, коммунальных услуг и услуг связи.

10. Управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным кооперативам, иным специализированным потребительским кооперативам, осуществляющим управление многоквартирными домами, собственникам помещений в многоквартирном доме, осуществляющим непосредственное управление многоквартирными домами, советам многоквартирных домов обеспечить выполнение мероприятий по санитарной обработке не менее 1 раза в сутки с использованием дезинфицирующих средств помещений общего пользования многоквартирных домов, в том числе перил, ручек дверей, выключателей, с применением работниками индивидуальных средств защиты.

11. Работодателям, осуществляющим деятельность на территории Ростовской области:

оказывать работникам содействие в обеспечении соблюдения требований, указанных в подпункте 3.2 пункта 3, подпункте 71.2 пункта 71 настоящего постановления;

при поступлении запроса Оперативного штаба по координации деятельности по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Ростовской области и (или) Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ростовской области незамедлительно представлять информацию обо всех контактах заболевшего новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в связи с исполнением им трудовых функций, обеспечить проведение дезинфекции помещений, где находился заболевший;

подавать в информационно-аналитическую систему "Общероссийская база вакансий "Работа в России" сведения об изменении численности, а также неполной занятости работников в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) оперативно, в день соответствующего изменения;

обеспечить информирование работников о необходимости ношения лицевых масок либо респираторов (в том числе путем размещения объявления входе в здания, строения, сооружения, общественный транспорт посредством односторонней громкоговорящей связи, а также с использованием "бегущей строки");

не допускать работников в занимаемые здания, строения, сооружения, а также служебные транспортные средства без лицевых масок либо респираторов;

обеспечить работников лицевыми масками либо респираторами, в том числе путем их выдачи при входе в занимаемые здания, строения, сооружения; посадке в служебные транспортные средства, и контролировать их использование;

обеспечить соблюдение рекомендаций для работодателей по профилактике распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), приведенных в приложении № 6 к настоящему постановлению;

воздержаться от направления работников в служебные командировки на территории иностранных государств, других субъектов Российской Федерации, а также ограничить выезд за пределы Ростовской области работников, работа которых осуществляется в пути или имеет разъездной характер;

в случае необходимости направления работника в служебную командировку на территорию иностранного государства, другого субъекта Российской Федерации, направлять (представлять) по указанным в приложении № 5 к настоящему постановлению адресам электронной почты муниципальной группы или непосредственно по адресам их местонахождения (нарочно) уведомление, содержащее в отношении каждого работника информацию, указанную в подпункте 71.1 пункта 71 настоящего постановления, в течение дня прибытия работника в Ростовскую область;

в случае невозможности ограничить выезд за пределы Ростовской области работников, работа которых осуществляется в пути или имеет разъездной характер, сформировать перечень таких работников с указанием информации о примерных датах их выезда из Ростовской области и прибытия обратно, месте их пребывания в других субъектах Российской Федерации (иностранном государстве), а также контактной информации о работниках, включая сведения о месте их регистрации по месту жительства (по месту пребывания), о месте их фактического пребывания на территории Ростовской области (далее - перечень работников). Перечень работников направить (представить) в срок до 20 апреля 2020 г. по указанным в приложении № 5 к настоящему постановлению адресам электронной почты муниципальной группы или адресам их местонахождения (нарочно). При изменении информации, содержащейся в перечне работников, незамедлительно направить (представить) актуализированный перечень работников по указанным адресам;

обеспечить выделение для прикомандированных лиц рабочего места в изолированном от работников работодателя помещении, а также ограничение контакта прикомандированных лиц с работниками работодателя по вопросам, не связанным с выполнением им служебного поручения.

Указанные в настоящем пункте уведомление и перечень работников должны быть подписаны работодателем и заверены печатью (при наличии).

12. Рекомендовать религиозным объединениям приостановить деятельность мест совершения богослужений, других религиозных обрядов и церемоний. Исключить проведение религиозных обрядов и церемоний вне мест их совершения.

