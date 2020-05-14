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14.05.2020 17:18
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

За избитого в Заполярье ребенка наказали замглавы администрации города

Текст: Алексей Михайлов (Мурманская область)
История, которая произошла с 8-летним мальчиком, которого несколько месяцев истязал отчим, обернулась неприятностями для властей города Мончегорска Мурманской области, где проживала семья ребенка. Заместитель главы администрации города по социальной политике Владимир Ливдан был привлечен к дисциплинарной ответственности, сообщили в прокуратуре региона.

В надзорных органах пояснили, что в данном случае вид ответственности определяет глава администрации города на свое усмотрение, и чаще всего это выговор.

Трагическая история искалеченного ребенка получила огромный резонанс. Выясняются новые шокирующие подробности его жизни. Прокурорская проверка показала, что с 2019 года прабабушка ребенка неоднократно жаловалась в органы опеки на отчима, издевающегося над ее правнуком. Но работа с семьей осложнялась тем, что мама вместе с ребенком часто выезжала из Мончегорска в Мурманск. Неоднократные посещения семьи мальчика и школы, где он обучался, не подтверждали информацию о наличии проблем в семье. Однако соседи, которые не раз слышали по ночам крики отчима и плач избиваемого ребенка, подтвердили, что в семье действительно не все в порядке.

Фото: Фото: iStock
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После этого семью признали находящейся в социально опасном положении и поставили на учет. Был установлен срок для того, чтобы разработать и утвердить программу реабилитации, которая должна была нормализовать обстановку в семье.

Но, по иронии судьбы, программа была утверждена как раз в тот день, когда искалеченный мальчик попал в реанимацию. Врачи обнаружили у него многочисленные переломы, гематомы и разрыв кишечника. Чтобы спасти ему жизнь, ребенка оперировали в течение семи часов, после чего он впал в кому и почти неделю провел в реанимации. Сейчас в суде находится иск о лишении матери родительских прав. Женщина оправдывается, что она пыталась защитить сына, но сделать это у нее не получилось.

- Когда я ребенка при нем отстаивала, он поднимал руку на меня. Если я закрывала ребенка, он отшвыривал, либо ребенку больше доставалось, либо меня начинал бить, - заявила она в телеинтервью.

Правда, эти доводы выглядят сомнительно. Как подчеркнули в прокуратуре Мурманской области, незадолго до того, как ребенок оказался в реанимации, мать обжаловала через суд постановление о постановке в семьи на учет. В своем иске она утверждала, что это было сделано незаконно, так как нет никаких доказательств жестокого обращения с ее сыном. А если она могла выезжать вместе с сыном в Мурманск, то становится ясным: у нее была возможность разойтись с жестоким мужчиной и жить отдельно, чтобы оградить сына от истязаний.

- Малыш выписан из больницы и приходит в себя, - рассказала Татьяна Осадчая, руководитель благотворительного фонда в Мончегорске. - Живет он у прабабушки, там же находится и его мама. После операции мальчик ходил согнутым, так как у него все болело. Сейчас боли есть, но ходить он начинает прямо, понемногу начал кушать. Его состояние оставляет желать лучшего, но сегодня он был в хорошем расположении духа, так как рядом "мамочка".

Фото: Istock
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По ее словам, семье предложена помощь в оплате реабилитации в любом медицинском учреждении. Прабабушка сказала, что обсудит это с мамой. Минздрав Мурманской области предоставил бесплатного психолога, который начнет работать с мальчиком в конце мая.

По обстоятельствам этой жуткой истории возбуждено три уголовных дела. Первое - в отношении отчима, по пункту "б" части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное в отношении малолетнего). Мужчина взят под стражу.

- В ходе предварительного следствия также установлено, что отчим систематически избивал мальчика на протяжении долгого времени, - сообщила старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Мурманской области по взаимодействию со СМИ Алина Александрович. - Мать ребенка неоднократно видела это, но не пыталась защитить сына и скрывала эти факты.

Позже в отношении отчима возбудили еще одно уголовное дело по пункту "г" части 2 статьи 117 УК РФ (истязание несовершеннолетнего), а в отношении матери - по статье 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего).

Органы опеки, которые получали сообщения об истязании ребенка, неоднократно обращались в полицию. Как предполагает следствие, должной реакции со стороны правоохранительных органов не последовало. За последний год сотрудники ОМВД России по городу Мончегорску несколько раз отказывали в возбуждении уголовных дел по данной информации "без надлежащего проведения процессуальных проверок", отметили в пресс-службе СУ СК. По этому поводу также возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 293 УК РФ (халатность).

В региональном УМВД пояснили, что от матери не поступало ни одного заявления - ни об избиении ребенка, ни о том, что муж допускал насилие по отношению к ней самой.

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- В полицию поступили четыре заявления об избиении ребенка, три из которых были от прабабушки, - сообщила начальник пресс-службы УМВД по Мурманской области Валерия Филиппова. - По ним проводились проверки. Но всякий раз в беседе с сотрудниками полиции и мама и ребенок отрицали, что отчим проявляет жестокость по отношению к ним. Они поясняли, что мальчик получил травмы, упав с велосипеда, катаясь на тарзанке или играя на детской площадке. Сейчас семья поставлена на профилактический учет в полиции.

Судьбой мальчика также занялась уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова. Детский омбудсмен обратилась в СК и в Генеральную прокуратуру РФ с просьбой дать оценку действиям уполномоченных органов, ответственных за то, чтобы подобное не происходило.

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