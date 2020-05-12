Потушен пожар в петербургской больнице для пациентов с COVID-19

Возгорание в петербургской больнице Святого Георгия ликвидировано, об этом "РГ" сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Площадь возгорания составила 10 квадратных метров. Горело отделение реанимации на шестом этаже больницы.

По предварительным данным, погибли пять человек. Следственный комитет начал расследование всех обстоятельств случившегося.

Одна из возможных версий - неисправность или короткое замыкание в аппарате ИВЛ. Погибшие пациенты, по предварительной информации, были подключены к этому оборудованию.

Сейчас больница Святого Георгия перепрофилирована под прием пациентов с коронавирусной инфекцией. В учреждение 579 коек, из них 36 - в отделении реанимации.