121. Запретить на территории Ростовской области с 14 апреля по 11 мая 2020 г. (включительно) посещение мест погребения, за исключением случаев обращения супруга (супруги), близких родственников, законного представителя умершего или иного лица, взявшего на себя обязанность осуществить погребение умершего, за оформлением услуг по погребению и их участия в погребении.

13. Установить, что несовершение (несвоевременное совершение) со дня введения режима повышенной готовности и до особого распоряжения действий, необходимых для предоставления государственных и иных услуг (осуществления функций), в том числе в виде представления, подписания, получения документов, не может являться основанием для отказа в предоставлении государственных и иных услуг (осуществлении функций). Заявители не утрачивают прав, за реализацией которых они обратились. Срок совершения таких действий, а также срок предоставления государственных и иных услуг (осуществления функций) подлежат продлению на 30 дней со дня прекращения режима повышенной готовности.

Положения настоящего пункта применяются к деятельности органов государственной власти Ростовской области, органов местного самоуправления муниципальных образований в Ростовской области и подведомственных им учреждений и предприятий, связанной с предоставлением ими государственных и иных услуг (осуществлением функций).

14. Министерству труда и социального развития Ростовской области (Елисеева Е.В.) совместно с органами местного самоуправления организовать предоставление мер социальной поддержки гражданам независимо от наличия у них задолженности по оплате жилых помещений, коммунальных услуг и услуг связи.

15. Министерству транспорта Ростовской области (Иванов А.Н.), министерству труда и социального развития Ростовской области (Елисеева Е.В.) организовать работу по ограничению права льготных категорий граждан на бесплатный проезд на всех видах общественного транспорта на территории Ростовской области.

16. Министерству транспорта Ростовской области (Иванов А.Н.), органам местного самоуправления муниципальных образований в Ростовской области принимать меры по ограничению регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в зависимости от пассажиропотока и с учетом необходимости соблюдения требований, предусмотренных подпунктом 3.3 пункта 3 настоящего постановления:

по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок Ростовской области;

по муниципальным маршрутам регулярных перевозок.

17. Министерству здравоохранения Ростовской области (Быковская Т.Ю.):

17.1. В случае ухудшения эпидемиологической ситуации провести подготовительные мероприятия и обеспечить в течение 10 дней перевод в режим полной готовности системы здравоохранения Ростовской области.

17.2. Обеспечить готовность отдельных медицинских помещений, оснащенных необходимым оборудованием и персоналом соответствующей квалификации.

17.3. Организовать работу медицинских организаций с приоритетом оказания медицинской помощи на дому лихорадящим больным с респираторными симптомами, посещавшим территории, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (COVID-19), и пациентам в возрасте старше 60 лет, для чего обеспечить усиление выездной амбулаторной службы сотрудниками отделений профилактики, фтизиатрической службы и клиническими ординаторами образовательных организаций высшего образования.

18. Главам администраций городских округов и муниципальных районов в Ростовской области:

организовать социальное сопровождение одиноко проживающих граждан в возрасте старше 65 лет с привлечением социальных работников, волонтеров, студентов, представителей общественных организаций;

проинформировать граждан в возрасте старше 65 лет о контактных данных (Ф.И.О., телефон) лица, его сопровождающего;

организовать в отношении одиноко проживающих граждан, на которых распространяются ограничения, предусмотренные подпунктом 71.2 пункта 71 настоящего постановления, информирование о необходимости соблюдения указанных ограничений, возможности доставки продовольственных товаров, непродовольственных товаров первой необходимости, указанных в приложении № 1 к настоящему постановлению, лекарственных средств. Обеспечить такую доставку с привлечением социальных работников, волонтеров;

осуществлять на постоянной основе контроль за соблюдением режима самоизоляции граждан, прибывших из иностранных государств и других субъектов Российской Федерации, и граждан в возрасте старше 65 лет.

19. Главам администраций городских округов, городских и сельских поселений обеспечивать выполнение мероприятий по санитарной уборке общественных пространств с применением работниками индивидуальных средств защиты и привлечением специализированной техники государственного бюджетного учреждения Ростовской области "Ростовская областная станция по борьбе с болезнями животных с противоэпизоотическим отрядом". График выполнения указанных мероприятий утверждается управлением ветеринарии Ростовской области.

