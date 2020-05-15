На капитана утонувшего в Черном море судна завели еще одно дело

Отдел по расследованию особо важных дел Южного следственного управления на транспорте СК возбудил еще одно уголовное дело в отношении судоводителя маломерного судна "Атолл", перевернувшегося прошлым летом в акватории Черного моря.

Он подозревается в совершении преступления по части 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского и внутреннего водного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть двух лиц).

Напомним, 5 июля 2019 года в 17.50 в поселке Джубга Туапсинского района не менее 300 метров от берега перевернулся прогулочный катер "Атолл" под управлением 56-летнего жителя Краснодарского края. В результате погибли два пассажира - приезжие женщины: 34-летняя гостья курорта из Белгорода и 42-летняя жительница Мордовии.

Позже выяснилось, что на судне находились 48 отдыхающих, в том числе 19 несовершеннолетних, хотя его максимальная вместимость составляла 11 человек.

Установлено, в конструкцию судна были внесены существенные изменения, которые привели к ухудшению показателей остойчивости, запаса плавучести и его непотопляемости. Кроме того, двигатель катера был неисправен.

Ранее СК завел уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц).

Расследование уголовного дела продолжается.