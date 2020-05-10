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10.05.2020 16:33
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Площадь пожара на бывшем арсенале Удмуртии увеличилась до 15 гектаров

Текст: Яна Шамаева (Ижевск)
Фото: пресс-служба Главного управления МЧС России по Удмуртии Фото: пресс-служба Главного управления МЧС России по Удмуртии
Фото: пресс-служба Главного управления МЧС России по Удмуртии

Площадь пожара на бывшем арсенале в поселке Пугачево в Удмуртии увеличилась с 10 до 15 гектаров. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по республике.

- В связи с тем, что тушение наземными группировками на данный момент не представляется возможным, для тушения используется вертолет Ми-8 и Ил-76 МЧС России, - говорится в сообщении.

Кроме того, обстановку с воздуха постоянно контролируют с помощью беспилотников.
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Людей, чьи дома находятся в непосредственной близости, эвакуировали, часть уехали к родственникам, часть находятся в пунктах временного размещения в селе Малая Пурга.

- Жители обеспечены всем необходимым: трехразовое питание, медицинское обслуживание, наличие необходимого количества средств индивидуальной защиты и дезинфицирующих средств, - уточнили в пресс-службе ведомства.

Глава Малопургинского района Сергей Юрин сообщил в своих соцсетях, что сегодня в 18.00 людям дадут вернуться в жилые дома военного городка.

- Просьба соблюдать общественный порядок, масочный режим, не создавать толпу. Для обеспечения общественного порядка группировка сил Росгвардии будет продолжать патрулирование городка до утра 11 мая. Силы и средства пожарных подразделений продолжают проливку термоочагов. В 18:00 также начнут работу бригады газовой службы по запуску газа в квартиры, - сказал Юрин.

Напомним, вчера на территории бывшего арсенала в поселке Пугачево из-за загоревшейся травы начали взрываться боеприпасы. Чуть позже часть людей от испуга начали покидать свои дома. Глава Удмуртии сообщал, что власти при ухудшении ситуации готовы ввести режим ЧС и эвакуировать 1400 человек. Сегодня утром стало известно, что пожар локализован.

Причиной пожара пока называют возможный поджег травы "черными копателями", собирающими на территории металл.

Напомним, впервые снаряды в Пугачеве начали взрываться еще летом 2011 года. После этого сильные взрывы повторились в мае 2018 года. Тогда с близлежащих территорий эвакуировали около 1400 человек.

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