191. Комитету по молодежной политике Ростовской области (Лескин Ю.Ю.) обеспечивать выдачу разрешений добровольцам (волонтерам), осуществляющим деятельность на территории города Ростова-на-Дону.

192. Администрации города Ростова-на-Дону (Логвиненко А.В.) обеспечивать передачу разрешений организациям, имеющим государственную регистрацию или постановку на учет в налоговом органе на территории города Ростова-на-Дону, чья деятельность:

не приостановлена в соответствии с настоящим постановлением, за исключением органов, организаций и лиц, указанных в подпунктах 4.1, 4.3 - 4.5, 4.8 пункта 4 настоящего постановления;

временно приостановлена в соответствии с настоящим постановлением для последующей выдачи их работникам, обеспечивающим: охрану и содержание зданий, строений, сооружений, в помещениях которых осуществляется деятельность организации; поддержание процессов, которые не могут быть приостановлены с учетом их технологических особенностей; начисление и выплату заработной платы.

20. Осуществление организациями деятельности, не указанной в пункте 1 настоящего постановления, в том числе оптовой торговли, не ограничивается при условии соблюдения работодателями и работниками таких организаций требований, предусмотренных подпунктом 3.2 пункта 3, пунктами 5, 51, 11 настоящего постановления.

Осуществляющие в соответствии с абзацем первым настоящего пункта деятельность организации обязаны:

обеспечить информирование граждан о необходимости ношения лицевых масок либо респираторов (в том числе путем размещения объявления при входе в занимаемые здания, строения, сооружения, общественный транспорт посредством односторонней громкоговорящей связи, а также с использованием "бегущей строки");

не допускать граждан в занимаемые здания, строения, сооружения, транспортные средства без лицевых масок либо респираторов;

обеспечить гражданам при входе в занимаемые здания, строения, сооружения возможность обрабатывать руки кожными антисептиками, предназначенными для этих целей (в том числе с помощью установленных дозаторов), или дезинфицирующими салфетками.

21. Справки, выданные работодателями в соответствии с распоряжением Губернатора Ростовской области от 27.03.2020 № 60 "О дополнительных мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)" (в редакции распоряжения Губернатора Ростовской области от 01.04.2020 № 67), являются действующими на территории Ростовской области, за исключением города Ростова-на-Дону, на территории которого указанные справки действуют по 22 апреля 2020 г. (включительно).

22. В целях настоящего постановления к организациям приравниваются индивидуальные предприниматели.

23. Пресс-службе Губернатора Ростовской области (Четвертакова И.В.) совместно с Оперативным штабом по координации деятельности по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Ростовской области обеспечить разъяснение положений настоящего постановления.

24. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

25. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Губернатор Ростовской области В.Ю.Голубев





Приложение № 1 к постановлению Правительства Ростовской области от 05.04.2020 № 272

Перечень непродовольственных товаров первой необходимости

1. Детские товары (код ОКПД: 13.92.24.120; 13.99.19.122; 14.19.1; 14.19.2; 14.31.10.131 - 14.31.10.139; 15.20.11.130; 17.22.12; 20.42.14.130; 15.20.12.130 - 15.20.12.132; 15.20.12.139; 15.20.13.170 - 15.20.13.174; 15.20.13.179; 15.20.14.140).

2. Медицинские изделия и дезинфицирующие средства (код ОКПД: 21.20.24.130 - 21.20.24.133; 21.20.24.140 - 21.20.24.170).

3. Инструменты и оборудование медицинские (код ОКПД: 32.50.1 - 32.50.50).

4. Туалетные принадлежности (код ОКПД: 20.42.14; 20.42.14.130; 20.42.14.140; 20.42.15; 20.42.15.110; 20.42.15.120; 20.42.15.130; 20.42.15.131 - 20.42.15.133; 20.42.15.140 - 20.42.15.145; 20.42.15.150; 20.42.16.110; 20.42.18.110 - 20.42.18.190; 20.42.19.110 - 20.42.19.130).

