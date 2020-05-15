На капитана утонувшего в Черном море судна завели еще одно дело

Новости

Ученые предложили использовать пептиды для борьбы с коронавирусом 14:42
Шойгу: Количество случаев COVID-19 в армии снижается с 8 мая 14:38
ЕЭК расширяет переговоры о зонах свободной торговли 14:37
Огромная озоновая дыра над Арктикой почти исчезла 14:33
На Среднем Урале пациентов с COVID-19 без симптомов поместят в изоляторы 14:32
Путин возмутился "бюрократической канителью" вокруг выплат медикам 14:31
В Калининграде нашли застрявшую в жилом доме мину времен войны 14:28
В Госкомнаце Крыма открыли сектор работы с мигрантами 14:28
Оставшиеся матчи сезона в чемпионате России пройдут без зрителей 14:27
ГАЗ на полгода перейдет на четырехдневный режим работы 14:27
В Подмосковье похитили две фуры медицинских масок 14:25
Исследование показало, как долго частицы слюны могут находиться в воздухе 14:25
Число пассажиров в общественном транспорте Москвы увеличилось на четверть 14:18
В Крыму полицейские раскрыли кражу 30 ульев с пчелами 14:18
На Вятке вакцину от полиомиелита применят для профилактики COVID-19 14:15
22 процента россиян стали больше работать во время пандемии 14:12
Жительницу Калининграда оштрафовали за оскорбления в Viber 14:11
Лавров призвал власти Чехии восстановить снесенный памятник Коневу в Праге 14:09
Korean Air вводит для пассажиров обязательное ношение масок 14:08
ВЦИОМ: В 8 раз выросло число работающих удаленно 14:06
Орловская прокуратура проверит жалобы медиков на недоплаты 14:02
Новый Kia Sorento можно парковать с брелока 14:02
В Новосибирске будут создавать новые материалы при помощи взрывов 13:50
104-летняя кореянка победила коронавирус 13:49
Лавров: За рубежом остается 30 тысяч россиян, желающих вернуться домой 13:48
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как будут работать школы после открытия
Как будут работать школы после открытия
Московское метро отмечает 85-летие
Московское метро отмечает 85-летие
Можно ли проверить работу сотрудника на удаленке
Можно ли проверить работу сотрудника на удаленке
15.05.2020 13:41
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На капитана утонувшего в Черном море судна завели еще одно дело

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)
Фото: Владимир Аносов/РГ Фото: Владимир Аносов/РГ
Фото: Владимир Аносов/РГ

Отдел по расследованию особо важных дел Южного следственного управления на транспорте СК возбудил еще одно уголовное дело в отношении судоводителя маломерного судна "Атолл", перевернувшегося прошлым летом в акватории Черного моря.

Он подозревается в совершении преступления по части 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского и внутреннего водного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть двух лиц).

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
Пляжи Севастополя подготовят к сезону в надежде на отмену самоизоляции

Напомним, 5 июля 2019 года в 17.50 в поселке Джубга Туапсинского района не менее 300 метров от берега перевернулся прогулочный катер "Атолл" под управлением 56-летнего жителя Краснодарского края. В результате погибли два пассажира - приезжие женщины: 34-летняя гостья курорта из Белгорода и 42-летняя жительница Мордовии.

Позже выяснилось, что на судне находились 48 отдыхающих, в том числе 19 несовершеннолетних, хотя его максимальная вместимость составляла 11 человек.

Установлено, в конструкцию судна были внесены существенные изменения, которые привели к ухудшению показателей остойчивости, запаса плавучести и его непотопляемости. Кроме того, двигатель катера был неисправен.

Ранее СК завел уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц).

Расследование уголовного дела продолжается.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Песков назвал возможный срок опубликования статьи Путина о войне
Лавров заявил об отсутствии прежней свободы после завершения пандемии
Кабмин выделит 6 млрд на кредитную программу поддержки занятости
В Госдуме рассказали о сроках укрепления рубля
В России за сутки подтверждено 10 598 случаев COVID-19
В МВД определили, когда и как можно приземлять беспилотники
ФСБ показала видео задержания мужчины, готовившего теракт в Кимрах