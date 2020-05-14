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14.05.2020 13:08
Рубрика: Коммерческий транспорт

55 тысяч евро за ГАЗ. Эстонцы установили пневмоподвеску на грузовик

Текст: Валерий Карташов

На службе у добровольной пожарной бригады деревни Пихтла (Эстония) появился пожарный автомобиль на базе "Садко" Next. Местные специалисты решили улучшить среднетоннажный грузовик.

Автомобиль с однорядной кабиной имеет красно-белую окраску, снаряжён пневмоподвеской, внешним каркасом безопасности из труб, защитной сеткой на решётке радиатора и светодиодной люстрой, надстройкой со светоакустической панелью и громкоговорителем на крыше, а бортовая платформа оснащена пожарным оборудованием.

Фото: Компания Efa-S.
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Под капотом грузовичка располагается 4,4-литровый турбодизель ЯМЗ-534 мощностью 149 л.с. и 490 Нм. Двигатель работает в паре с пятиступенчатой механической КП.

Пожарный "Садко" Next с доработками обошёлся эстонцам в 55 000 евро, что соответствует 4,4 млн рублей по нынешнему курсу.

Отметим, автомобили Горьковского автозавода отправляются на рынки более чем 30 стран. Большинство уезжает в Восточную Европу и СНГ, также поставки налажены в Юго-Восточную Азию, Южную Америку, на Ближний Восток и в Африку.

Напомним, продажи бортового среднетоннажника с однорядной кабиной и стандартной (3770 мм) колесной базой стартовали в сентябре 2019 года. Цена "базовой" модели - 2 195 000 рублей. В апреле текущего года начались продажи "Садко" Next с двухрядной кабиной. Такая версия стоит 2 650 000 рублей.

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#ГАЗ