5. Изделия хозяйственные санитарно-гигиенические (код ОКПД: 17.22.1; 17.22.11; 17.22.11.110 - 17.22.11.140; 17.22.12.110 - 17.22.17.130; 13.99.19.121; 13.99.19.122; 13.99.19.129 - 13.99.19.131).

6. Бытовая химия (код ОКПД: 20.41.3).

7. Щетка зубная, щетка для волос.

8. Спички, коробок.

9. Свечи.

10. Бутылочка для кормления.

11. Соска-пустышка.

12. Бензин автомобильный.

13. Дизельное топливо.

14. Сжиженный природный газ.

15. Зоотовары (включая корма для животных и ветеринарные препараты).

16. Печатная продукция средств массовой информации.

17. Табак и табачные изделия (код ОКПД: 12.00.11; 12.00.19).

18. Посадочный материал, семена, саженцы, садово-огородная техника и инвентарь, удобрения, средства защиты растений.

Примечание.

Коды ОКПД приведены в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008).





Приложение № 2 к постановлению Правительства Ростовской области от 05.04.2020 № 272

Перечень заболеваний, требующих соблюдения режима самоизоляции

1. Болезнь эндокринной системы - инсулинозависимый сахарный диабет, классифицируемая в соответствии с Международной классификацией болезней - 10 (МКБ-10) по диагнозу Е10.

2. Болезни органов дыхания из числа:

2.1. Другая хроническая обструктивная легочная болезнь, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозу J44.

2.2. Астма, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозу J45.

2.3. Бронхоэктатическая болезнь, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозу J47.

3. Болезнь системы кровообращения - легочное сердце и нарушения легочного кровообращения, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозам I27.2, I27.8, I27.9.

4. Наличие трансплантированных органов и тканей, классифицируемых в соответствии с МКБ-10 по диагнозу Z94.

5. Болезнь мочеполовой системы* - хроническая болезнь почек 3 - 5 стадии, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозам № 18.0, 18.3 - 18.5.

6. Новообразования из числа**:

6.1. Злокачественные новообразования любой локализации,* в том числе самостоятельные множественные локализации, классифицируемые в соответствии с МКБ-10 по диагнозам С00-С80, С97.

6.2. Острые лейкозы, высокозлокачественные лимфомы, рецидивы и резистентные формы других лимфопролиферативных заболеваний, хронический миелолейкоз в фазах хронической акселерации и властного криза, первичные хронические лейкозы и лимфомы,* классифицируемые в соответствии с МКБ-10 по диагнозам С81-С96, D46.

____________________

* При режиме самоизоляции допускается посещение медицинской организации по поводу основного заболевания.

** Самоизоляция не распространяется на пациентов, отнесенных к третьей клинической группе (в онкологии).





Приложение № 3 к постановлению Правительства Ростовской области от 05.04.2020 № 272

(формат А5)

Справка

Смотрите приложение к настоящему постановлению





Приложение № 4 к постановлению Правительства Ростовской области от 05.04.2020 № 272

Положение об организации оформления, выдачи и использования разрешений для передвижения граждан

1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации работы по оформлению, выдаче и использованию разрешений для передвижения граждан (далее - разрешение).

2. Разрешение является документом, подтверждающим право гражданина на передвижение в целях:

следования к месту (от места) осуществления деятельности (в том числе работы), которая не приостановлена в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 05.04.2020 № 272 (далее - постановление);

следования к месту (от места) осуществления деятельности (в том числе работы), которая временно приостановлена в соответствии с постановлением для обеспечения: охраны и содержания зданий, строений, сооружений, в помещениях которых осуществляется деятельность организации; поддержания процессов, которые не могут быть приостановлены с учетом их технологических особенностей; начисления и выплаты заработной платы;

осуществления деятельности, связанной с перемещением по территории Ростовской области, в случае если такое перемещение непосредственно связано с осуществлением деятельности, которая не приостановлена в соответствии с постановлением (в том числе при разъездном характере работы, оказании транспортных услуг и услуг доставки).

3. Разрешение действительно при предъявлении документа, удостоверяющего личность гражданина.

