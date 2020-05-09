Пять книг о войне и Победе, которые можно прочитать с детьми

Как рассказать ребенку о войне? Этим вопросом задается каждый родитель, как бы ему ни хотелось, чтобы с самим этим словом сын или дочь познакомились как можно позже. День Победы - прекрасный повод поднять эту непростую тему, а помочь в этом могут хорошие книги. "Российская газета" предлагает пять майских новинок. Они хоть и разные, но все об одном - о том, что никогда не должно снова повториться.

"Облака возвращаются с запада. Повести о военном времени", Владислав Крапивин, АСТ, 2020.

Фото: предоставлено издательством АСТ

"75 лет Великой Победы. Детям о войне" - так называется юбилейная серия издательства, которая предлагает целый список любимых нами авторов: Александр Твардовский, Булат Окуджава, Василь Быков, Константин Симонов, Константин Паустовский... "Облака возвращаются с запада" - новинка особая. Эти рассказы и повести были написаны Владиславом Крапивиным еще в первые годы творчества, но вместе с его воспоминаниями и пометками на полях публикуются впервые.

"В шестидесятом году все это было еще свежо в памяти - сорок шестой год, когда голод и неуют, оставшиеся от недавней войны, смешивались с радостью Победы и с горечью тех семей, в которые не вернулись отцы и сыновья, " - так рассказывает автор о времени написания одного из рассказов.

Война тут не главное действующее лицо, вы не встретите бомбежек и атак. Она, скорее, постоянный фон жизни обыкновенных мальчишек и девчонок. Ребята ходят в школу, играют, шкодят, ждут зимних каникул... Но на всем этом так или иначе лежит тень беды.

"У нынешних детей свои радости и свои вопросы в жизни. Свои сложности и боли. Но о наших невзгодах и тревогах им знать полезно", - написал в предисловии писатель. А сам сборник целиком посвятил своим внукам.

"У Леки большие щеки", Елена Коровина, Никея, 2020.

Фото: предоставлено издательством "Никея"

Маленький Артем покоряет всех знакомых щеками - персиковые, пухлые, они так и просят, чтобы их потрепали или поцеловали. Имя "Тёма" вслед за мамой малыш повторяет по-своему - получается "Ёка". Так он и стал для всех Лёкой. Мальчик любит леденцы на палочках, у него есть игрушки, а еще подружка Иришка с забавными косичками. Но все меняется с приходом войны. Всегда радостная мама теперь плачет, папа ушел на фронт и даже щеки и те пропали - вместо них впадины...

Блокада Ленинграда - одна их самых страшных страниц Великой Отечественной войны. Эта небольшая повесть - реальная история мальчика, который выжил в остывшем городе благодаря любви и молитве мамы. Мамы давно нет, а эту любовь Артем - теперь священник, отец Артемий - так и несет через всю свою жизнь.

"Отец Артемий всегда называет хлеб - хлебушком. "Купили хлебушка?" - "Тебе белый хлебушек или столичный?" Еще отцу Артемию всегда холодно. Даже жарким летом. Его жена, матушка Ольга, всегда сама шьет ему теплые подрясники, на подкладке".

Атмосферу повествования дополняют прекрасные иллюстрации Виктории Китавиной. Финальный аккорд - салют Победы над Петропавловской крепостью.

"Флон-Флон и Мюзетт", Эльжбета, Самокат, 2020.

Фото: предоставлено издательством "Самокат"

А существуют ли книги о войне для самых маленьких? Конечно, например, "Флон-Флон и Мюзетт". Это небольшая книжица рассказывает про двух кроликов, которые любили вместе играть у ручейка, но вдруг оказались по разные стороны войны.

Сюжет одновременно прост и глубок, благодаря ему даже самые юные читатели поймут, как страшна война и как ценен мир. А некоторые мысли не оставят равнодушными и взрослых:

"Папа вздохнул: - Война не умирает, сынок. Она лишь засыпает время от времени. И когда она спит, нужно быть очень осторожными, чтобы не разбудить ее".

Кстати, иллюстрации в книге авторские - Эльжбета всегда сама рисовала к своим рассказам для детей, и этот не стал исключением. Французский автор-иллюстратор родилась 3 июля 1936 года в Польше. Во время войны ее отец пропал без вести, и все детство она жила в разных странах: в Польше, оккупированном Эльзасе, Англии, а затем в Париже. Из жизни писательница ушла в 2018 году.

"Оружие Победы", В. Бакурский, Б. Соломонов, С. Федосеев, РОСМЭН, 2020.

Фото: предоставлено издательством "РОСМЭН"

Стрелковое оружие, гранаты и гранатометы, зенитки, бронеавтомобили, мины, штурмовики, истребители, танки... В этой книге собран практически полный перечень оружия, без которого Победа была бы невозможной. Каждый из "экспонатов" сопровождается иллюстрациями и архивными снимками, без внимания авторы не оставили и конструкторов, создававших эту теперь уже легендарную технику.

"Вооружение и военная техника 75-летней давности - не просто участники войны и не только символы Победы. Это результат таланта, опыта и упорного труда любящих Родину людей. Эффективность, простота, надежность советского вооружения были признаны врагами и союзниками", напоминают в предисловии авторы.

Кстати, именно это издание стало финалистом историко-культурного конкурса "Книга Победы". Ее с большим удовольствием будут изучать мальчишки, но пригодится она и преподавателям, и вообще всем тем, кто интересуется военной историей.

"75 фактов о Великой Отечественной войне", С. Рюмина, П. Баратов, Clever, 2020.

Фото: предоставлено издательством "Clever"

Специально к 75-летию Победы авторы собрали 75 фактов о Великой Отечественной войне, которые помогут дать цельную и объемную картинку произошедших событий. Здесь и главные действующие лица, и переломные битвы, и города-герои, и вооружение, и знаменитые монументы, и плакаты тех лет.

А в конце небольшой сюрприз: анкета, где юный обладатель энциклопедии может сам написать о своих родных, прошедших войну, и даже вклеить туда копии их фотографий.