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Disney готовит игровой ремейк мультфильма "Атлантида: Затерянный мир"

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    15.05.2020, 23:12
Текст:   Богдан Бобров
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Disney продолжает курс по перенесению своих мультфильмов в формат игрового кино.

Вслед за вышедшими "Книгой Джунглей", "Красавицей и Чудовищем", "Королем Львом", готовящейся к премьере "Мулан", а также новостями о старте производства "Робин Гуда" и "Геркулеса" в Сети появилась информации о ремейке анимационной картины "Атлантида: Затерянный мир" 2001 года.

Как пишет The Illuminerdi, проект на данном этапе находится на самой ранней стадии производства, поэтому о каких-либо сроках сейчас речи не идет. Кроме того, неизвестно, будет ли лента создаваться для проката на больших экранах или для стримингового сервиса Disney+.

Оригинальный мультипликационный фильм рассказывал о группе путешественников, которые в 1914 году отправились на поиски таинственной Атлантиды.

Главные герои - картограф Майло (озвученный Майклом Дж. Фоксом) и принцесса Кида - очень популярные персонажи среди косплееров.

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