Разрешение действует в течение срока, указанного в нем.

4. Правительство Ростовской области обеспечивает изготовление бланков разрешений по форме согласно приложению к настоящему Положению с соблюдением требований законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

5. Правительство Ростовской области обеспечивает передачу бланков разрешений комитету по молодежной политике Ростовской области и администрации города Ростова-на-Дону.

6. Бланки разрешений после получения от Правительства Ростовской области передаются:

6.1. Администрацией города Ростова-на-Дону в установленном ею порядке:

руководителям (либо уполномоченным лицам) организаций, имеющих государственную регистрацию или постановку на учет в налоговом органе на территории города Ростова-на-Дону, деятельность которых не приостановлена в соответствии с постановлением, за исключением органов, организаций и лиц, указанных в подпунктах 4.1, 4.3, 4.4, 4.8 пункта 4 постановления;

руководителям (либо уполномоченным лицам) организаций, имеющих государственную регистрацию или постановку на учет в налоговом органе на территории города Ростова-на-Дону, деятельность которых временно приостановлена в соответствии с настоящим постановлением, для последующей выдачи их работникам, обеспечивающим: охрану и содержание зданий, строений, сооружений, в помещениях которых осуществляется деятельность организации; поддержание процессов, которые не могут быть приостановлены с учетом их технологических особенностей; начисление и выплату заработной платы.

6.2. Комитетом по молодежной политике Ростовской области добровольцам (волонтерам), осуществляющим деятельность на территории города Ростова-на-Дону, в порядке, установленном комитетом по молодежной политике Ростовской области.

7. Администрация города Ростова-на-Дону передает организациям, указанным в подпункте 6.1 пункта 6 настоящего Положения, бланки разрешений, исходя из действующего количества работников (в данное количество не включаются работники, переведенные на удаленный режим работы).

8. Комитет по молодежной политике Ростовской области и администрация города Ростова-на-Дону ведут учет переданных (выданных) бланков разрешений в установленном ими порядке.

9. Бланки разрешений заполняются организациями, указанными в подпункте 6.1 пункта 6 настоящего Положения, самостоятельно.





Приложение к Положению об организации оформления, выдачи и использования разрешений для передвижения граждан

Форма бланка разрешения для передвижения граждан

Смотрите приложение к настоящему постановлению





Приложение № 41 к постановлению Правительства Ростовской области от 05.04.2020 № 272

Требования при использовании гражданами лицевых масок, респираторов

1. Тщательно закреплять лицевую маску (респиратор), обеспечив плотное прилегание к лицу с закрытием подбородка, рта, носа, без оставления зазоров.

2. Менять влажную или отсыревшую лицевую маску на новую, сухую.

3. Заменять лицевую маску через 2-3 часа постоянного использования. При этом одноразовые лицевые маски повторному использованию не подлежат.

4. Повторно использовать многоразовую лицевую маску только после ее обработки. Обработка многоразовых лицевых масок в домашних условиях производится путем стирки с мылом или моющим средством, затем использования парогенератора или утюга с функцией подачи пара и последующего проглаживания утюгом.

5. Применять респиратор согласно прилагаемой к нему инструкции.

6. Утилизировать использованные одноразовые лицевые маски, респираторы, помещая их в отдельный пакет, который необходимо герметично закрывать. Пакет с использованной одноразовой лицевой маской, респиратором помещать в контейнер для сбора твердых коммунальных отходов.





Приложение № 5 к постановлению Правительства Ростовской области от 05.04.2020 № 272

Информация о группах мониторинга ситуации, связанной с новой коронавирусной инфекцией на территории муниципальных образований в Ростовской области

Смотрите приложение к настоящему постановлению





Приложение № 6 к постановлению Правительства Ростовской области от 05.04.2020 № 272

Рекомендации для работодателей по профилактике распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

Обеспечить проведение следующего комплекса санитарно-противоэпидемических мероприятий:

1. Проведение разъяснительной работы среди работников о необходимости соблюдения мер личной гигиены (постоянное мытье рук с мылом, обработка рук кожными антисептиками, использование защитных медицинских масок и другое).

