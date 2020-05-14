В Японии досрочно отменят режим ЧС в 39 регионах страны

Японские власти сегодня досрочно отменят режим чрезвычайной ситуации в 39 регионах страны из 47. Напомним, что особые меры на территории островного государства были введены в связи с пандемией коронавируса.

Ожидается, что соответствующее решение будет принято сегодня премьер-министром Синдзо Абэ после консультаций с правительственным штабом по борьбе с COVID-19, передает телерадиокомпания NHK. После этого глава японского правительства выступит на пресс-конференции, в ходе которой разъяснит дальнейшие шаги официального Токио по борьбе с инфекцией.

Вместе с тем японское правительство пока не планирует делать каких-либо послаблений в отношении Токио, Осаки, Киото, северного губернаторства Хоккайдо, префектур Сайтама, Тиба, Канагава и Хёго.

Напомним, что режим ЧС начал действовать 8 апреля в восьми японских регионах. Впоследствии его действие продлили до 31 мая и распространили на всю территорию страны.

По последней информации, в Японии зарегистрировано более 16,1 тысячи заразившихся коронавирусом нового типа. Наиболее сложная обстановка с распространением инфекции наблюдается в столичном мегаполисе, где выявлено около 5 тысяч пациентов с положительными пробами на COVID-19. Однако в последние дни в Японии установилась устойчивая тенденция к снижению числа новых случаев заболевания.