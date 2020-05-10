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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Пожар на бывшем арсенале в Удмуртии локализован

Текст: Яна Шамаева (Ижевск)
Фото: Яна Шамаева/РГ Фото: Яна Шамаева/РГ
Фото: Яна Шамаева/РГ

В Удмуртии локализовали пожар на бывшем арсенале в поселке Пугачево. Об этом в соцсетях сообщил глава Малопургинского района Сергей Юрин.

Фото: РИА Новости
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- Возгорание сухой травы на технической территории бывшего арсенала локализовано, в настоящее время осуществляется проливка термических очагов с применением пожарного вертолета. По завершению работы вертолета, ориентировочно в 13.00 10 мая, будет принято решение о допуске жителей в квартиры, - написал Юрин.

В пресс-службе Главного управления МЧС России по Удмуртии "РГ" уточнили, что площадь пожара составляет 10 гектаров, но открытых очагов горения уже нет. В тушении задействованы два вертолета Ми-8.

Напомним, вчера на территории бывшего арсенала в поселке Пугачево из-за загоревшейся травы начали взрываться боеприпасы. Чуть позже часть людей от испуга начали покидать свои дома. Глава Удмуртии сообщал, что власти при ухудшении ситуации готовы ввести режим ЧС и эвакуировать 1400 человек.

Причиной пожара пока называют возможный поджег травы "черными копателями", незаконно собирающими на территории металл.

Напомним, впервые снаряды в Пугачеве начали взрываться еще летом 2011 года. После этого сильные взрывы повторились в мае 2018 года. Тогда с близлежащих территорий эвакуировали около 1400 человек.

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