2. Контроль температуры тела работников по прибытию на рабочее место и в течение рабочего дня (по показаниям) с применением аппаратов для измерения температуры тела бесконтактным или контактным способом (электронными, инфракрасными термометрами, переносными тепловизорами) с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой тела и с признаками инфекционного заболевания.

3. Предоставление по прибытию на рабочее место возможности обработки рук кожными антисептиками, предназначенными для этих целей (в том числе с помощью установленных дозаторов), или дезинфицирующими салфетками с установлением контроля за соблюдением этой гигиенической процедуры.

4. Организацию дистанционного режима работы (на дому) для работников.

5. Уборку помещений с применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия, уделяя особое внимание дезинфекции дверных ручек, выключателей, поручней, перил, контактных поверхностей (столов и стульев работников, оргтехники), мест общего пользования (комнат приема пищи, отдыха, туалетных комнат, комнаты и оборудования для занятия спортом и тому подобное), во всех помещениях - с кратностью обработки каждые два часа. Для дезинфекции следует применять дезинфицирующие средства, зарегистрированные в установленном порядке: хлорсодержащие препараты (натриевая соль дихлоризоциануровой кислоты - в концентрации активного хлора в рабочем растворе не менее 0,06 процента, хлорамин Б - в концентрации активного хлора в рабочем растворе не менее 3,0 процента, гипохлорит кальция (натрия) - в концентрации активного хлора в рабочем растворе не менее 0,5 процента), средства на основе дихлорантина (в концентрации активного хлора в рабочем растворе 0,05 процента), кислородактивные (перекись водорода - в концентрации не менее 3,0 процента), катионные поверхностно-активные вещества (КПАВ), четвертичные аммониевые соединения (в концентрации в рабочем растворе не менее 0,5 процента), третичные амины (в концентрации в рабочем растворе не менее 0,05 процента), полимерные производные гуанидина (в концентрации в рабочем растворе не менее 0,2 процента), для поверхностей небольшой площади может использоваться этиловый спирт 70 процентов.

6. Наличие не менее чем пятидневного запаса дезинфицирующих средств для уборки помещений и обработки рук работников, средств индивидуальной защиты органов дыхания на случай выявления лиц с признаками инфекционного заболевания (масок, респираторов).

7. Регулярное (каждые два часа) проветривание рабочих помещений.

8. Применение в рабочих помещениях бактерицидных ламп, рециркуляторов воздуха с целью регулярного обеззараживания воздуха (по возможности).

9. Соблюдение работниками социального дистанцирования, в том числе путем нанесения специальной разметки и установления специального режима допуска и нахождения в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), на соответсвующей территории (включая прилегающую территорию).

10. Информирование работниками о наличии контактов с больным новой коронавирусной инфекцией (COVID-19).

11. Контроль вызова работником врача для оказания первичной медицинской помощи заболевшему на дому.

12. Контроль соблюдения самоизоляции работников на дому на установленный срок (14 дней) в случаях контакта с заболевшим новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), а также при возвращении работников из стран, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

13. При наличии столовой для питания работников:

обеспечение по возможности использования посуды однократного применения с последующим ее сбором, обеззараживанием и уничтожением в установленном порядке;

проведение при использовании посуды многократного применения ее обработки специализированными моечными машинами в соответствии с инструкцией по ее эксплуатации с применением режимов обработки, обеспечивающих дезинфекцию посуды и столовых приборов при температуре не ниже 65°С в течение 90 минут, или ручным способом при той же температуре с применением дезинфицирующих средств в соответствии с требованиями санитарного законодательства.

14. При отсутствии столовой для питания работников:

обеспечение приема пищи работниками только в специально отведенной комнате - комнате приема пищи;

при отсутствии комнаты приема пищи обеспечение помещением для этих целей с раковиной для мытья рук (подводкой горячей и холодной воды), наличием мыла и кожных антисептиков, организовав его ежедневную уборку с помощью дезинфицирующих средств.".

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Губернатор Ростовской области В.Ю.Голубев







