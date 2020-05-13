Семьям жертв пожара в больнице Петербурга выплатят по миллиону рублей

Власти Петербурга выплатят семьям пациентов, скончавшихся при пожаре в больнице Святого Георгия, по одному миллиону рублей, сообщает пресс-служба администрации Северной столицы.

Выплаты будут произведены из резервного фонда города и пропорционально распределены между близким родственниками погибших.

Напомним, накануне в Петербурге в отделении реанимации больницы Святого Георгия произошел пожар. По предварительным данным, возгорание началось с аппарата ИВЛ, к которому был подключен один из пациентов.

Все, кто находились в палате, погибли. Также скончалась женщина из соседней палаты.

Жертв могло быть и больше, но врачи и медсестры смогли вручную отключить все аппараты в реанимации и на каталках вывести пациентов из отделение. В Смольном обещают, что медработников, которые участвовали в спасении людей при пожаре, представят к наградам.