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На портале госуслуг запущен сервис по оформлению выплаты на детей
На портале госуслуг запущен сервис по оформлению выплаты на детей
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Как соцсети борются с фейками о COVID-19
Как соцсети борются с фейками о COVID-19
13.05.2020 19:07
Рубрика: Экономика

Хроника коронавируса

Текст: Игорь Зубков
Российская газета - Федеральный выпуск № 102(8156)

Минкомсвязи нарастило мощности портала госуслуг

Минкомсвязи увеличило мощности портала госуслуг после рекордного роста нагрузки на него из-за запуска сервиса оформления пособий на детей; сейчас работа портала стабилизируется, сообщили в пресс-службе министерства . В среду президент РФ Владимир Путин заявил, что портал госуслуг не справился с объемом обращений для оформления заявлений на новые пособия на детей в возрасте от 3 до 16 лет. "За 20 часов работы формы через портал направлено более 2 миллионов электронных заявлений на получение пособия на более чем 3 миллионов детей. Нагрузка на портал превысила в 10 раз средние показатели за апрель", - объяснили в министерстве.

Фото: Сергей Куксин/РГ
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РЖД продлили дистанционный возврат билетов

Вернуть дистанционно (по телефону 8-800-775-00-00) неиспользованные билеты можно на поезда, отправляющиеся до 1 июля включительно, сообщает РЖД. Компания на месяц продлила такой порядок возврата билетов, купленных в кассах. Билеты, купленные на сайте РЖД, можно легко отменить в личном кабинете.

Запасы спирта-конфиската будут переданы на борьбу с COVID

Конфискованный этиловый спирт и спиртосодержащая продукция, которая может быть использована для применения в качестве дезинфицирующих средств и обеззараживания помещений и транспорта, будут переданы региональным властям. Проект постановления правительства об этом подготовил минфин. Общий объем такого конфиската на хранении на данный момент превышает 21 млн литров, он может быть быстро использован в борьбе с пандемией.

Инфографика "РГ"/ Александр Чистов/ Игорь Зубков

"Победа" возобновляет полеты

Лоукостер "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") с 14 мая начнет продажу билетов на летние рейсы по 73 маршрутам по России, обещает цены в среднем почти втрое ниже прошлогодних. Компания поэтапно возобновляет программу полетов по России с 1 июня.

РФ снова станет крупнейшим в мире экспортером пшеницы

Иностранная сельскохозяйственная служба минсельхоза США (FAS USDA), известная точностью прогнозов, оценила урожай пшеницы в России в этом сезоне в 77 млн тонн, что на 5% больше, чем в прошлом году. В новом сезоне экспорт пшеницы из России составит 35 млн тонн - на 1,5 млн больше результатов текущего сезона. Таким образом, страна вернет себе лидерство в мировом экспорте пшеницы, обогнав ЕС.

Работа аппаратов ИВЛ "Авента-М" приостановлена

Обращение аппаратов ИВЛ "Авента-М", произведенных с 1 апреля, приостановлено, сообщил Росздравнадзор. Именно эти аппараты использовались для оказания медпомощи в больницах в Москве и Санкт-Петербурге, где 9 и 12 мая произошли пожары. В минпромторге подчеркнули, что нужно проверять не только аппараты ИВЛ, но и условия их эксплуатации.

Фото: iStock
Как соцсети борются с фейками о COVID-19

Мошенники освоили ваучеры

Мошенники воспользовались тем, что авиакомпании при возврате билетов стали предлагать пассажирам оформить ваучеры на сопоставимую сумму на перелет в будущем. Мошенники, предупреждает банк ВТБ, начали отправлять письма и обзванивать клиентов, которые планировали свои перелеты в этом году. Представляясь сотрудником авиакомпании, они предлагают купить ваучер у них напрямую, а если клиент отказывается оформлять ваучер и просит вернуть ему деньги, аферисты обещают помочь "урегулировать вопрос" за вознаграждение. Разговор заканчивается просьбой сообщить данные банковской карты клиента для списания оговоренной суммы, а также код из полученного после этого СМС от банка.

Данные о заболевших

За последние сутки в России зарегистрировано 10 028 подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19, из них в Москве - 4703 случая. Всего в России зарегистрирован 242 271 случай коронавирусной инфекции. С начала эпидемии выздоровели 48 003 человека. Скончались 2212 человек.

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