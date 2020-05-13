Фото: огромная стоянка с машинами каршеринга

С 13 апреля в Москве и области приостановили свою работу операторы каршеринга. Эта мера призвана защитить людей, поскольку обеспечить санитарную безопасность пользователей такого сервиса в период пандемии весьма проблематично.

Машины каршеринга временно встали на "якорь". И одну из парковок с сотнями автомобилей в Говорово удалось заснять с воздуха.

Кстати, 7 мая мэр столицы Сергей Собянин заявил, что сервис каршеринга не возобновит работу до тех пор, пока в Москве не схлынет угроза коронавируса.

Фото: Евгений Одиноков/ РИА Новости

Одну машину за день, отмечает мэр, могут использовать 10-15 человек.

"Если один из них будет ковидный, то все десять потом окажутся на больничной койке, поэтому мы и закрыли каршеринг", - сказал мэр.

На конец 2019 года парк каршеринга в России составлял примерно 39 тысяч автомобилей, из них 27 тысяч - в Москве, что сделало город мировым лидером каршеринга, обогнавшим Токио с 20 тысячами автомобилей и Пекин с 17 тысячами.

Ранее "РГ" рассказывала, что в Британии авиабазу превратили в огромную парковку для нераспроданных автомобилей.