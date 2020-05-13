Росздравнадзор приостановил обращение аппаратов ИВЛ "Авента-М"

Росздравнадзор выпустил распоряжение о приостановке использования аппаратов искусственной вентиляции легких ИВЛ "Авента-М", произведенных с 1 апреля. Эти аппараты использовались для оказания медпомощи в больницах Москвы и Санкт-Петербурга, где 9 и 12 мая случились пожары.

Как уже сообщала "РГ", 9 мая на севере Москвы произошел пожар в одном из корпусов больницы №50 имени Спасокукоцкого, переоборудованном под лечение заразившихся коронавирусом. Пациентов и медработников пришлось эвакуировать. Погиб один человек. А 12 мая утром пожар случился в Санкт-Петербурге в больнице Святого Георгия, где также лечат больных коронавирусом. В результате погибли пять подключенных к ИВЛ пациентов, которые не могли самостоятельно передвигаться.

Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что причиной пожара, по предварительным данным, стало короткое замыкание, в результате которого один из аппаратов ИВЛ загорелся. Власти заявили, что выводы о причинах ЧП делать рано, отрабатывается несколько версий. Теперь принято решение воздержаться от использования всей партии аппаратов до выяснения причин несчастья.