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11.05.2020 08:27
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Власти создали штаб после ЧП в хосписе в Красногорске

Текст: Сергей Бабкин

В Московской области создан оперативный штаб в связи с трагедией в хосписе в Красногорске. Как сообщила в Instagram глава городского округа Эльмира Хаймурзина, сейчас предстоит найти родственников тех, кто находился в сгоревшем коттедже.

Фото: пресс-служба Главного управления МЧС России по Удмуртии
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"На данный момент мы ведем обзвон родственников - тех, чьи папы, мамы, бабушки, дедушки проживали в этом доме. Сейчас пожилые люди под присмотром", - подчеркнула глава Красногорска.

Телефоны оперативного штаба: 8 (495) 562-72-30, 8 (495) 563-79-32. Сообщить информацию о них можно и в профили Instagram @mchs_mo и @gurb_mo.

В то же время следователи разбираются с правовой базой хосписа, указала Хаймурзина. Как уже писала "РГ", сгоревший дом №4 на Тенистой улице в поселке "Красногорская усадьба" был обыкновенным коттеджем. А по факту это оказался пансионат для пожилых людей.

Напомним, что официально подтверждена гибель девяти человек при пожаре.

Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область

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