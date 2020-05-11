В Удмуртии потушили пожар на территории бывшего арсенала в поселке Пугачево. Об этом "РГ" сообщил глава Малопургинского района Сергей Юрин.

Он добавил, что группировка сил МЧС остается на месте до обеда, а затем снимается.

Напомним, 9 мая в Пугачеве из-за загоревшейся сухой травы начали взрываться одиночные боеприпасы.

В зоне риска оказались 1400 человек. Часть людей от испуга начали самостоятельно покидать свои дома. За сутки площадь пожара увеличилась с 2,5 до 15 гектаров. Возгорание тушили с помощью двух вертолетов Ми-8 и самолета МЧС России Ил-76.

Такая ситуация в Пугачеве происходит не в первый раз. Снаряды начали взрываться в 2011 году. Также сильные взрывы были весной 2018 года.