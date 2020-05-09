АвтоВАЗ снова поднимет цены на Lada

Волжский автогигант в очередной раз скорректирует цены на свои машины. По данным "Российской газеты", пересмотр прайс-листов случится 10 мая текущего года и коснется всего модельного ряда Lada. Автомобили российской марки подорожают в среднем на 6-10 тысяч рублей, что соответствует примерно 1%.

АвтоВАЗ уже разослал всем дилерским центрам новые прайс-листы и письмо, в котором говорится об изменениях розничных цен автомобилей Lada.

К примеру, Lada Granta Sedan в "базе" с нынешних 460 900 рублей подорожает до 465 900 рублей, Lada Vesta Sedan с 636 900 до 644 900 рублей, Lada Xray с 626 900 до 634 900 рублей, Lada Largus с 622 900 до 627 900 рублей, Lada 4x4 с 559 900 до 566 900 рублей.

Точная причина повышения цен не сообщается. Однако опрошенные "Российской газетой" дилеры предполагают, что это запланированная майская мера. Не исключается вариант с падением рубля, а также ситуация с простоем производства из-за коронавируса.

Напомним, в прошлый раз завод повышал цены (+1%) 1 апреля текущего года года. Традиционное повышение цен случилось также 1 января, тогда весь модельный ряд Lada подорожал в среднем на 2,3%.

По итогам первого квартала 2020 года российские дилеры Lada продали 79 600 машины, что на 3% ниже показателя годичной давности. Бестселлером марки в январе-марте стала Lada Granta, чья реализация выросла на 4% и составила 29660 автомобилей. В 2019 году АвтоВАЗ продал 362 356 машин (+1%).