Постановление правительства Ростовской области от 12 мая 2020 года № 431 "О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 05.04.2020 № 272"

В целях дальнейшего обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Ростовской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", Указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", на основании предложения Главного государственного санитарного врача по Ростовской области от 12.05.2020 № 10-63/7916 Правительство Ростовской области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Ростовской области от 05.04.2020 № 272 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Ростовской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" (в редакции постановлений Правительства Ростовской области от 11.04.2020 № 312, от 13.04.2020 № 316, от 15.04.2020 № 357, от 19.04.2020 № 359, от 26.04.2020 № 390, от 30.04.2020 № 427, от 08.05.2020 № 430) изменения согласно приложению.

2. Установить, что разрешения для передвижения граждан, оформленные в соответствии с Положением об организации оформления, выдачи и использования разрешений для передвижения граждан, приведенным в приложении № 4 к постановлению Правительства Ростовской области от 05.04.2020 № 272 (далее - разрешения), сохраняют свое действие до особого распоряжения.

Администрации города Ростова-на-Дону (Логвиненко А.В.) в срок до 15 мая 2020 г. обеспечить передачу разрешений организациям, имеющим государственную регистрацию или постановку на учет в налоговом органе на территории города Ростова-на-Дону, осуществляющим постоянно действующую ярмарочную торговлю.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее 15 мая 2020 г.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Губернатор Ростовской области В.Ю.Голубев





Приложение к постановлению Правительства Ростовской области от 12.05.2020 № 431

Изменения, вносимые в постановление Правительство Ростовской области от 05.04.2020 № 272 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Ростовской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" (в редакции постановлений Правительства Ростовской области от 11.04.2020 № 312, от 13.04.2020 № 316, от 15.04.2020 № 357, от 19.04.2020 № 359, от 26.04.2020 № 390, от 30.04.2020 № 427, от 08.05.2020 № 430)

1. Преамбулу изложить в редакции:

"В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Ростовской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", Указом Президента Российской Федерации от 28.04.2020 № 294 "О продлении действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", Указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.03.2020 № 762-р, распоряжением Губернатора Ростовской области от 16.03.2020 № 43 "О введении режима повышенной готовности на территории Ростовской области и мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)", на основании постановлений Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24.01.2020 № 2, от 31.01.2020 № 3, от 02.03.2020 № 5, от 13.03.2020 № 6, от 18.03.2020 № 7, от 30.03.2020 № 9, предписания Главного государственного санитарного врача по Ростовской области от 29.03.2020 № 117, предложений Главного государственного санитарного врача по Ростовской области от 26.03.2020 № 01/3653, от 30.03.2020 № 01/3921, от 03.04.2020 № 1/4284, от 08.04.2020 № 1/4642, от 13.04.2020 № 1/5046, от 13.04.2020 № 1/5083, от 25.04.2020 № 1/6250, от 29.04.2020 № 1/6603, от 07.05.2020 № 1/7443, от 12.05.2020 № 10-63/7916, с учетом письма Главного государственного санитарного врача по Ростовской области от 17.04.2020 № 1/5538, во исполнение поручения Председателя Правительства Российской Федерации от 26.03.2020 № ММ-П12-2363кв Правительство Ростовской области постановляет:".

2. В пункте 1:

2.1. Подпункт 1.3 изложить в редакции:

"1.3. Работу объектов розничной торговли, за исключением аптек и аптечных пунктов, специализированных объектов розничной торговли, в которых осуществляется заключение договоров на оказание услуг связи и реализация связанного с данными услугами пользовательского оборудования (оконечного оборудования), а также объектов розничной торговли, в том числе розничных рынков, постоянно действующих ярмарок в части реализации продовольственных товаров и (или) непродовольственных товаров первой необходимости, указанных в приложении № 1 к настоящему постановлению. При этом руководителям указанных объектов:

ограничить нахождение в торговых залах граждан исходя из нормы торговой площади не менее 4 кв. метров на 1 человека с учетом типа торгового предприятия в соответствии с ГОСТом Р 51303-2013 "Национальный стандарт Российской Федерации. Торговля. Термины и определения", утвержденным приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 28.08.2013 № 582-ст;

обеспечить бесперебойное обслуживание граждан с применением всей контрольно-кассовой техники, зарегистрированной в порядке, установленном Федеральным законом от 22.05.2003 № 54-ФЗ "О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации".

Положения настоящего подпункта не распространяются на деятельность организаций, осуществляющих продажу товаров дистанционным способом.".

2.2. Подпункт 1.10 изложить в редакции:

"1.10. Предоставление государственных и иных услуг в помещениях органов государственной власти Ростовской области, органов местного самоуправления и подведомственных им учреждений и предприятий (в том числе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг), за исключением услуг, предоставление которых осуществляется в электронном виде либо по предварительной записи граждан.".

3. Подпункт 2.2 пункта 2 изложить в редакции:

"2.2. Посещение пациентами в плановом порядке многопрофильных амбулаторно-поликлинических организаций, за исключением пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением, и пациентов, отсрочка оказания медицинской помощи которым может повлечь ухудшение состояния, угрозу их жизни и здоровью, включая острые заболевания, травмы, обострения хронических заболеваний.".

4. Пункт 15 признать утратившим силу.

5. Абзац второй пункта 3 приложения № 4 признать утратившим силу.







