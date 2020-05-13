Новости

Глава совета директоров "Динамо" Юрий Соловьев госпитализирован с COVID-19 21:36
В Швеции снимут фильм о самоизоляции 21:26
Семьям жертв пожара в больнице Петербурга выплатят по миллиону рублей 21:01
Юрий Трутнев: Стратегия развития Арктики будет готова к июлю 21:01
СНБО Украины продлил санкции против российских соцсетей 21:01
В ГД просят МИД ответить на зарубежные статьи о борьбе с коронавирусом в РФ 21:00
Власти: Заблокированный Instagram-аккаунт не принадлежит Кадырову 21:00
Отец Нурмагомедова находится в тяжелом состоянии 20:53
Песков не исключил очного саммита ШОС в июле 20:37
В Минобрнауки пока не обсуждали сокращение экзаменов для поступления в вузы 20:22
Сбербанк продлил срок действия своих карт 19:59
Пол Верховен экранизирует "Милого друга" Ги де Мопассана 19:51
В Москве снова заработали такси бизнес-класса 19:41
Главный патологоанатом Москвы рассказал об учете смертей от COVID-19 19:26
В Петербурге от короновируса умер помощник сенатора от Татарстана 19:25
В Уфе завели дело на снявшую оскорбительное видео сотрудницу соцприюта 19:18
Создатель "Острых козырьков" экранизирует "Большие надежды" Диккенса 19:10
Калининградцев обязали носить маски на улице 19:08
В Петербурге умер хирург с подтвержденным COVID-19 19:01
В Подмосковье на три месяца заморожены цены на некоторые услуги ЖКХ 18:43
Архангельская область и НАО объявили о намерении объединиться 18:30
Лукашенко утвердил отчет Национального банка за 2019 год 18:30
Фото: огромная стоянка с машинами каршеринга 18:30
Минтруд не считает ситуацию с безработицей в стране угрожающей 18:27
Поддержку населения в условиях коронавируса оценили в 300 млрд рублей 18:22
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
На портале госуслуг запущен сервис по оформлению выплаты на детей
На портале госуслуг запущен сервис по оформлению выплаты на детей
Задайте вопрос министру просвещения Сергею Кравцову
Задайте вопрос министру просвещения Сергею Кравцову
Как соцсети борются с фейками о COVID-19
Как соцсети борются с фейками о COVID-19
13.05.2020 21:01
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Семьям жертв пожара в больнице Петербурга выплатят по миллиону рублей

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

Власти Петербурга выплатят семьям пациентов, скончавшихся при пожаре в больнице Святого Георгия, по одному миллиону рублей, сообщает пресс-служба администрации Северной столицы.

Фото: Петр Ковалев/ТАСС
Губернатор Петербурга назвал предварительную причину пожара в больнице

Выплаты будут произведены из резервного фонда города и пропорционально распределены между близким родственниками погибших.

Напомним, накануне в Петербурге в отделении реанимации больницы Святого Георгия произошел пожар. По предварительным данным, возгорание началось с аппарата ИВЛ, к которому был подключен один из пациентов.

Все, кто находились в палате, погибли. Также скончалась женщина из соседней палаты.

Жертв могло быть и больше, но врачи и медсестры смогли вручную отключить все аппараты в реанимации и на каталках вывести пациентов из отделение. В Смольном обещают, что медработников, которые участвовали в спасении людей при пожаре, представят к наградам.

Происшествия ЧП Пожары Общество Соцсфера Помощь пострадавшим Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Песков рассказал о своем самочувствии при двусторонней пневмонии
МИД подготовил письма в NYT и Financial Times с требованием опровержений
Минкомсвязь увеличила мощности работы портала госуслуг
Роспотребнадзор выпустил рекомендации по организации работы транспорта
Архангельская область и НАО объявили о намерении объединиться
В МВД определили, когда и как можно приземлять беспилотники
ФСБ показала видео задержания мужчины, готовившего теракт в Кимрах